Легенда! Кейн стал лучшим американским бомбардиром в НХЛ в истории

Первое празднование рекорда было отменено, как у Шипачёва в матче с ЦСКА.

В порыве подготовки к первым за 12 лет Олимпийских игр, на которые поедут игроки НХЛ, отчаянной борьбы за плей-офф на Востоке и приближении Овечкина к отметке в 1000 голов в НХЛ затерянным остался факт, что Патрик Кейн в скором времени должен побить рекорд по очкам Майка Модано среди американских игроков.

В матче с «Лос-Анджелесом» «Детройт» уступил со счётом 1:3, однако Кейн успел зацепить голевую передачу и сравнялся с великим американцем – у обоих перед сегодняшним матчем «Ред Уингз» было по 1374 очка.

Получив в начале игры большинство, «Детройт» тут же его реализовал – Кейн отдал поперечную передачу на Дебринкэта, а тот в касание отправил шайбу в ближний угол. Партнёры сразу же отправились к Патрику поздравить его с достижением, однако радость оказалась преждевременная – «Вашингтон» взял запрос на положение вне игры, и после повтора стало ясно, что гол засчитан не будет.

Празднование рекорда было отложено, как недавно в матче минского «Динамо» и ЦСКА, когда была отменена шайба белорусского клуба, в которой поучаствовал Шипачёв и набрал 1000-е очко в КХЛ.

Но во втором периоде пазл-таки сложился: Кейн скинул шайбу Дебринкэту, тот отправил её на синюю, а Бен Шьяро прошил Чарли Линдгрена. Этот гол не был отменён, игроки «Детройта» высыпали на лёд и стали поздравлять рекордсмена.

Легенда! Патрик Кейн, набрав 1375-е очко, стал лучшим американским бомбардиром в истории НХЛ. 1225 были набраны в составе «Чикаго», 12 – в «Рейнджерс» и 138 – в «Детройте».