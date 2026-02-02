«Сибирь» совершила новый подвиг, «Спартак» вынес лидера Запада. Итоги дня в КХЛ

2 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

В повторной игре с «Барысом» в Хабаровске «Амур» снова пропустил первым довольно быстро, но в этот раз «тигры» не стали тянуть со своими голами и уже в первом периоде забросили две шайбы. В конце второго периода «Амур» закрепил успех, затем «Барыс» пытался догнать, но второй в матче гол Кирилла Слепца установил итоговый результат.

«Адмирал» во Владивостоке принимал «Торпедо», потерпевшее три поражения подряд. Гости открыли счёт, а в концовке первого периода защитник «Адмирала» Шепелев схватил пятиминутный штраф. Но несгораемое большинство обернулось против «Торпедо»: «моряки» не пропустили, забили в меньшинстве, сравняв счёт, а потом вышедший со скамейки штрафников Шепелев убежал к воротам Кульбакова и вывел «Адмирал» вперёд. Впрочем, следующее стандартное большинство в матче «Торпедо» всё-таки реализовало, счёт 2:2 в итоге сохранился до конца основного времени, а в овертайме победу гостям принёс точный бросок Тимура Муханова, забросившего первую шайбу в составе нижегородцев.

В Новосибирске слегка притормозившая в прошлом матче «Сибирь» принимала «Ак Барс». Как и в казанской игре недельной давности, подопечные Анвара Гатиятулина повели 2:0, в этот раз уже к концу первого периода – отличились Илья Сафонов и Алексей Пустозёров. Но сценарий той игры повторился полностью: «Сибирь» отыгралась с 0:2 ещё до конца второго отрезка, Михаил Бердин сделал более 30 сейвов за матч, а в серии буллитов новосибирцы взяли верх. Решающая попытка на счету Антона Косолапова, который отличился и в основное время, в фирменной манере реализовав большинство. После этого успеха «Сибирь» подобралась к седьмой позиции Востока на расстояние в одно очко.

В Уфе набравший ход «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик», крупно проигравший «Ак Барсу» в прошлом матче. Уфимцы быстро открыли счёт, гости смогли отыграться только во втором периоде, но вскоре Евгений Кулик вновь вывел «Салават» вперёд после блестящей передачи Егора Сучкова. Как выяснилось, этот гол на 32-й минуте стал не только победным, но и последним в матче. «Нефтехимик» в результате нанёс 36 бросков в створ ворот Семёна Вязового, но больше переиграть уфимского голкипера не сумел. Уфимцы одержали пятую победу подряд и после этой игры обошли «волков» в таблице, забравшись в топ-5 Востока.

Один из лидеров Запада «Северсталь» принимала на своей площадке «Спартак», и эта игра у череповчан совершенно не получилась. Уже в первом периоде красно-белые отправили три безответные шайбы в ворота Скотникова, вынудив Андрея Козырева пойти на замену голкипера. С Шостаком «Северсталь» остановила поток шайб в свои ворота, в конце второго периода череповчане забили и сами, но в третьем отрезке «Спартак» преумножил преимущество и добыл победу. Очередное очко за москвичей набрал Гутик, а другой новичок команды, Брэндон Биро, впервые забросил после обмена из «Ак Барса».

Матчи 3 февраля

