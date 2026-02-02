«Выглядит так, будто застрял в грязи». «Филадельфия» признала проблемы Мичкова

«Филадельфия» начала сезон так, что долгое время реально претендовала на плей-офф. Рик Токкет — один из самых системных тренеров НХЛ и на какое-то время придал «лётчикам» мощный импульс, который был во многом обеспечен сильной игрой в защите. Правда, травма основного вратаря Даниэля Владаржа нанесла команде удар не меньший, чем травма Шестёркина по «Рейнджерс».

В последних 13 матчах команда одержала лишь две победы, как будто выбросив большую часть энергии на неожиданные семь шайб в игре с лидером сезона в Денвере. Самое неприятное — оборонительная слабость команды, которая и после возвращения чеха никуда не делась. К малой результативности при Токкете болельщики могли привыкнуть, но 58 пропущенных шайб за такой отрезок — явный перебор. Вопросы к шведскому голкиперу Самуэлю Эрссону с жуткими 85,6% сейвов: это худший результат века для вратаря, который провёл более 20 игр в сезоне.

Однако есть человек, от которого мы ждём больше голов — да и в Пенсильвании тоже ждут. Матвей Мичков медленно входил в сезон, вызывая комментарии типа «Токкету надо давать ему больше времени». Однако листы календаря менялись, а положение ведущей молодой звезды клуба не поменялось. После 53 игр в сезоне у Мичкова 28 очков — это график 43 баллов за сезон, пока он пятый бомбардир клуба. Правда, он лишь девятый форвард команды по игровому времени в равных составах.

Матвей Мичков Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

И вот недавно Рик Токкет признал то, о чём и так давно писали местные журналисты: «Матвей приехал в тренировочный лагерь в плохой форме. Ему сложно самостоятельно держать себя в форме. Я никогда не говорю ему брать игру на себя или обыгрывать кого-то один в один. Но в эти моменты у него возникают проблемы. Мы стараемся развивать его комплексно, улучшать навыки, научить правильно восстанавливаться и питаться». Если тренер команды НХЛ говорит об этом открыто, то проблемы очень серьёзны.

В общем-то, для хоккея Токкета скорость — важнейшая характеристика. При Рике раскрывались скоростные и силовые парни, которые готовы были запрессинговать, начать контратаку с места отбора и всегда приложить соперника силовым. Правда, судьба их сложилась по-разному: Кифер Шервуд, например, продолжил прогрессировать и забивать даже в утонувшем «Ванкувере», а вот проведший прорывной сезон пару лет назад Сэм Лафферти совсем из вида потерялся.

Соответственно, если ты скоростной, то даже с сомнительными навыками игры в обороне у Токкета вряд ли потеряешься. Переход Тревора Зеграса с его выкрутасами на грани пижонства казался смертельным номером, однако Зеграс с его данными и катанием отлично вписался в новый клуб и систему. Конечно, помогает и то, что Токкет чаще всего ставил в звено к Тревору людей, которые могли бы разгрузить его в оборонительном плане, однако факт в том, что Зеграс смог.

Сложно начинал сезон и Трэвис Конечны, который частично и из-за этого пролетел мимо олимпийского состава, став одним из редких победителей Турнира четырёх, потерявших своё место за год. Однако для Конечны это как будто стало лишней мотивацией: после Нового года он набирает более очка за игру и вообще оживился — пока Трэвис лучший бомбардир команды. А вот у Мичкова такого возрождения нет, несмотря на все формальные слова поддержки от тренеров.

Президент «Филадельфии» Кит Джонс тоже выдал весьма политкорректный ответ на вопрос о проблемах Матвея: «Думаю, эта ситуация в конечном счёте пойдёт ему на пользу. Мичков — это не игрок на один сезон, уверен, что он задержится здесь надолго и принесёт нам много пользы. Перед ним стоят тяжёлые вызовы, но иногда в юном возрасте полезно столкнуться с трудностями, ты должен получить какие-то жизненные уроки в молодости. Думаю, спустя 10 лет мы будем рады, что эта ситуация произошла».

Одна лишь майская новость об аварии в Дубае намекает о том, что межсезонье Мичкова не было очень уж напряжённым. Вообще, прошли времена, когда хоккеисты могли лето развлекаться и приезжать в тренировочные лагеря в расслабленной форме: в КХЛ это происходит на наших глазах, в НХЛ к такому профессионализму приучены уже давно. Однако неизвестно, как юниор проходит через испытание славой: в первом сезоне он получил много похвалы, особенно после ударного финиша сезона при Брэде Шоу, который на 10 матчей заменил Джона Тортореллу.

В середине января Токкет говорил: «Я бы хотел, чтобы он лучше уходил от защитников в углах площадки. Его легко прессинговать, и я знаю, в чём может быть причина. Нам нужно продолжать работать с ним. Ему нужно убегать от соперников, создавать дистанцию. Иногда он выглядит так, будто застрял в грязи. Нужно вытащить его из этого состояния». Журналист The Athletic Чарли О’Коннор тогда высказывался ещё жёстче: «Когда Матвей был с шайбой, то привычно для себя играл безответственно».

Матвей Мичков Фото: Matt Rourke/AP Photo/ТАСС

C 1 декабря по 14 января у Мичкова был лишь один гол в 20 играх, и он пришёл в пустые ворота «Ванкувера». Шайба в ворота «Питтсбурга» эту серию прервала, но во время кризиса команды часто на табло русский лидер не появлялся. Он говорил местной прессе, что планирует заняться тренировками в олимпийской паузе, однако «Флайерз» за это время спикировали в таблице.

И вот здесь наступает момент сложного выбора будущего. Менять Мичкова? Абсолютно исключено хотя бы из-за того, что прямо сейчас цена Матвея находится на минимуме и смысла в обмене «на грош медяков» для «Филадельфии» сейчас никакого нет. Проще ждать, пока этот сезон кончится, и уже летом обеспечить контроль за тренировками молодого таланта, чтобы не пропал ещё один год. Кстати, а вы же ещё помните, что в системе «Филадельфии» в роли консультанта числится Олег Знарок?

Однако стоит разделять физические и игровые кондиции. Следующий вопрос будет уже в другом: надо ли будет Токкету жёстко встраивать Мичкова в свои требования? В той же «Аризоне», например, креативщик Клейтон Келлер расцвёл именно после ухода Токкета. «Филадельфия» прекрасно знала, что брала хоккеиста, к которому и в КХЛ были вопросы по игре в защите, однако его талант кратно перекрывал эти проблемы. Здесь не имеет смысла таскать круглое и катить квадратное: бегать и биться в этой команде уже есть кому, Мичкова брали для совершенно другого — впрочем, пример Зеграса показывает, что вписаться в схемы Токкета могут и технари.