Результаты матчей КХЛ 1 февраля, видео, голы, обзоры матчей и статистика, таблица, расписание игр КХЛ 2 февраля

СКА установил антирекорд, «Динамо» падает всё ниже. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 1 февраля 2026 года
«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» на домашнем льду и продлил победную серию.

1 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Николаев – 23:09 (4x5)     2:0 Каюмов (Сергеев, Алексеев) – 32:21 (5x4)     3:0 Шалунов (А. Радулов, Сурин) – 36:56 (5x5)    

Первый гол в матче на 24-й минуте забил нападающий «Локомотива» Илья Николаев, отличившийся при игре в меньшинстве. Ещё по шайбе во втором периоде забросили хоккеисты ярославского клуба — Артур Каюмов и Максим Шалунов. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и увеличил отрыв до трёх очков от второго места Западной конференции КХЛ, которое занимает «Северсталь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5)     0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4)     0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5)     1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)     1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)    

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, для которого эта шайба стала 20-й в текущем регулярном чемпионате. Дамир установил новый рекорд по голам среди защитников «Авангарда» за одну регулярку в КХЛ. Гол на последней минуте первого периода забил Майкл Маклауд. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Мартынова в меньшинстве «Динамо» ответило шайбой Макса Комтуа. В концовке встречи Маклауд оформил дубль голом в пустые ворота.

Для «Динамо» это поражение стало третьим кряду и пятым в последних шести матчах. «Авангард» выиграл седьмую встречу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5)     1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5)     2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5)     2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5)     3:2 Абрамов – 65:00    

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник СКА Андрей Педан с передач Матвея Полякова и Никиты Недопёкина. На 17-й минуте ЦСКА сравнял счёт благодаря голу Дениса Гурьянова с передач Никиты Охотюка и Дениса Зернова. Во втором периоде москвичи впервые в матче вышли вперёд в счёте — отличился Никита Нестеров, которому ассистировали Прохор Полтапов и Виталий Абрамов. В начале третьего периода нападающий СКА Рокко Гримальди сравнял счёт. В овертайме СКА не реализовал большинство. По буллитам победу одержали хоккеисты московского клуба.

СКА потерпел седьмое поражение кряду, что является антирекордом клуба в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 2 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
