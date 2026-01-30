Обоюдные хет-трики и геройства на фоне бури. Самые эпичные матчи Кросби и Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин ещё не объявлял о своём решении, но есть вероятность, что сдвоенные игры с «Питтсбургом» 11 и 12 апреля станут для него последними в череде тех, что №8 проводил против своего главного оппонента и антагониста. Этих матчей было очень много — и среди них немало проходных или тех, что заканчивались без борьбы.

Вспомним самые важные вехи противостояния двух легенд.

22 ноября 2005 года, регулярный чемпионат: «Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:4

В самом первом матче легенд «Вашингтон» и «Питтсбург» только выходили из перестройки. Правда, стадии этого выхода были разными: «столичные» в помощь Овечкину никого особо не привозили, а вот «пингвины» подписали кучу опытных звёзд: и Сергея Гончара, и Марка Рекки, и Джона Леклера, и Жигмунда Палффи. Ожидания от этой команды были высокими, но она их не оправдала, начав сезон с девяти поражений подряд, из-за чего тренера Эдди Ольчика уволили довольно быстро. Однако на тот момент он ещё руководил командой.

Во встрече двух аутсайдеров победил «Питтсбург», который ещё в первом периоде повёл 4:0, а Кросби забил красивейший гол, легко убрав защитников. Овечкин провёл на льду 25 минут, но забить не смог — отметился одной передачей. Слабость тогдашних партнёров Ови отмечал и Илья Ковальчук: «А у Овечкина кто партнёры? Сможете назвать звёзд? Что было бы, если его с Кросби поменять местами? Думаю, у Овечкина было бы меньше игрового времени, однако очков он бы набрал больше, чем сейчас».

Общая статистика игр Кросби и Овечкина Фото: Getty Images/«Чемпионат»

4 мая 2009 года, вторая игра второго раунда плей-офф: «Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:3

«Вашингтон» героически пробился во второй раунд того плей-офф: отыгрался с 1-3 в серии с «Рейнджерс», а за пять минут до конца седьмой игры при равном счёте Сергей Фёдоров забил один из самых известных голов в истории клуба — и это, как говорилось в меме, в 39 лет! «Питтсбург» в регулярке играл слишком весело, до 100 очков не дотянулся, но всё равно воспринимался одним из фаворитов благодаря игре в финале и молодому костяку.

«Вашингтон» выиграл первую встречу, однако легко мог упустить вторую: «Питтсбург» открыл счёт и чуть не забил, играя «пять на три». После этого и начался обмен голами: Овечкин ответил на шайбу Кросби в большинстве, а уже позже на гол в середине второго периода пальнул сразу двумя! Журналисты отмечали, что дождь из кепок шёл минут пять, и на льду оказалось две сотни головных уборов. Кросби оформил свой хет-трик за 30 секунд до сирены, однако благодаря голу ролевика Дэйва Стекела к тому времени «столичные» вели с преимуществом в две шайбы.

«В серии играют не два хоккеиста, а две классные команды. Да, мы забиваем голы. Да, нас выбирают в тройку звёзд матча. Но если бы не партнёры, которые создают острые моменты, мы бы с Кросби далеко не уехали», — скромничал Ови после матча.

13 мая 2009 года, седьмая игра второго раунда плей-офф: «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:6

В следующих четырёх встречах серии Овечкин набрал девять очков, но она всё равно дошла до седьмого матча. В шестой игре в гостях всё тот же Стекел забил гол в овертайме, и на домашний лёд «Вашингтон» наверняка возвращался в приподнятом настроении: положительный опыт седьмой игры на своей арене у команды уже был.

Уже на первых минутах Овечкин мог вывести «Кэпиталз» вперёд, однако не реализовал выход «в ноль» против Марка-Андре Флёри — зато Кросби свой момент в большинстве использовал. Потом Семён Варламов, который в 21 год дотащил «Вашингтон» до такой стадии лишь с шестью матчами в НХЛ за спиной, дал слабину. Вратарь, до этого стабильно делавший 30 сейвов за игру, как будто устал и пропустил несколько лёгких шайб. Гол Овечкина случился уже при счёте 0:5 в концовке второго периода.

Несмотря на тяжёлое поражение, фанаты за пару минут до сирены устроили своей команде овацию: тогда казалось, что всё у «Вашингтона» впереди. Однако эта игра как будто бы задала нарративы на годы вперёд — об Овечкине, который спотыкается на стадии второго раунда, о «Вашингтоне», который находит всевозможные способы проиграть серию, о том, что Кросби — антипод Овечкина и настоящий «кубкарь».

Статистика серий плей-офф «Питтсбурга» и «Вашингтона» в эпоху Кросби и Овечкина Фото: Getty Images/«Чемпионат»

7 февраля 2010 года, регулярный чемпионат: «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ

Щедрость американской природы дополняет её капризность, приводящая к катаклизмам. В феврале 2010-го на Вашингтон обрушился небывалый ураган: на пике 200 тысяч домов оставались без света, а снегоочистители застревали. Однако расписание НХЛ оставалось незыблемым — тем более что «Вашингтон» одержал 13 побед подряд и пёр по регулярке бульдозером, а в гости приезжал давний враг и действующий чемпион.

Командам пришлось добираться на игру с трудом: автобус «Питтсбурга» чуть не застрял на полпути, а генменеджер «столичных» Джордж Макфи вообще спустился в метро. Несмотря на катаклизмы, трибуны были полны — и в первом периоде они наверняка оказались разочарованы, потому что Кросби оформил дубль, отличившись с разницей в три минуты. Однако во втором периоде Овечкин забил 40-й гол в сезоне, при этом броском разбив камеру в воротах.

В середине второго периода «Питтсбург» вёл 4:1. Эрик Фер один гол отквитал, и команду спас Овечкин, который оформил хет-трик: это был его единственный матч с тремя шайбами против «пингвинов» в регулярках. В овертайме мощный бросок Овечкина зашёл в ворота благодаря мощному телу опытного Майка Кнубла на пятаке, шайба была записана на его счёт. «Ови затащил на своей спине», — сказал Фер по итогам игры, которую фанаты «Вашингтона» теперь называют Snowvechkin («Снеговечкин»).

16 января 2017 года, регулярный чемпионат: «Питтсбург» — «Вашингтон» — 8:7 ОТ

10 лет назад НХЛ переживала локальный спад результативности: Джейми Бенн умудрился выиграть «Арт Росс» с 87 очками, при этом его команда даже не вышла в плей-офф. Нельзя сказать, что то была скучная лига, но результативность страдала. Внезапно на этом фоне два претендента на титул выдали шоу-матч в духе золотых 1980-х.

За два месяца до этого «столичные» разбили «Питтсбург» 7:1: преимущество 3:0 на старте второго периода наверняка вселяло во многих фанатов уверенность, что они увидят ещё один разгром. Однако через каких-то восемь минут на табло горело уже 3:5 — и это был не развесёлый «Вашингтон» Брюса Будро, а команда Барри Тротца, который делал всё, чтобы организовать солидную оборонительную систему. Второй период в итоге закончился со счётом 6:5 в пользу «Питтсбурга»: лучшей характеристикой игры было то, что «пингвины» в одном и том же большинстве сначала пропустили, а потом и забили.

В итоге из всех звёзд ярче всего сияла звезда под №71: Евгений Малкин оформил хет-трик. «Питтсбург» победил в овертайме 8:7, и оба тренера после матча в один голос сказали, что так обороняться нельзя. Кросби в тот вечер тоже был лучше Овечкина: четыре очка против двух и «+3» в полезность против «-4».

7 мая 2018 года, шестая игра второго раунда плей-офф: «Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ

2018-й стал годом, когда «Вашингтон» изгнал своих демонов. Всё указывало на то, что тем самым годом станет 2017-й: однако сухое поражение в седьмой игре получилось настолько шокирующим, что после него снова стали говорить об обмене Ови, а сам Александр даже не поехал в сборную. Конечно, это случилось на фоне повреждения, но Овечкин спешил на ЧМ всегда и готов был играть хоть с трапа самолёта. Многим казалось, что это последний шанс, и он был бездарно упущен в матче, где команда владела преимуществом.

А ведь «столичные» сильнее за то межсезонье не стали, потеряли в глубине — и уже в первом раунде прошли по тончайшей грани. «Коламбус» начал серию с двух гостевых побед, и в третьей игре «Кэпиталз» победили лишь во втором овертайме. Потом всё пошло как по маслу, однако впереди был «Питтсбург», который на тот момент не только был действующим двукратным чемпионом, но ещё и усилил свой и без того убойный состав Дериком Брассаром. Казалось, что Кросби — Малкин — Брассар — лучшая в НХЛ центральная ось.

Домашнее поражение в первой игре, когда «Вашингтон» упустил 2:0 за каких-то пять минут, как будто бы снова намекало на то, что старый сценарий повторится. Он повторялся почти всю первую половину 1990-х, когда «Кэпиталз» проиграли четыре серии из пяти «пингвинам». Однако на этот раз всё было иначе: «Вашингтон» не отдал очередную серию, не сделав последний шаг — Овечкин не забил, но ассистировал Евгению Кузнецову в овертайме шестой игры при счёте 3-2 в серии.

Сравнение личной статистики Кросби и Овечкина в очных матчах плей-офф Фото: Getty Images/«Чемпионат»

После этого уже не страшно было в финале конференции, когда 2-0 с «Тампой» легко и просто превратились в 2-3: в двух последних играх серии «Лайтнинг» просто не было на льду. А что было потом, вы и так помните.

Вряд ли кто-то думал тогда, что именно тот матч фактически закроет эпоху, когда противостояние команд Овечкина и Кросби было главным в НХЛ. Сами легенды никуда не делись, а вот результаты у их команд стали хуже: после 2018-го на двоих они выиграли лишь одну серию плей-офф.