Топ-матчи понедельника: «Бруклин» Дёмина против лидера НБА, Серия А, теннис и яркий хоккей

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Бруклин» и Егор Дёмин снова в порядке?

После серии катастрофических поражений «Бруклин Нетс» наконец пришёл в себя и одержал победу в гостях у «Юты Джаз» (109:99). Нас особенно порадовало выступление россиянина Егора Дёмина, который обновил свой рекорд результативности в НБА, набрав 25 очков. Теперь же команде предстоит сложный выезд к лидеру Восточной конференции — «Детройт Пистонс». Хватит ли сил, а главное, мотивации у «Нетс» побороться в этом сложнейшем матче?

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: встреча конкурентов по дивизиону

Атлантический дивизион не просто так считается самым ровным в НХЛ: там играют команды с самой сильной атакой, а действующие чемпионы пока не проходят в восьмёрку. «Тампа» после неровного старта набрала шикарный ход и вряд ли отдаст первое место в конференции, а «Бостон», заходивший в сезон в режиме полуперестройки, прыгает выше головы и открывает НХЛ неизвестные имена из фарм-клубов.

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: будет ли это последний матч Леброна на «Мэдисон Сквер Гарден»?

Матчи на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» всегда стоят особняком для звёзд НБА, в том числе для Леброна Джеймса, в карьере которого не один десяток потрясающих выступлений в этом великом месте. Однако есть далеко не нулевая вероятность, что грядущая игра будет для Короля последней на этом стадионе, а значит, стоит ожидать чего-то невероятного. Сделать это будет непросто, ведь «Нью-Йорк Никс» оправился после кризисного периода и одержал пять побед подряд.

🏒 5:30: «Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: одолеет ли дерзкая молодёжь фаворита на своём льду?

«Вегас» остаётся лидером Тихоокеанского дивизиона, однако у команды неудачная серия матчей: «рыцари» проиграли шесть из семи последних встреч, победив только кризисный «Торонто» в гостях. «Анахайм» идёт вне зоны плей-офф, но плотность на Западе такова, что от первой строчки в дивизионе «уток» отделяет всего лишь пять очков, и это преимущество может быть сильно уменьшено победой в очном матче.

🏀 5:30: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: что покажет Йокич на ограниченных минутах?

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вернулся на паркет и, сыграв лишь 24 минуты в матче с «Лос-Анджелес Клипперс», серб набрал 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Трёхкратный MVP лиги сразу же оказал огромное влияние на команду, а значит, стоит ожидать интриги во встрече с лидером чемпионата «Оклахома-Сити Тандер». Однако как сильно готовы рисковать Йокичем даже в таком важном матче? Сколько он минут проведёт на площадке и сможет ли помочь своим партнёрам достаточно для того, чтобы победить?

🎾 16:00*: Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия), Абу-Даби, первый круг

Интрига: как проведёт Селехметьева первый турнир после успешного Australian Open?

Оксана Селехметьева успешно выступила на только что завершившемся Australian Open, впервые в карьере дойдя до третьего круга ТБШ. Теперь россиянка переместилась в Абу-Даби, где прошла квалификационный турнир и пробилась в основную сетку местного «пятисотника». Первой соперницей Оксаны будет чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Эшлин Крюгер — Сара Бейлек.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: матч прямых конкурентов на Востоке КХЛ

Игра в Уфе станет битвой за пятую строчку конференции: занявший её с очень большой вероятностью сразится в первом раунде против звёздного, но нестабильного «Автомобилиста». Оба клуба в последнее время играют успешно, однако успешная серия команды Игоря Гришина была прервана разгромом в Казани, а вот команда Виктора Козлова на ходу и на домашнем льду в последних матчах действует уверенно.

⚽️ 🎦 18:15: «Аль-Рияд» — «Аль-Наср», Про-Лига, 20-й тур

Интрига: Роналду снова забьёт, а его команда продлит победную серию?

«Аль-Наср» одержал четыре победы подряд и сократил отставание от «Аль-Хиляля» (первая команда чемпионата Саудовской Аравии) до трёх очков. Роналду и компания снова включились в борьбу за титул. Сам португалец забил четыре мяча в шести предыдущих матчах. «Аль-Рияд» набрал всего лишь 12 очков по итогам 18 встреч и расположился в нижней части таблицы. Пока что он находится за пределами зоны плей-офф, но отрыв составляет всего лишь одно очко. «Аль-Наср» обыграл соперника в трёх матчах подряд.

🏒 19:30: «Северсталь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: ремейк двух серий плей-офф последних лет

Оба клуба на ходу. «Северсталь» заставляет забывать об имидже лёгкой и воздушной команды без обороны, и пусть команда Андрея Козырева до сих пор не любит силовые приёмы, она научилась играть на удержание счёта, плотно действуя в защите. «Спартак» после перестановок на дедлайне и перемен в тренерском штабе набрал ход и теперь тоже хочет подняться в топ-4 на фоне нестабильности конкурентов.

⚽️ 22:45: «Удинезе» — «Рома», Серия А, 23-й тур

Интрига: сколько очков наберёт «Рома» в матче с удобным соперником?

«Рома» выпала за пределы первой тройки, хотя она отстаёт от «Наполи» всего лишь на три очка. Столичный клуб не проигрывает на протяжении четырёх встреч во всех турнирах (две победы, две ничьих). Несколько дней назад «Рома» гарантировала себе место в 1/8 финала Лиги Европы и тем самым вычеркнула два матча из своего календаря, которые могли бы быть в стыках. «Удинезе» занимает 10-е место в таблице Серии А. Это очень удобный соперник для «Ромы». Столичная команда обыграла чёрно-белых в шести встречах подряд.