Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 31 января, видео, голы, обзоры матчей и статистика, таблица, расписание игр КХЛ 1 февраля

«Сибирь» остановлена, «Металлург» забил дважды в меньшинстве за 50 секунд. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 31 января 2026 года
Комментарии
«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик», «Амур» включился в гонку за плей-офф.

31 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Ляпунов (Данияр, Симонов) – 09:25 (5x5)     1:1 Лихачёв (Рыков, Гальченюк) – 57:04 (5x5)     2:1 Бродхёрст – 65:00    

В Хабаровске «Амур», уверенно переигравший два дня назад «Автомобилист», испытал большие трудности в матче с «Барысом». Гости сумели забить в середине первого периода, и затем счёт 0:1 сохранялся до 58-й минуты встречи, а «тигры» никак не могли пробить Никиту Бояркина. Однако точный щелчок Ярослава Лихачёва всё-таки отправил матч за пределы основного времени, а в серии штрафных бросков всё решили удачная попытка Алекса Бродхёрста и классная игра специально вышедшего под такое дело голкипера «Амура» Виктора Кобозева. У хабаровчан теперь шесть очков отставания от «Сибири», при этом «тигры» сыграли на два матча меньше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Да Коста, Горбунов) – 18:54 (5x5)     0:2 Спронг (Шаров, Бусыгин) – 19:49 (5x5)     0:3 Мэйсек (Спронг, Шаров) – 25:42 (5x5)     0:4 Голышев (Блэкер, Горбунов) – 31:03 (5x4)     1:4 Грман (Старков, Брюквин) – 45:31 (5x5)    

«Адмирал» в прошлом матче прервал ужасную серию поражений, но по возвращении домой «моряков» ждала встреча с «Автомобилистом», и ничего хорошего хозяевам льда она не принесла. Уральцы выстрелили дуплетом в концовке первого периода, причём в эпизоде с голом Максима Денежкина крайне неудачно сыграл вратарь «Адмирала» Иван Кульбаков. Ведущий в счёте «Автомобилист» — страшная сила, и у нынешнего «Адмирала» просто не было рычагов, чтобы исправить положение. Зато лишить «сухого» матча вратаря гостей Владимира Гaлкинa у «моряков» получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5)     0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5)     0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4)     1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)    

Одержавшая четыре великолепные победы подряд «Сибирь» принимала «Трактор», который, наоборот, в последнее время увяз в поражениях. Однако по игре челябинцы выглядят весьма неплохо, и в Новосибирске к ним пришёл результат. Его предопределили два гола в первом периоде, а реализованное Максимом Джиошвили большинство в середине матча всё ясно сказало об итоге встречи. «Сибири» не хватало привычных уже эмоций, да и Сергей Мыльников сыграл здорово, сделав 28 сейвов и позволив себе пропустить только один гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв – 06:57 (5x5)     2:0 Вовченко (Петунин, Пресс) – 19:38 (5x4)     2:1 Пинчук – 25:45 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв) – 38:00 (5x4)     3:2 Пинчук (Усов, Смит) – 47:31 (5x5)     4:2 Исхаков (Толчинский) – 52:44 (4x5)     5:2 Толчинский (Исхаков, Маклюков) – 53:34 (4x5)     5:3 Галиев (Салыго, Стась) – 56:43 (5x5)     5:4 Галиев (Пинчук, Энас) – 59:10 (6x5)    

Очень весёлый матч выдали лидер сезона «Металлург» и находящееся сейчас в кризисе минское «Динамо». Хозяева постоянно вели в счёте, как всегда, невероятно красиво и эффективно действовали в атаке, при этом пропускали очень лёгкие голы. Третий период стал украшением матча: сначала магнитогорцы дважды подряд забили в одном и том же меньшинстве (обе шайбы сделал расцветший Сергей Толчинский), а потом позволили «Динамо» в концовке забросить две шайбы и помечтать о камбэке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сучков (Родевальд, Алалыкин) – 05:33 (5x4)     2:0 Ремпал (Родевальд, Кулик) – 21:32 (5x5)     2:1 Свищёв (Нарделла, Соколов) – 28:42 (5x5)     3:1 Панин (Кузнецов) – 59:34 (en)    

«Салават Юлаев» поймал победную волну, и сегодня она захлестнула и «Торпедо». К началу второго периода уфимцы вели 2:0: Егор Сучков, сыграв очень тонко, продемонстрировал вновь убойный кистевой, Шелдон Ремпал же просто взял и точно шлёпнул в самую девятку после отскока от лицевого борта. «Торпедо» достаточно быстро отыграло одну шайбу, однако больше нижегородцы ничего так и не придумали, да ещё и пропустили в концовке матча в пустые ворота от Григория Панина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 05:41 (5x4)     2:0 Тодд (Миллер, Галимов) – 07:36 (5x4)     3:0 Хмелевски (Миллер, Семёнов) – 09:20 (5x5)     4:0 Сафонов (Тодд, Хмелевски) – 25:56 (5x4)     4:1 Заседа (Николишин, Сериков) – 31:36 (5x5)     5:1 Миллер (Хмелевски, Галимов) – 43:41 (5x3)     6:1 Сафонов (Марченко, Галимов) – 58:30 (5x5)    

«Нефтехимик» перед дерби Татарстана шёл на серии в семь побед, при этом без игр нижнекамцы отдыхали неделю. Вероятно, потеря тонуса сказалась на «волках», плюс «Ак Барс» был зол после двух подряд домашних поражений за пределами основного времени. «Нефтехимик» сразу стал уступать в скорости и сыгранности, бесконечно удаляться, и в результате казанцы, не тратя много сил, организовали «младшим братьям» разгром.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 1 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android