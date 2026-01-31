КХЛ возвращается в Китай! Что известно о вынесенных матчах «Шанхая»?

Когда летом 2025 года «Куньлунь Ред Стар» переименовывался в «Шанхайских Драконов», одной из главных целей клуба было скорейшее возвращение в Китай. На недавней пресс-конференции, посвящённой прибытию в клуб нового главного тренера Митча Лава, генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых рассказал, что и следующий сезон команда с очень высокой долей вероятности проведёт на в Санкт-Петербурге, где играет прямо сейчас.

Но первый матч «драконов» в родном Шанхае состоится уже через месяц: в рамках KHL World Games китайский клуб на несколько дней заглянет в самый населённый город мира, чтобы провести там не одну, а сразу две игры – 5 марта «Шанхай» примет «Сибирь», а 7 марта встретится с «Барысом». Матч с казахстанской командой изначально должен был состояться 8 марта, однако был перенесён на день раньше.

Эти игры станут, соответственно, восьмой и девятой в истории проекта KHL World Games – в 2018 году КХЛ впервые в истории выехала за пределы стран-участниц лиги и провела встречи в Вене и Цюрихе, через год побывала в Давосе, а в 2021-м прилетела в Дубай. Последний вынесенный матч прошёл чуть больше года назад – в декабре 2024 года минское «Динамо» и «Спартак» сыграли в Ташкенте, где был установлен рекорд посещаемости для отдельно взятой встречи в рамках World Games.

Для всех трёх команд, которые выйдут на шанхайский лёд, это будет первое появление в формате вынесенных матчей. Хотя таковыми их можно назвать с небольшой натяжкой – всё-таки планируется, что Oriental Sports Center, который примет «драконов», «Сибирь» и «Барыс», будет для «Шанхая» постоянным домом.

«Мы уже не раз заявляли о намерении сыграть в Шанхае и показать наш бренд китайским зрителям. Важно протестировать интерес к хоккею в городе, понять, в каком направлении двигаться. Мы хотим поблагодарить лигу и китайских партнёров, благодаря которым проведение двух матчей в Шанхае стало возможным. Будем рады видеть на играх всех болельщиков — как местных, так и любителей хоккея из России и Казахстана!» – прокомментировал предстоящие матчи Сергей Белых.

О важности вынесенных встреч высказался и президент КХЛ Алексей Морозов: «Проведение матчей KHL World Games в Шанхае — это значимый шаг по возвращению лиги в Китай. Вынесенные игры служат инструментом продвижения КХЛ за рубежом, демонстрируют высокий уровень российского хоккея и способствуют развитию диалога и культурного обмена через спорт. Нет сомнений, что матчи в Шанхае пройдут на высоком организационном уровне и станут ярким событием для китайских зрителей. Ждём всех на трибунах!»

На предматчевом шоу будет особая гостья: Валиева выступит перед матчами «Шанхайских Драконов», которые пройдут в Китае

Если с имиджевой точки зрения всё предельно понятно, то вот вам интрига на встречи в Китае – в борьбе за место в плей-офф всё не так ясно, как может показаться на первый взгляд.

Да, «драконы» отстают от восьмого места, на котором расположился СКА, на шесть очков при двух матчах в запасе у армейцев. Но подопечные Игоря Ларионова находятся в отвратительной форме – если она продолжится, у Митча Лава будет достаточно шансов догнать временных соседей по Санкт-Петербургу. И парочка таких может выпасть как раз на игры в Шанхае.

У «Сибири» всё ещё интереснее – ещё недавно казалось, что «Амур» самоустранился из борьбы за место в восьмёрке Востока, однако подопечные Александра Андриевского одержали две победы подряд. После поражения новосибирцев во встрече с «Трактором» «тигры» отстают от них на шесть очков, но у них есть два матча в запасе – поэтому вся борьба там ещё впереди.

Теоретически зацепиться за путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина мог бы и «Барыс», но уж слишком плохо выглядит команда Михаила Кравца в последнее время. Поэтому большее внимание будет приковано к битве «Шанхая» и «Сибири» – и до неё осталось чуть больше месяца.