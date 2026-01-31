Лишь один русский в топ-25, без канадцев в топ-4. Рейтинг лучших на Олимпиадах в эпоху НХЛ

Через неделю стартует Олимпиада-2026 в Италии, а это значит, что вскоре в списке хоккейных легенд случится пополнение. НХЛ примет участие в Играх лишь шестой раз в истории — и впервые с 2014 года.

В преддверии ОИ-2026 североамериканский журналист Daily Faceoff Пол Пидьютти составил свой рейтинг из 25 величайших олимпийцев в эпоху Национальной хоккейной лиги, а также 10 почётных упоминаний. При создании списка обозреватель пользовался рядом критериев: командные и личные результаты, количество Олимпиад и доминирование на них, уровень сборной и ожидания от неё. Учитывались только ОИ с 1998-го по 2014-й. Напомним их результаты.

В итоге в топ-25 попал всего один российский хоккеист. Ещё двое вошли в десятку почётных упоминаний. Кто же удостоился чести попасть в 25 лучших хоккеистов на Олимпиадах в эпоху НХЛ?

Почётные упоминания:

Йере Лехтинен, Финляндия (8/9/17 в 24 матчах); Мартин Бродо, Канада (шесть побед, три поражения; 91,1% отражённых бросков в 11 встречах); Данкан Кит, Канада (0/7/7 в 13 матчах); Сергей Фёдоров, Россия (3/11/14 в 16 встречах); Крис Пронгер, Канада (1/8/9 в 25 матчах); Павел Дацюк, Россия (5/15/20 в 23 встречах); Райан Гецлаф, Канада (4/6/10 в 13 матчах); Эрик Карлссон, Швеция (4/4/8 в шести матчах); Фил Кессел, США (6/4/10 в 12 встречах); Филипп Бозон, Франция (8/5/13 в восьми матчах).

25. Брайан Рафальски, США

Олимпиады: 3; медали: серебро (2)

Статистика (голы/ассисты/очки): 5/8/13 в 17 матчах

24. Джо Сакик, Канада

Олимпиады: 3; медали: золото

Статистика: 6/7/13 в 16 встречах

23. Олли Йокинен, Финляндия

Олимпиады: 4; медали: серебро (1), бронза (2)

Статистика: 13/6/19 в 24 матчах

Олли Йокинен/Джо Сакик Фото: Bruce Bennett, Doug Pensinger/Getty Images

22. Роберто Луонго, Канада

Олимпиады: 3; медали: золото (2)

Статистика: 7 побед, 1 поражение; 93,6% отражённых бросков в восьми матчах

21. Яромир Ягр, Чехия

Олимпиады: 5; медали: золото, бронза

Статистика: 9/14/23 в 28 встречах

Только четыре человека играли на всех пяти Олимпиадах с участием игроков НХЛ. Неудивительно, что нестареющий Ягр — один из них. В 25 лет он стал одним из лидеров Чехии по количеству очков в потрясающем триумфальном выступлении в Нагано — единственном на сегодняшний день золоте, выигранном страной на турнире лучших из лучших. Ягр оставался важным игроком и в 42 года в Сочи, доведя свой олимпийский бомбардирский счёт до 23 очков — четвёртого лучшего результата в эпоху ОИ с игроками НХЛ. Он по-прежнему выступает в чешской Экстралиге и отметит 54-летие во время Олимпиады этого года… никогда не говори никогда?

20. Скотт Нидермайер, Канада

Олимпиады: 2; медали: золото (2)

Статистика: 2/3/5 в 13 матчах

19. Антеро Нииттимяки, Финляндия

Олимпиады: 1; медали: серебро

Статистика: 5 побед, 1 поражение; 95,1% отражённых бросков в шести матчах

18. Райан Миллер, США

Олимпиады: 2; медали: серебро

Статистика: 6 побед, 1 поражение; 94,5% отражённых бросков в семи встречах

17. Никлас Лидстрём, Швеция

Олимпиады: 4; медали: золото

Статистика: 4/10/14 в 20 матчах

16. Джером Игинла, Канада

Олимпиады: 3; медали: золото (2)

Статистика: 10/4/14 в 19 матчах

15. Павол Демитра, Словакия

Олимпиады: 3; медали: нет

Статистика: 6/14/20 в 15 встречах

Демитра — первый из двух игроков в этом списке, не имеющих олимпийских медалей. Настолько доминирующим он был для тихой и малоизвестной Словакии! Среднее количество очков Демитры за карьеру (1,33) — второй результат в эпоху Олимпийских игр с участием НХЛ. Он выиграл гонку бомбардиров ОИ-2010 (10) и вошёл в символическую сборную турнира. Словаки потрясли весь мир в том году, едва не обыграв Канаду в полуфинале и находясь всего в 15 минутах от бронзы. Демитра, недооценённый ветеран с 16 сезонами в НХЛ, трагически погиб в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом» в 2011 году в возрасте 36 лет.

14. Киммо Тимонен, Финляндия

Олимпиады: 5; медали: серебро (1), бронза (3)

Статистика: 3/10/13 в 30 матчах

13. Павел Буре, Россия

Олимпиады: 2; медали: серебро, бронза

Статистика: 11/1/12 в 12 встречах

Девять россиян взяли и серебро в Нагано (1998), и бронзу в Солт-Лейк-Сити (2002) — единственные медали страны в эпоху НХЛ. Единственный россиянин в этом списке, Буре, безусловно, был самым выдающимся. Одно только его выступление в Нагано позволило ему расположиться чуть ниже первой десятки. Нападающий, летавший по площадке на ракетном топливе, забил невероятные девять голов в шести матчах, в том числе забросил пять шайб в победном полуфинале со счётом 7:5, и был признан лучшим форвардом турнира. Буре выступил на бис в 2002 году, но уже не на том же уровне (две шайбы), так как играл со сломанной рукой. Однако его показатель 0,92 гола за матч — лучший в эпоху НХЛ.

Павел Буре Фото: РИА Новости

12. Сидни Кросби, Канада

Олимпиады: 2; медали: золото (2)

Статистика: 5/5/10 в 13 матчах

Решить, какое место Кросби заслужил в этом списке, было одной из самых больших трудностей. Он не доминировал в Ванкувере или Сочи. Он не был отмечен наградами представителями турниров или СМИ ни на одной из Олимпиад. Но как вы определите ценность решающих моментов? При всём уважении к Полу Хендерсону в 1972 году и Гретцки –Лемье в 1987 году, «Золотой гол» на родной земле в 2010 году теперь является «Тем-Самым-Голом» для канадцев в возрасте от 25 до 50 лет.

То, как Кросби, будучи капитаном, выкладывался на пользу удушающей тактической игре Майка Бэбкока в Сочи, помогло создать совершенную команду (шесть из шести побед, всего три пропущенных гола). Прорыв в финале стал его звёздным часом. Учтём сочетание уверенной игры и изрядной дозы олимпийского волшебства — и 12-е место выглядит вполне заслуженным. В Милане — после невообразимого 12-летнего ожидания — Кросби может стать первым игроком, который будет капитаном нескольких сборных-победительниц в эпоху НХЛ.

11. Дрю Даути, Канада

Олимпиады: 2; медали: золото (2)

Статистика: 4/4/8 в 13 встречах

10. Матс Сундин, Швеция

Олимпиады: 3; медали: золото

Статистика: 11/9/20 в 16 встречах

Сундин знает, что такое душевная боль от выступления команды. Одних только слёз, пролитых им во время пребывания в «Торонто», хватило бы, чтобы переполнить свалку. Международная карьера Сундина развивалась в том же направлении. Нагано-1998: три гола в четырёх матчах — вылет в четвертьфинале. Солт-Лейк-Сити-2002: лучший бомбардир с девятью очками всего в четырёх встречах — и шокирующее поражение от Беларуси из-за печально известной ошибки Томми Сало. К счастью, Сундин достиг вершины в Турине в 35 лет, будучи капитаном сборной Швеции, которая выиграла золото. Матс набрал восемь баллов. Его показатель в 1,25 очка за матч на Олимпийских играх — третий в эпоху НХЛ.

9. Кэри Прайс, Канада

Олимпиады: 1; медали: золото

Статистика: 5 побед, 0 поражений; 97,2% отражённых бросков в пяти встречах

Прайс, как и Нииттимяки, является единственным игроком в этом списке, принявшим участие только в одной Олимпиаде. Суперзвезда «Монреаля» провёл практически совершенный турнир на позиции, где идеальная игра — это мечта, а не реалистичная цель. Вот серия из пяти побед Прайса: 3:1 с Норвегией (19 сейвов); 2:1 с Финляндией (14); 2:1 с Латвией (15); 1:0 с США (30); 3:0 со Швецией (24). Прайс был признан лучшим вратарём турнира, отразив 97,2% бросков и показав смехотворно низкий средний показатель пропущенных шайб — 0,60 — это три гола за 303 минуты.

8. Даниэль Альфредссон, Швеция

Олимпиады: 5; медали: золото, серебро

Статистика: 13/14/27 в 26 матчах

Участие в пяти Олимпийских играх — само по себе невероятное достижение. А для такого хоккейного гиганта, как Швеция, ещё и огромная редкость. Это означает, что ты должен быть одним из 25 лучших игроков страны на протяжении 16 лет. Альфредссон был влиятельным олимпийцем с 25 до 41 года, показав впечатляющие результаты за свою карьеру. Многолетний «сенатор» из Оттавы входит в четвёрку лучших по количеству голов, передач, очков, матчей и показателю полезности в энхаэловскую эпоху Игр. Лучшие результаты он показал в Турине, где стал лучшим снайпером (пять голов) и бомбардиром (10 очков) на пути к золоту.

Даниэль Альфредссон Фото: Martin Rose/Getty Images

7. Джонатан Тэйвз, Канада

Олимпиады: 2; медали: золото (2)

Статистика: 2/9/11 в 13 встречах

Два олимпийских золота Тэйвза были выиграны во время потрясающего периода доминирования его команд. Как вам этот отрезок? Олимпийское золото (2010), Кубок Стэнли (2010), Кубок Стэнли (2013), олимпийское золото (2014), Кубок Стэнли (2015), чемпионат мира (2016). Всё это произошло с Джонатаном с 21 до 28 лет. Неплохо. Вы могли увидеть, что Капитан Серьёзность забил всего два гола на Олимпийских играх, и посмеяться над его седьмым местом в рейтинге. Но он был совестью на льду и двусторонней силой, которая привела Канаду к двум чемпионствам подряд. Эти два гола? Каждым из них Тэйвз открыл счёт в финальных встречах. Джонатан был назван лучшим нападающим в Ванкувере — его семь результативных передач и показатель полезности «+9» стали лучшими на турнире.

6. Мариан Госса, Словакия

Олимпиады: 4; медали: нет

Статистика: 14/14/28 в 19 матчах

Второй и последний словак в этом списке, Госса, блистал на четырёх Олимпиадах. Следует отметить одно индивидуальное преимущество игры за сборную из второго хоккейного эшелона: максимальное игровое время. Не имея в наличии достаточно своих представителей в НХЛ, чтобы собрать состав только из них, Словакия не играла с четырьмя звеньями. Но это также означает, что ты — лёгкая мишень для соперников. Хотя Мариан никогда не брал медалей, его показатели — 1,47 очка за матч и «+14» в графе полезности — лучшие в олимпийскую эпоху НХЛ. Госса привёл свою страну к беспрецедентным высотам. После 10-го и 13-го мест на первых двух Олимпийских играх Словакия стала пятой и четвёртой в Турине и Ванкувере соответственно.

5. Ши Уэбер, Канада

Олимпиады: 2; медали: золото (2)

Статистика: 5/7/12 в 13 встречах

Вице-чемпион Кубка Стэнли и трёхкратный финалист «Норрис Трофи», Уэбер часто был шафером, а не женихом в НХЛ. Но он включил режим зверя на двух подряд победных Олимпиадах. В 2010 году Ши вошёл в символическую сборную турнира (два гола, четыре результативные передачи). Он прославился тем, что мощным броском прошил сетку ворот в матче со сборной Германии, породив городскую легенду. В 2014 году Уэбер набрал шесть очков, разделив звание лучшего бомбардира национальной команды. Его победный гол в четвертьфинале с Латвией спас Канаду от потенциальной катастрофы. Уэбер, лидер в своём амплуа в эпоху НХЛ по среднему количеству голов и очков за встречу на Олимпийских играх, является лучшим защитником и канадцем в этом списке.

4. Хенрик Лундквист, Швеция

Олимпиады: 3; медали: золото, серебро

Статистика: 12 побед, 3 поражения; 92,6% отражённых бросков в 15 матчах

В эпоху противостояния лучших из лучших Король Хенрик — единственный голкипер, которому удалось: 1. быть первым номером на трёх Олимпиадах; 2. выиграть две медали в качестве основного вратаря. Дебютировав в 23 года в Турине, Лундквист привёл Швецию к золоту, из «одного из» в переполненной вратарской линии сборной став автором пяти побед при всего одном поражении в шести матчах. К Играм в Ванкувере он стал настоящей звездой НХЛ в составе «Рейнджерс». Тем не менее, несмотря на два «сухаря» в трёх стартовых встречах, шведов в четвертьфинале оглушила Словакия. В Сочи Лундквист взял реванш — 94,3% отражённых бросков и место в символической сборной турнира. Единственное поражение Швеция потерпела в финальном матче, попав под канадскую циркулярную пилу — 0:3. 12 побед Лундквиста — на пять больше, чем у любого другого вратаря, в эпоху НХЛ.

3. Саку Койву, Финляндия

Олимпиады: 3; медали: серебро (1), бронза (2)

Статистика: 5/18/23 в 20 матчах

18 результативных передач Койву — лучший результат среди всех игроков в олимпийскую эпоху НХЛ. Он дважды разделял звание лучшего бомбардира Игр — 10 очков в шести матчах в Нагано, 11 — в восьми встречах в Турине. Но олимпийская карьера Саку определяется не только цифрами. Койву, заслуживший уважение своей выносливостью и интеллектом, был назначен капитаном сборной Финляндии в 1998 году в возрасте всего 23 лет, и этот пост на международной арене он занимал в течение 12 лет, вплоть до Олимпиады 2010 года. Единственный раз, когда финны упустили олимпийскую медаль за время его пребывания в команде, случился в 2002 году… когда он боролся с неходжкинской лимфомой. Койву — один из трёх игроков (все — финны), которые взяли медали на каждой из своих трёх Олимпиад (Вилле Пелтонен, Лассе Кукконен).

Саку Койву и Теэму Селянне Фото: Bruce Bennett, Streeter Lecka/Getty Images

2. Доминик Гашек, Чехия

Олимпиады: 3; медали: золото, бронза

Статистика: 6 побед, 3 поражения, 94,8% отражённых бросков в 11 встречах

Как говорится, кто знает, тот знает. Гашек на пике своей формы не собирался проигрывать в Нагано. Игры 1998 года пришлись на второй подряд сезон, когда он получал «Харт Трофи», и на период шести «Везин» за восемь лет. Североамериканские болельщики заводили будильники, просыпаясь посреди ночи, чтобы посмотреть матчи из Японии в прямом эфире. А Гашек находился в несокрушимом состоянии вратарской нирваны. Его достижения в стадии навылет:

четвертьфинал (США): победа 4:1, 38 сейвов;

полуфинал (Канада): победа 2:1, 30 сейвов, пять из пяти сейвов в серии буллитов;

финал (Россия): победа 1:0, «сухарь», 20 сейвов.

Гашек был признан лучшим вратарём турнира — он одержал пять побед в шести матчах, отразив 96,3% бросков при коэффициенте надёжности 0,97, принеся золото стране, отличавшейся скромными надеждами на медаль. В том году MVP не выбирали, но он единогласно выиграл бы этот титул. В 2002 году в возрасте 37 лет Гашек показал 92,4% отражённых бросков, однако чехи вылетели в четвертьфинале, уступив со счётом 0:1. В 2006 году Доминик, которому тогда был 41 год, сыграл всего девять минут, но добавил к своим достижениям бронзовую медаль.

1. Теэму Селянне, Финляндия

Олимпиады: 5; медали: серебро (1), бронза (3)

Статистика: 17/15/32 в 29 матчах

Селянне был принял в Зал славы НХЛ с первой попытки. Но, когда он надел сине-белую форму сборной Финляндии произошло нечто особенное.

1998: 10 очков в пяти матчах; разделил звание лучшего бомбардира Олимпийских игр; взял бронзовую медаль.

2002: три гола в четырёх играх.

2006: 11 очков в восьми встречах; разделил первое место в списке лучших бомбардиров на Олимпиаде; был признан лучшим нападающим; попал в символическую сборную турнира; взял серебряную медаль.

2010: две результативные передачи в шести матчах; бронзовая медаль.

2014: шесть очков в шести матчах; звание MVP турнира; попадание в символическую сборную; бронзовая медаль… и всё это – в 43 года!

В итоге Селянне, безусловно, лучший олимпиец эпохи НХЛ. Его 17 голов и 32 очка — рекорд. Теэму — один из четырёх игроков, принявших участие во всех пяти Олимпиадах, в которых участвовала НХЛ. Он один из двух хоккеистов, выигравших четыре медали. Финн был лучшим бомбардиром ОИ в 27 и 35 лет. Он был признан MVP в 43 года.

Олимпийская хоккейная карьера, не имеющая себе равных.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».