Вашингтон – Каролина – 4:3 ОТ, обзор матча, видео голов, Вашингтон потерял из-за травм вратарей, отыгрался с 0:3

Невероятный камбэк «Вашингтона»! Потеряли вратарей, но сокрушили одного из лидеров НХЛ
Лев Лукин
Отчёт «Вашингтон» – «Каролина» – 4:3 ОТ
В матче с «Каролиной» даже помощь Овечкина не понадобилась.

«Вашингтон» в этой регулярке вынужден биться за место в плей-офф, и получается это у «столичных» с переменным успехом. Небольшую серию поражений сменила трудная победа в Детройте, а сегодня команде Овечкина дома предстояло принять единоличного лидера Столичного дивизиона «Каролину». Ситуация для «Вашингтона» осложнялась тем, что команда осталась без основных вратарей: Логан Томпсон и Чарли Линдгрен травмировались в прошлых матчах, так что на игру с «ураганами» «Кэпиталз» вышли с Клэем Стивенсоном, для 26-летнего канадца этот матч стал лишь вторым в карьере НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Янковски (Каррье, Котканиеми) – 13:27     0:2 Ахо – 17:51     0:3 Гостисбер (Мартинук, Стаал) – 24:16     1:3 Лапьер (Милано) – 27:52     2:3 Строум (Протас) – 34:58     3:3 Чикран (Протас, Уилсон) – 53:18     4:3 Сурдиф (Карлсон, Фрэнк) – 61:42    

Уже к началу второго периода ситуация в матче для «Вашингтона» казалась безысходной, команда «горела» 0:3. Марк Янковски открыл счёт, Себастьян Ахо удвоил преимущество, воспользовавшись чудовищной ошибкой Джона Карлсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а третий гол «Каролины» смело можно записать на неопытного Стивенсона, запустившего в ближний угол после безобидного броска Шейна Гостисбера.

В такой ситуации, когда всё шло плохо, с трудом можно было предположить, что «Вашингтон» выкарабкается в этой игре. Но «столичные» смогли, при том не прибегая к помощи своего лидера и главного бомбардира! Уже во втором периоде «Кэпиталз» отличились дважды. Кендрикс Лапьер «доел» момент на пятачке в середине встречи, а вскоре отличился Дилан Строум, замкнув отличную передачу Алексея Протаса от борта.

Ну а в третьем периоде «Вашингтон» довёл камбэк до логического завершения. Защитник Джейкоб Чикран забросил свою уже 19-ю шайбу в сезоне, в подыгрыше вновь был великолепен белорус Протас.

«Вашингтон» вообще в этом матче действовал с подавляющим преимуществом, и в овертайме «столичные» забрали заслуженную победу. Героем эпизода стал Джастин Сурдиф, вылезший на ворота Фредерика Андерсена и сам же сыгравший на добивании.

«Вашингтон» одержал сверхволевую победу в матче, где Овечкин не набрал очков, да и вообще был не заметен. Но для капитана «Столичных» самое главное, что его команда набрала два очка и продолжает абсолютно реально претендовать на участие в Кубке Стэнли.

