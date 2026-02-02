Грандиозный обмен, не состоявшийся в дедлайн КХЛ. Почему так произошло?

Дедлайн в КХЛ остался позади, однако трансферные новости продолжают активно обсуждать. В том числе много разговоров вокруг несостоявшихся сделок, которые могли взорвать трансферный рынок.

Так, очередной клуб мог сменить нападающий Джош Ливо. Мы прекрасно помним эпопею с его уходом из «Салавата Юлаева» и дальнейший переезд в Челябинск, но в «Тракторе» после отъезда на родину Бенуа Гру и назначения на пост главного тренера Евгения Корешкова канадец чувствует себя не слишком комфортно.

Поговаривают, что перед самым закрытием трансферного окна форвард сам запрашивал у руководства обмен и мог перейти в «Авангард». Об этом, кстати, косвенно намекал генеральный менеджер омичей Алексей Сопин.

«У нас был предметный разговор с генменеджером «Трактора» Алексеем Волковым, мог состояться громкий обмен, однако мы проконсультировались с лигой, и у нас оказался израсходован лимит на переходы хоккеистов из «Трактора», — заявил Сопин.

Действительно, ранее из Челябинска в Омск уже перебирались Почивалов, Котляревский и Блажиевский, поэтому так называемое «правило трёх» сработало не в пользу обеих команд. Вообще же, это правило в регламенте нужно если не отменить, то серьёзно подредактировать. Напомним, вводилось оно в своё время для пресечения бесконтрольного обмена хоккеистами между СКА и ХК «Сочи», но эти времена остались в прошлом, а вот страдания некоторых игроков и клубов происходят прямо сейчас.

Кстати, за Ливо «Трактор» просил у «Авангарда» сразу нескольких игроков, в том числе из нижних звеньев, так что в этом плане тоже далеко не факт, что стороны смогли бы ударить по рукам. В общем, обмен получался проблематичным и сложным сразу по нескольким причинам.

Джош Ливо Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Что касается Ливо, то ещё перед стартом сезона генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков обменял в «Барыс» не успевшего сыграть ни одного матча за «Трактор» Майка Веккионе, так как зарплата у Джоша большая и нужно было вписать её под потолок.

Уже тогда все знали и понимали, что в плане мастерства, результативности и снайперских качеств Ливо — классный хоккеист, вот только вопросов к нему тоже хватает. Это и поведение в коллективе, и атмосфера в раздевалке, и излюбленная им игра на лёгких шайбах. Джошу часто ставят в упрёк, что он забивает в основном слабым командам, а в плей-офф и вовсе растворяется.

Сложно представить, что хоккеист подобного плана смог бы заиграть под руководством требовательного и строгого Ги Буше, однако не будем забывать, что Ги и Джош — соотечественники, а значит, вполне могли бы найти общий язык. С Корешковым же Ливо, безусловно, сложнее отыскать точки соприкосновения.

В любом случае этот грандиозный обмен не состоялся, хотя, повторимся, мог стать одним из главных украшений дедлайна. Теперь же обе команды пойдут в плей-офф с теми хоккеистами, которые у них есть. Посмотрим, кому это в итоге больше пойдёт на пользу.