А «Каролина» выдала невероятный камбэк, забив на последних минутах три шайбы.

«К нему вернулись сила и скорость». Свечников выдаёт лучший отрезок в сезоне

«Юта» продолжает цепляться за первый выход плей-офф в истории, а недавняя пятиматчевая серия побед этому хорошо поспособствовала. Но вот занять место в тройке Центрального дивизиона будет невероятно сложно, так как «Колорадо», «Миннесота» и «Даллас» имеют внушительный отрыв.

«Каролина» же привычно идёт на первом месте в Столичном дивизионе и выдали серию с пятью матчами с набранными очками. Воодушевлённо в последнее время играет Андрей Свечников, который в пяти встречах забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

В первом периоде он и стал главным действующим лицом, так как забросил единственную шайбу в отрезке. Капитан «Юты» Клейтон Келлер потерял шайбу за воротами, Шон Уокер бросил по воротам, а Свечников из-под того же Келлера добил.

Но во втором и первой половине третьего периода игра пошла не по плану у хозяев – «Юта» забила четыре шайбы, пропустив лишь одну (Свечников и там отметился очками), и получила комфортное преимущество.

Особенно хорош был у «мамонтов» Кайлер Ямамото, который оформил дубль.

Проигрывая в две шайбы, хозяева сняли вратаря и за две минуты до конца один гол отквитали – Гостисбер бросил мимо ворот, шайба от борта выскочила аккурат на клюшку Свечникова. Получилось в духе Александра Сёмина в финале чемпионата мира в Квебеке.

Через 30 секунд счёт сравнял уже сам Гостисбер, в кучу бросив от синей линии. Развалившаяся и огорчённая «Юта» не смогла даже дожить до овертайма и получить хоть какие-то очки – победу «Харрикейнс» на последних минутах принёс Стаал.

«Каролина» выдала невероятный камбэк, забив на последних минутах три гола, а Свечников выдаёт лучший отрезок в сезоне – в шести матчах Андрей забил восемь голов и набрал 11 очков.

Лучше всего преображение Свечникова описал капитан «Каролины» Джордан Стаал: «К нему вернулись сила и скорость. Также он стал принимать более взвешенные решения, у него затруднительно отобрать шайбу».