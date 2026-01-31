У Игоря Ларионова появился статусный помощник. Чем Тамбиев будет заниматься в СКА?

СКА продолжает переживать один из худших периодов в своей кахаэловской истории – вчерашнее поражение от «Спартака» стало для армейцев уже шестым подряд. И дважды на этом отрезке петербуржцы остались без заброшенных шайб – а ведь если бы не отчасти курьёзный гол Рокко Гримальди «Локомотиву», безголевая серия команды могла бы составлять уже 11 периодов.

Полоса неудач из шести проигранных встреч стала повторением антирекорда для клуба с берегов Невы, установленного в сезоне-2021/2022. В оставшихся после этого 18 играх сезона армейцы, возглавляемые Валерием Брагиным, одержали 14 побед, только три раза проиграли в основное время и закончили регулярку на втором месте Запада.

После матча со «Спартаком» у СКА Игоря Ларионова остаётся 19 встреч до старта плей-офф. И пока всё идёт к тому, что у клуба будет не резкий рывок наверх, а новая антирекордная серия поражений. Да ещё и с запасом.

Но примечательным вчерашнее фиаско армейцев в Москве стало как минимум по ещё одной причине. И нет, это не встреча Игната Коротких и Матвея Короткого, а выход в свет нового представителя тренерского штаба, о котором в клубе официально так и не объявили.

Мини-перестройка среди помощников Ларионова началась ещё после разгрома в Нижнем Новгороде – 0:6 от «Торпедо» спровоцировали отстранение от работы сразу двух ассистентов, которые пришли в клуб вместе с Игорем Николаевичем. И пусть формально Владимир Филатов и Максим Семёнов остались в клубе, от непосредственного управления процессами в первой команде их отодвинули.

Место Семёнова, который в основе отвечал за игру в обороне, ещё в матче с «Локомотивом» занял Борис Миронов. В сентябре 53-летний специалист был уволен из «Лады», в которой на протяжении совсем непродолжительного времени работал главным тренером. И если самостоятельный опыт у него оставляет желать лучшего, то в качестве ответственного за оборону ассистента он очень даже неплохо показал себя в штабе Бенуа Гру в «Тракторе».

Борис Миронов (слева) на тренерском мостике СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Сменщиком Филатова оказался тренер, чей опыт помощника ограничивается несколькими месяцами в «Сарыарке» и краткосрочным отрезком в сборной Казахстана на чемпионате мира – 2025. Впрочем, и без подсказок вы наверняка прекрасно знаете, что зовут этого тренера Леонид Тамбиев.

С момента отстранения латвийца от работы в «Адмирале» прошло меньше двух месяцев. В интервью «Чемпионату» в середине декабря самый успешный главный тренер в истории «моряков» выразил сомнение, что в другой клуб КХЛ его позовут «завтра». Но даже так пауза в карьере получилась практически минимальной – Тамбиев уже вернулся к деятельности и вчера дебютировал в качестве тренера армейцев.

Несмотря на то что к этому дебюту общественность уже подготовили инсайдеры, заранее сообщившие о приходе Леонида Григорьевича в петербургскую команду, его появление всё равно получилось необычным – в предматчевом протоколе его фамилии не оказалось, на тренерском мостике вместе с Игорем Ларионовым тоже не было, да и официального объявления клуба, как уже было отмечено выше, так и не последовало.

Однако шила в мешке не утаишь – в экипировке СКА в «Мегаспорте» Тамбиева сначала заметили особо внимательные пишущие журналисты, а затем и бродкастеры, которые крупным планом показали его во время трансляции.

Кадр из трансляции: Фото Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком» в экипировке армейского клуба

А на послематчевой пресс-конференции Игорь Ларионов, который ещё во вторник призывал не верить слухам и не спекулировать на теме возможного прихода экс главного тренера «Адмирала» в его штаб, рассказал, чем же всё-таки 55-летний специалист будет заниматься в Санкт-Петербурге:

– Организация игры нападающих. Мы с ним говорили на эту тему. Он уже был на двух тренировках. Та игра, которую он ставил в «Адмирале», отличалась именно строгостью, которую мы хотим видеть. Не хотим превращаться в «Адмирал», но, с другой стороны, его опыт, знания, подход к системе игры… Мы надеемся использовать его лучшие качества. Получить ещё один ценный совет от тренера, который много лет работал главным тренером и делал это успешно.

Нападению СКА сейчас точно необходима помощь – в последних шести матчах армейцы забросили всего шесть шайб, и половина из них пришлась на игру с минским «Динамо». На протяжении серии поражений атака команды нередко выглядела совсем беззубо, а игра в большинстве, которая была чуть ли не главной фишкой петербуржцев в начале сезона, совсем перестала работать – видимо, в клубе надеются, что Тамбиев поможет это исправить.

Леонид Тамбиев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Любопытно, как долго продлится ассистентский период Леонида Григорьевича в Северной столице – после нескольких лет вполне успешной самостоятельной работы переход к статусу помощника, пусть и клубе рангом выше, кажется шагом назад. Но кресло под Игорем Ларионовым после каждого следующего поражения будет шататься с ещё большей силой – вполне возможно, что после него бразды правления в свои руки возьмёт именно Тамбиев.

Многие уже давно хотели посмотреть на него в клубе с бо́льшими амбициями и ресурсами, чем «Адмирал». Однако при этом его методы работы кажутся не совсем подходящими для больших команд. Изменится ли что-то в Санкт-Петербурге, мы узнаем уже в ближайшее время.

