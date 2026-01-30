«Причиняет боль защитникам». В НХЛ появился уникальный россиянин — сейчас он разносит лигу

Пока Александр Овечкин продолжает двигаться к 1000 голов в НХЛ, а Никита Кучеров пытается угнаться за Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом в гонке лучших бомбардиров, вниманием незаслуженно обделяют, возможно, уникального россиянина для нынешнего сезона.

Да и вообще для нашей страны в Национальной хоккейной лиге.

Речь о нападающем «Миннесоты» Якове Тренине.

29-летний форвард никогда не был топовым голеадором. За семь сезонов и 429 встреч в НХЛ он забил всего 59 голов, а личный рекорд установил в сезоне-2021/2022 — втором полноценном для себя в лиге. Тогда, выступая за «Колорадо», Тренин наколотил 17 шайб в 80 матчах. В той же регулярке Яков набрал 24 очка — также личный рекорд. В следующем сезон нападающий повторил его, оформив 12+12 в 77 встречах.

С тех пор Тренин лишь раз добирался до отметки в 10 голов.

Яков Тренин Фото: Harry How/Getty Images

В нынешнем сезоне Яков также не поражает результативностью. Зато поражает кое-чем другим.

Тренин — лидер НХЛ по количеству силовых приёмов. Не среди нападающих — а вообще во всей лиге! Причём лидирует он со значительным отрывом. По данным StatMuse, на счету Якова 267 хитов — у Кифера Шервуда, идущего вторым, всего… 210 силовых. На 57 меньше! Причём только эти двое сумели преодолеть отсечку в 200 хитов в сезоне-2025/2026.

Это может поражать, но на самом деле ещё перед стартом регулярки Тренин говорил, что лето-2025 провёл, пытаясь достигнуть одной из лучших форм в своей карьере. Он хотел отыграть грядущий сезон значительно лучше, чем свою дебютную кампанию в стане «Уайлд»: в регулярке-2024/2025 нападающий набрал всего 15 (7+8) очков в 76 матчах, добавив к ним два ассиста в шести встречах плей-офф.

Результаты превзошли все ожидания. Яков достиг потрясающей формы и даже устанавливает достижения. Правда, не бомбардирские.

Так, например, Тренин в 51-м матче довёл свой показатель силовых приёмов до 255 — уже пятый результат в истории «Миннесоты» в рамках одного сезона. Кроме того, Яков показал второй результат в НХЛ за последние 20 лет (лига начала вести статистику силовых только с чемпионата-2005/2006) за первую 51 встречу команды в сезоне.

А если брать первые 54 матча регулярки, то только два хоккеиста в истории (с момента начала отслеживания этой статистики) провели больше силовых, чем Тренин.

Эта статистика удивляет, но Яков открыл в себе новые задатки не в нынешнем сезоне. В минувшей регулярке он стал вторым в «Миннесоте» по количеству хитов (241) и в итоге уступил только всё тому же Шервуду по количеству силовых в 2025 календарном году (438 против 341). Тем не менее в текущем чемпионате Тренин возвёл эту часть своей игры в абсолют.

А главное — за 54 матча он получил всего… 23 минуты штрафа! Ничтожно маленькое время, если учитывать, насколько жёсткий стиль у форварда. Такая эффективность по-настоящему восхищает.

Причём восторг от игры россиянина чувствуют и в команде.

«В этом году Яков очень хорошо двигается. Так что когда у тебя такие крупные габариты и ты способен играть в такой силовой манере, как он, то часто всё делаешь вовремя. Ты применяешь хиты вовремя — и всё чисто. Силовые совершаются тогда, когда должны. Как только шайба приходит к парню, Яков его припечатывает. Тренин играет в хорошем темпе, и это позволяет ему использовать свою физическую силу так, как он может, при этом не получая удалений», — сказал главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс.

Яков Тренин и Джон Хайнс Фото: Getty Images

Возможно, заслуга в успехах нападающего отчасти принадлежит и самому наставнику «дикарей». Тренин уже работал с Хайнсом — они трудились вместе в «Нэшвилле» на протяжении четырёх сезонов. Главный тренер «Миннесоты» точно знает подход к Якову.

Примечательно, что габариты форварда нельзя назвать выдающимися. 188 см и 91 кг — это неплохие данные, но они ещё ничего не гарантируют. Об этом хорошо может рассказать, например, защитник «Уайлд» Джейк Миддлтон. Хоккеист ростом 190 см и весом 99 кг за 47 матчей провёл всего 63 силовых приёма — а штрафного времени накопил в 2,5 раза больше, чем Тренин — 57 минут!

Впрочем, Миддлтон только рад, что россиянин играет сейчас с ним в одной команде. По его словам, когда нападающий появляется на льду, все чувствуют его «дестабилизирующее присутствие».

«Это намного лучше, чем играть против него, получать силовые и каждый раз бороться с ним плечо в плечо. Ты знаешь, когда он на льду. Вероятно, твой лучший вариант — это вбросить шайбу в зону, а там уж он найдёт способ вернуть её, причинив при этом боль другим защитникам», — сказал Миддлтон.

При этом выделяются два факта.

Во-первых, Тренин по-прежнему не дуболом, а хоккеист. Яков уже набрал 15 (4+11) очков и даже повторил прошлогодний результат, попутно вплотную приблизившись к личному рекорду по количеству ассистов за сезон (12).

Главный тренер «Миннесоты» прекрасно понимает роль и важность нападающего. Хайнс отмечал, что у нападающего появляются возможности забить, даже если его статистика не впечатляет, и некоторые вещи, которые Яков привносит в команду, нельзя измерить чем-то, что фиксируется в протоколах.

И, как следствие, во-вторых: крупная и угрожающая фигура Тренина на льду резко контрастирует с дружелюбной, застенчивой улыбкой, которую он дарит в раздевалке. Стоит посмотреть фотографии с интервью между периодами или после матчей — хоккеист всегда улыбается, и в его лице не заметно ни капли злости или агрессии.

«Я стараюсь применять чистые силовые приёмы. Влиять на игру, но не причинять никому вреда и не наказывать нашу команду, отправляясь на скамейку штрафников. Я всегда играл жёстко, однако в этом году у меня больше возможностей для силовых приёмов, и я чаще ищу именно хиты, а не шайбу», — объяснял Тренин.

«Как мне этот сезон и такая жёсткая игра? Это так весело!» — добавил он, широко улыбаясь.

Яков Тренин Фото: x.com/mnwildPR

Возможно, в нынешнем сезоне этот добродушный парень поборется за рекорд НХЛ по количеству силовых приёмов. Лучший результат принадлежит Шервуду, который в сезоне-2024/2025 провёл 462 хита. Добраться до таких чисел, конечно, будет крайне тяжело, но у Тренина как минимум есть шанс стать лишь вторым хоккеистом в истории с 400+ силовыми за сезон.

А вот что уж точно случится, так это национальный рекорд. На данный момент Никите Задорову принадлежит лучший результат для российских хоккеистов по этому показателю. В сезоне-2017/2018 защитник, выступая за «Колорадо», применил 278 хитов в 77 матчах. Якову осталось всего 12 силовых до российского рекорда.

Но важнее всего даже не это.

Важнее всего, что сейчас мы видим, как в новой роли — и крайне успешно! — раскрывается ещё один российский хоккеист. И что у «Миннесоты» наконец появился парень, который в нужный момент сможет защитить Кирилла Капризова и Куинна Хьюза во время многообещающего забега «Миннесоты» за долгожданным Кубком Стэнли.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».