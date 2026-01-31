Одна из самых русских команд НХЛ неожиданно ожила. Опытный тренер ведёт её в плей-офф

В КХЛ в этом сезоне происходит неслыханный парад отставок, притом по самым разным причинам: кого-то увольняют при плохом результате, кого-то – из-за смены вектора, а кто-то и самовольно покидает место работы.

Несмотря на то что в НХЛ в последние годы процент увольнений главных тренеров возрос, в этом сезоне до января всё было спокойно – ни один специалист не потерял работу. Оставался просто один вопрос: у какого генменеджера не выдержат нервы, кто первым решится на изменения?

Им стал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл, который отправил в отставку Дина Эвасона. Более интересно, что сам Эвасон потом дал комментарий, в котором не согласился с увольнением:

«Меня застали врасплох. Обычно когда ты проходишь через это как тренер, то чувствуешь, что увольнение вот-вот случится. Но буду с вами честен – в этот раз я этого не чувствовал. Не хочу показаться плаксой или мелочным, однако я не думаю, что увольнение было оправданным. Думаю, это произошло слишком рано, и думаю, что дело было не только в том, что мы упускали преимущество в третьем периоде. В чём именно причина – я не знаю. Считаю, что мы должны были выйти в плей-офф в этом сезоне, если бы наш штаб остался в команде. Это ни в коем случае не упрёк в адрес Рика Боунесса, потому что он может сделать то же самое. Надеюсь, я найду другую работу. Я знаю, что я хороший тренер. Знаю, что мне нужно стать лучше в некоторых вещах, и каждый раз, когда ты проходишь через что-то подобное, то должен становиться лучше. Те, кто это делает, продолжают получать работу».

Такой жёсткий комментарий наводил на мысль, что в «Коламбусе» происходят какие-то брожения, однако после ухода Эвасона всё резко наладилось. «Мундиры» выиграли семь из восьми матчей при Боунессе и вместе с «Флоридой» сейчас отправились догонять тех, кто осел в зоне уайлд-кард. До находящихся там «Монреаля» и «Бостона» восемь очков.

Что же изменилось в игре «Коламбуса»? Начнём с тех самых третьих периодов, о которых говорил Эвасон. «Блю Джекетс» действительно были ужасны в третьих отрезках – 63 шайбы пропустила команда в заключительных отрезках. С такой статистикой рассчитывать хоть на какой-то результат бессмысленно.

Но сейчас у команды пока такой проблемы нет – за восемь встреч было пропущено лишь семь шайб. Правда, и заброшено не так много – девять. Однако обретение такого здорового прагматизма и даже консерватизма указывает на то, что молодая команда ещё учится играть решающие моменты. А приобрести уверенность после того, как ты несколько месяцев проваливался в заключительных отрезках, порой бывает очень сложно. Главное, что процесс начался и лёд тронулся.

Появился в «Коламбусе» и неожиданный герой – Чарли Койл. В восьми матчах он забил восемь голов и набрал 13 очков, а в сегодняшней встрече с «Чикаго» и вовсе оформил хет-трик, принеся команде важнейшую победу для продолжения борьбы за плей-офф. При Эвасоне американец забросил семь шайб в 45 встречах.

У Койла были сезоны, когда он забивал 20+ голов, однако Боунесс по максимуму использует сейчас потенциал Чарли, а тот радует тренера своей разносторонностью. Американец способен вычищать пятак в большинстве, активно действовать в прессинге и оттуда провоцировать ошибки и выцарапывать голы, обыгрываться с партнёрами и быть «наконечником».

Заработал и баланс между обороной и атакой. Хоккей «Коламбуса», несмотря на отдельные всплески, как в матче с «Тампой», не назовёшь залихватским, но теперь он и не безалаберный. Средняя результативность «Блю Джекетс» на этом отрезке – 3,88 гола за встречу. До этого показатель не доходил до 3,00.

Наладилась и игра в обороне, потому что «Коламбус» в среднем стал меньше пропускать. Поразительно, однако это никак не отобразилось на статистике вратарей, потому что Элвис Мерзликин по-прежнему играет очень неуверенно, а Джет Гривз продолжает улучшать свою статистику, закрепляя за собой роль первого номера.

Рик Боунесс также пошёл в сторону того, что у команды должна быть тройка лидеров, которая будет проводить большое время на площадке. Кастинг на эту роль пока что прошли Мэйсон Марчмент, Адам Фантилли и Кирилл Марченко.

«Я хочу, чтобы они стали одним из лучших звеньев в лиге. Это означает умение играть против любых соперников как с шайбой, так и без неё».

Вообще, идея выглядит очень перспективной, потому что каждому из описанных игроков нужен небольшой толчок, чтобы выйти на новый уровень. Адам Фантилли немного застрял в развитии, однако безусловная роль лидера может пробудить канадца, который драфтовался под третьим номером.

Мэйсон Марчмент был очень хорош в прошлом году в «Далласе», однако не мог остаться в Техасе из-за давления потолка зарплат. В одно время (пару недель – месяц) Мэйсон был одним из лучших игроков «Старз» по результативности, не получая при этом и 15 минут игрового времени. При наличии такого количества звёзд это внушительно. Американец заслужил возможность побыть первой скрипкой.

Материалы по теме Мэйсон Марчмент повторил достижение Артемия Панарина в «Коламбусе»

У Кирилла Марченко же сейчас на руках один из лучших контрактов в НХЛ по соотношению цена/качество. Напомним, игрок, который второй сезон подряд почти идёт по показателю «очко за встречу» получает всего $ 3,85 млн. Игра с такими партнёрами и совместный прогресс в теории могут вывести россиянина на ещё более высокие показатели. Тем более, если судить по комментариям трёх форвардов, им нравится совместная игра.

Кирилл Марченко Фото: Jason Mowry/Getty Images

Сейчас шансы «Коламбуса» на плей-офф составляют 26%, но с такой воодушевлённой игрой можно сказать, что одна из самых русских команд НХЛ неожиданно для всех ожила. Главное, чтобы команды, находящиеся в восьмёрке, дали шанс «Блю Джекетс», потому что на Востоке сейчас все находятся в хорошей форме. По крайней мере из тех, кто реально борется за постсезон.