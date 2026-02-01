«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» на домашнем льду и продлил победную серию.

СКА установил антирекорд, «Динамо» падает всё ниже. Итоги дня в КХЛ

1 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Первый гол в матче на 24-й минуте забил нападающий «Локомотива» Илья Николаев, отличившийся при игре в меньшинстве. Ещё по шайбе во втором периоде забросили хоккеисты ярославского клуба — Артур Каюмов и Максим Шалунов. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и увеличил отрыв до трёх очков от второго места Западной конференции КХЛ, которое занимает «Северсталь».

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, для которого эта шайба стала 20-й в текущем регулярном чемпионате. Дамир установил новый рекорд по голам среди защитников «Авангарда» за одну регулярку в КХЛ. Гол на последней минуте первого периода забил Майкл Маклауд. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Мартынова в меньшинстве «Динамо» ответило шайбой Макса Комтуа. В концовке встречи Маклауд оформил дубль голом в пустые ворота.

Для «Динамо» это поражение стало третьим кряду и пятым в последних шести матчах. «Авангард» выиграл седьмую встречу подряд.

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник СКА Андрей Педан с передач Матвея Полякова и Никиты Недопёкина. На 17-й минуте ЦСКА сравнял счёт благодаря голу Дениса Гурьянова с передач Никиты Охотюка и Дениса Зернова. Во втором периоде москвичи впервые в матче вышли вперёд в счёте — отличился Никита Нестеров, которому ассистировали Прохор Полтапов и Виталий Абрамов. В начале третьего периода нападающий СКА Рокко Гримальди сравнял счёт. В овертайме СКА не реализовал большинство. По буллитам победу одержали хоккеисты московского клуба.

СКА потерпел седьмое поражение кряду, что является антирекордом клуба в КХЛ.

Матчи 2 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2026, понедельник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2026, понедельник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2