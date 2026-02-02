Опять?! Вторая драка российского вратаря за сезон НХЛ — отличился Василевский!

«Тампа» и «Бостон» сейчас бьются за самые высокие места в Атлантическом дивизионе – конкуренция в нём ожесточённая. «Брюинз» помог продолжать борьбу за плей-офф отрезок с начала января – на нём команда выиграла 10 матчей. «Лайтнинг» же являются одной из самых стабильных команд регулярного чемпионата – подопечные Купера всерьёз рассчитывают на победу на Востоке.

Игра проходила на открытом воздухе и собрала внушительную аудиторию – 64 617 болельщиков пришло на матч. И команды выдали такой триллер, что ни один из зрителей точно не пожалел.

Привыкать ко льду и необычным условиям долго не пришлось – счёт был открыт уже на 11-й секунде. Хагель подгрёб к себе уже уходившую с крюка шайба и пульнул её в дальний угол с ползоны.

Правана видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Бостон» такое положение дел ничуть не смутило и не зажало, «Брюинз» тут же перехватили инициативу, а к концу периода трижды огорчили Василевского. И даже перерыв не помог «молниям», к середине второго отрезка они уже проигрывали со счётом 1:5 – первый гол в сезоне забил Пойтрас, а Гики оформил дубль после великолепной передачи Пастрняка.

«Тампа» одну шайбу отыграла, а далее случилось главное событие вечера! Хагель пытался «закопать» шайбу на пятаке, Свейману это не понравилось, и он накинулся на игрока «Тампы». Василевскому, стоящему на противоположной половине площадки это не понравилось – Андрей полетел заступаться за партнёра и схлестнулся со своим коллегой. Сама стычка насыщенной не получилась, но россиянин однозначно выиграл её по очкам. Вторая драка российского вратаря за сезон – фантастика!

На «Тампу» это не рядовое событие возымело самый положительный эффект, потому что уже до перерыва отставание было сокращено до минимума, изрядно помогло большинство.

А в третьем «молнии» и вовсе сравняли счёт, уйдя с 1:5 – Макдона сделал отличную диагональную передачу, а Кучеров в касание завершил атаку.

Команды дошли до серии буллитов, где единственную попытку реализовал Гюнцель. Невероятный камбэк «Тампы», четыре очка Кучерова, драка Василевского и Свеймана – матч на открытом воздухе определённо удался. А российские вратари в этом сезоне показывают, как они готовы постоять за своих партнёров! После кулачного поединка Бобровского и Недельковича казалось, что такого мы ещё не увидим долго. Однако Василевский решил иначе.