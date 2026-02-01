Не только Панарин. 5 россиян, которые могут сменить клуб на дедлайне НХЛ

Здесь есть как опытные игроки под усиление претендентов, так и молодёжь, которую могут обменять на звёзд.

Обмен Артемия Панарина — главная трансферная тема НХЛ прямо сейчас. Обычно дедлайны переходов не радуют обменами суперзвёзд с истекающими контрактами, ведь часто они остаются в клубах, которые претендуют на плей-офф. В 2019-м, например, и Панарин, и Сергей Бобровский остались в «Коламбусе», с которым сотворили историю, выбив рекордсменов из «Тампы» в первом раунде.

Прямо сейчас любые инсайдеры здесь не могут заглянуть в голову Панарину или его семье: с учётом запрета на обмен любые решения будут приниматься самим игроком, и наверняка станет учитываться не только хоккейная выгода, но и бытовые условия. При этом Артемий — далеко не единственный хоккеист из России, который может сменить клуб на дедлайне.

Илья Михеев («Чикаго»)

В современной НХЛ переходы-блокбастеры на дедлайне редко ведут к чемпионству. Исключения — обмен Мариана Габорика в «Лос-Анджелес» в 2014-м или прошлогодний переход Брэда Маршана во «Флориду», хотя в кубковости второго никто не сомневался. Обычно самыми удачными трансферами на дедлайне становятся универсальные и боевые парни типа Блейка Коулмана, Арттури Лехконена или Ивана Барбашёва.

И в этом году таким вполне может оказаться Илья Михеев. Его можно было потерять из вида после жуткой безголевой серии в «Ванкувере» и обмена в плетущийся на дне таблицы «Чикаго». Однако Михеев показал, что его проблемы перед обменом были связаны скорее с долгим восстановлением после травмы «крестов»: у него пристойные 30 голов за 130 матчей в «Ястребах». Ещё более поразительно то, что суммарный показатель полезности у Ильи за это время положительный.

Михеев играет в меньшинстве почти три минуты за встречу, это один из основных оборонительных форвардов команды, хорошо обученный, умеющий прессинговать и не растерявший скорость. Кэпхит в $ 4 млн умеренный, «Чикаго» может удержать половину. Какой команде пригодится Илья с таким набором характеристик? Практически любой. Авторы The Athletic уже отмечают, что Михеев вызывает интерес у потенциальных покупателей.

Владислав Наместников («Виннипег»)

В этом году у Наместникова не пошло с самого начала — впрочем, кроме первой пятёрки, ни у кого в этих «Джетс» пока что не идёт. Уход Николая Элерса в «Каролину» оказался критичным для их прежней тройки с Коулом Перфетти: креативность датчанина оказалось некому заменить, и продуктивность обоих резко рухнула.

Владислав Наместников Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

Однако функционал самого Владислава не изменился: это всё тот же «человек — швейцарский нож», как любят говорить в Штатах. Наместников может сыграть на любой позиции, вряд ли будет человеком, который сам поведёт игру звена, но почти наверняка надёжно впишется в сочетание к звезде. Российский форвард выходит в обоих спецбригадах, является одним из лидеров команды по блок-шотам. Однако, в отличие от соглашения Михеева, контракт Владислава действует ещё год, но $ 3 млн по меркам растущего потолка и новых сделок — сумма, которую будет относительно легко вписать в потолок.

Да и Наместникову не привыкать менять команду на дедлайне: это в его карьере случилось аж пять раз, если учитывать два дня весной 2023-го, когда он был игроком «Сан-Хосе» чисто на бумаге. Владислава высоко котировал Рик Боунесс, который сейчас вернулся в «Коламбус»: может, стоит сделать «мундиров» ещё более русскими?

Павел Минтюков («Анахайм»)

А вот здесь ситуация отличается: выше говорилось об обменах, которые усилили бы претендентов немедленно. 22-летний защитник— это работа на перспективу. В ноябре появились новости, что сам Павел просит обмена: тогда он попал в запас «Дакс», а до этого получал ограниченное игровое время на старте сезона. Сейчас ситуация поменялась: в календарном 2026-м Минтюков играет по 21 минуту за матч, но «утки» всё равно вполне могут его обменять.

У «Анахайма» в целом молодая защита с хорошей глубиной на этой позиции. Прямо сейчас «уткам» может потребоваться более опытный игрок, который сбалансировал бы оборону, допускавшую слишком много моментов. Ещё в ноябре сообщалось, что Минтюковым предметно интересуется «Ванкувер»: было бы логично увидеть обмен на шведского универсала Маркуса Петтерссона, который уже вряд ли нужен команде в позиции явной перестройки.

Иван Мирошниченко («Вашингтон»)

И снова мы возвращаемся к теме Панарина. «Кэпиталз» называются реальными претендентами, которые готовы не просто обменять Артемия, но и предложить ему контракт на следующий год. С учётом того, сколько на Панарина появилось претендентов, Крис Друри вполне может выбирать между выгодными предложениями и не демпинговать при обмене.

Скорее всего, «Вашингтон» не будет делать доступными для обмена Райана Леонарда или Коула Хатсона, это главные молодые активы команды. Мирошниченко же на четвёртый год после драфта пока не закрепился в основе команды, но успешно играет в фарме «столичных» и тоже действует на левом фланге. Легко представить его в «пакете», который будет предложен «Рейнджерс».

Иван Мирошниченко Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Кто-то из россиян, задрафтованных «Каролиной»

«Каролина» явно будет гнаться за усилением на дедлайне. Каждый новый год видится очередным последним шансом, и на таком ровном Востоке у команды Рода Бриндамора появляются шансы. Некоторые инсайдеры даже намекали на то, что Александр Никишин может сменить клуб в том случае, если клуб нацелится на суперзвезду, однако пока это выглядит маловероятным. А вот использовать права на одного или нескольких многочисленных проспектов из России в большом обмене вполне реально.

Данила Юров («Миннесота»)

В масштабном обмене Куинна Хьюза «Миннесота» отдала три важных актива, в числе которых был Марко Росси. Это сократило глубину в линии центров, но зато дало шанс Юрову, который после не самого удачного старта стал получать больше игрового времени и набирать больше очков. Однако «Миннесоту» всё ещё связывают с именами сильных центров, что логично: обмен Хьюза демонстрирует желание побеждать сейчас. В этой связи Данилу указывают в числе тех игроков, что могут быть задействованы в очередном большом обмене.

Пишется об интересе «Миннесоты» к Винсу Трочеку из «Рейнджерс», и такой рабочий игрок подошёл бы под хоккейное видение Билла Герина. Однако это скорее второй центр в сильной команде, и отдавать за него прогрессирующего и креативного Юрова было бы странным решением. Кроме того, у «дикарей» после серии обменов осталось меньше молодых активов, и резко сокращать этот пул ещё сильнее может быть чревато.