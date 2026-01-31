«Сибирь» остановлена, «Металлург» забил дважды в меньшинстве за 50 секунд. Итоги дня в КХЛ

31 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко рассказываем о каждой встрече.

В Хабаровске «Амур», уверенно переигравший два дня назад «Автомобилист», испытал большие трудности в матче с «Барысом». Гости сумели забить в середине первого периода, и затем счёт 0:1 сохранялся до 58-й минуты встречи, а «тигры» никак не могли пробить Никиту Бояркина. Однако точный щелчок Ярослава Лихачёва всё-таки отправил матч за пределы основного времени, а в серии штрафных бросков всё решили удачная попытка Алекса Бродхёрста и классная игра специально вышедшего под такое дело голкипера «Амура» Виктора Кобозева. У хабаровчан теперь шесть очков отставания от «Сибири», при этом «тигры» сыграли на два матча меньше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Адмирал» в прошлом матче прервал ужасную серию поражений, но по возвращении домой «моряков» ждала встреча с «Автомобилистом», и ничего хорошего хозяевам льда она не принесла. Уральцы выстрелили дуплетом в концовке первого периода, причём в эпизоде с голом Максима Денежкина крайне неудачно сыграл вратарь «Адмирала» Иван Кульбаков. Ведущий в счёте «Автомобилист» — страшная сила, и у нынешнего «Адмирала» просто не было рычагов, чтобы исправить положение. Зато лишить «сухого» матча вратаря гостей Владимира Гaлкинa у «моряков» получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Одержавшая четыре великолепные победы подряд «Сибирь» принимала «Трактор», который, наоборот, в последнее время увяз в поражениях. Однако по игре челябинцы выглядят весьма неплохо, и в Новосибирске к ним пришёл результат. Его предопределили два гола в первом периоде, а реализованное Максимом Джиошвили большинство в середине матча всё ясно сказало об итоге встречи. «Сибири» не хватало привычных уже эмоций, да и Сергей Мыльников сыграл здорово, сделав 28 сейвов и позволив себе пропустить только один гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Очень весёлый матч выдали лидер сезона «Металлург» и находящееся сейчас в кризисе минское «Динамо». Хозяева постоянно вели в счёте, как всегда, невероятно красиво и эффективно действовали в атаке, при этом пропускали очень лёгкие голы. Третий период стал украшением матча: сначала магнитогорцы дважды подряд забили в одном и том же меньшинстве (обе шайбы сделал расцветший Сергей Толчинский), а потом позволили «Динамо» в концовке забросить две шайбы и помечтать о камбэке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Салават Юлаев» поймал победную волну, и сегодня она захлестнула и «Торпедо». К началу второго периода уфимцы вели 2:0: Егор Сучков, сыграв очень тонко, продемонстрировал вновь убойный кистевой, Шелдон Ремпал же просто взял и точно шлёпнул в самую девятку после отскока от лицевого борта. «Торпедо» достаточно быстро отыграло одну шайбу, однако больше нижегородцы ничего так и не придумали, да ещё и пропустили в концовке матча в пустые ворота от Григория Панина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Нефтехимик» перед дерби Татарстана шёл на серии в семь побед, при этом без игр нижнекамцы отдыхали неделю. Вероятно, потеря тонуса сказалась на «волках», плюс «Ак Барс» был зол после двух подряд домашних поражений за пределами основного времени. «Нефтехимик» сразу стал уступать в скорости и сыгранности, бесконечно удаляться, и в результате казанцы, не тратя много сил, организовали «младшим братьям» разгром.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 1 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2