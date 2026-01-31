«Спартак» уничтожил СКА, «Шанхай» будет биться за плей-офф. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 30 января 2026 года.

Защитник Либор Шулак и тренер Митч Лав примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2026

В составах команд-участниц Матча звёзд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге произошли изменения, сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка не сможет принять участия в Матче звёзд КХЛ — 2026 – его в составе команды KHL World Stars заменит защитник «Адмирала» Либор Шулак. Для него это будет второй звёздный уикенд в карьере, в нынешнем сезоне Шулак провёл за «моряков» 49 матчей и набрал 26 (9+17) очков.

Жерара Галлана, покинувшего «Шанхайских Драконов» по состоянию здоровья, на Матче звёзд КХЛ в Екатеринбурге заменит действующий наставник «Драконов» Митч Лав.

Звёздный уикенд пройдёт в Екатеринбурге 7-8 февраля.

Тамбиев посетил матч СКА со «Спартаком» в экипировке армейского клуба

Леонид Тамбиев присутствует на встрече «Спартак» — СКА в экипировке армейского клуба. Специалиста показали в трансляции после гола нападающего красно-белых Даниила Гутика.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тамбиев станет помощником главного тренера Игоря Ларионова в СКА. Однако официально это пока подтверждено не было.

Последним клубом 55‑летнего специалиста был «Адмирал», в котором Тамбиев проработал с 2021 по 2025 год.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 48 матчей.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Ладу»

30 января в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 10-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин забил первый гол. На 34-й минуте нападающий Илья Николаев удвоил преимущество ярославской команды. На 39-й минуте форвард Павел Гоголев сократил отставание «Лады». На 41-й минуте нападающий Егор Сурин забросил третью шайбу в ворота тольяттинцев и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, команда Боба Хартли одержала четвёртую победу подряд.

В следующем матче «Локомотив» примет «Сочи» 1 февраля, а через два дня «Лада» дома сыграет с «Металлургом».

Радулов установил рекорд КХЛ по результативности среди игроков старше 39 лет

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов сделал передачу в матче с «Ладой» (3:1) и установил рекорд по количеству результативных действий среди игроков старше 39 лет по ходу одного регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, на счету 39-летнего форварда стало 43 (20+23) очка в текущем сезоне. Он превзошёл достижение нападающего Павла Дацюка и защитника Сергея Зубова (по 42 очка).

Александр выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне он вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф.

«Шанхайские Драконы» одержали уверенную победу над «Сочи»

30 января в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

На 10-й минуте защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк забил первый гол. На 12-й минуте нападающий Владимир Кузнецов удвоил преимущество китайского клуба. На 16-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание «Сочи». На 22-й минуте нападающий Борна Рендулич забросил третью шайбу в ворота южан.

На 24-й минуте Рендулич оформил дубль, укрепив преимущество хозяев. На 33-й минуте Кузнецов забил пятый гол «Шанхайских Драконов», оформив дубль. На 47-й минуте форвард Тимур Хафизов отыграл одну шайбу гостей, установив окончательный счёт — 5:2.

«Северсталь» одолела московское «Динамо», отыгравшись с 0:2

30 января в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

На 13-й минуте нападающий «Динамо» Артём Швец-Роговой забил первый гол. На 14-й минуте форвард Егор Римашевский удвоил преимущество бело-голубых. На 34-й минуте нападающий Александр Скоренов сократил отставание «Северстали». На 38-й минуте форвард череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Илья Иванцов вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

СКА потерпел шестое поражение подряд, всухую проиграв «Спартаку»

30 января в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 4:0.

На 13-й минуте нападающий «Спартака» Даниил Гутик забил первый гол. На 32-й минуте форвард Павел Порядин удвоил преимущество красно-белых. На 36-й минуте Гутик оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота СКА. На 59-й минуте нападающий Никита Коростелёв забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.

Таким образом, армейцы потерпели шестое поражение подряд.

Матчи 31 января

