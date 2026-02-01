В матче с «Каролиной» даже помощь Овечкина не понадобилась.

Невероятный камбэк «Вашингтона»! Потеряли вратарей, но сокрушили одного из лидеров НХЛ

«Вашингтон» в этой регулярке вынужден биться за место в плей-офф, и получается это у «столичных» с переменным успехом. Небольшую серию поражений сменила трудная победа в Детройте, а сегодня команде Овечкина дома предстояло принять единоличного лидера Столичного дивизиона «Каролину». Ситуация для «Вашингтона» осложнялась тем, что команда осталась без основных вратарей: Логан Томпсон и Чарли Линдгрен травмировались в прошлых матчах, так что на игру с «ураганами» «Кэпиталз» вышли с Клэем Стивенсоном, для 26-летнего канадца этот матч стал лишь вторым в карьере НХЛ.

Уже к началу второго периода ситуация в матче для «Вашингтона» казалась безысходной, команда «горела» 0:3. Марк Янковски открыл счёт, Себастьян Ахо удвоил преимущество, воспользовавшись чудовищной ошибкой Джона Карлсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а третий гол «Каролины» смело можно записать на неопытного Стивенсона, запустившего в ближний угол после безобидного броска Шейна Гостисбера.

В такой ситуации, когда всё шло плохо, с трудом можно было предположить, что «Вашингтон» выкарабкается в этой игре. Но «столичные» смогли, при том не прибегая к помощи своего лидера и главного бомбардира! Уже во втором периоде «Кэпиталз» отличились дважды. Кендрикс Лапьер «доел» момент на пятачке в середине встречи, а вскоре отличился Дилан Строум, замкнув отличную передачу Алексея Протаса от борта.

Ну а в третьем периоде «Вашингтон» довёл камбэк до логического завершения. Защитник Джейкоб Чикран забросил свою уже 19-ю шайбу в сезоне, в подыгрыше вновь был великолепен белорус Протас.

«Вашингтон» вообще в этом матче действовал с подавляющим преимуществом, и в овертайме «столичные» забрали заслуженную победу. Героем эпизода стал Джастин Сурдиф, вылезший на ворота Фредерика Андерсена и сам же сыгравший на добивании.

«Вашингтон» одержал сверхволевую победу в матче, где Овечкин не набрал очков, да и вообще был не заметен. Но для капитана «Столичных» самое главное, что его команда набрала два очка и продолжает абсолютно реально претендовать на участие в Кубке Стэнли.