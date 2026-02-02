Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 2 февраля, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 3 февраля

«Сибирь» совершила новый подвиг, «Спартак» вынес лидера Запада. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 2 февраля
«Торпедо» прервало серию поражений, «Салават Юлаев» вошёл в топ-5 Востока.

2 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Панюков, Масси) – 05:02 (5x5)     1:1 Гальченюк (Ли, Лихачёв) – 08:19 (5x5)     2:1 Мищенко (Юртайкин, Слепец) – 09:43 (5x5)     3:1 Слепец (Гиздатуллин) – 35:06 (5x5)     3:2 Асетов (Уолш, Маккошен) – 45:52 (5x5)     4:2 Слепец (Филатьев, Балдаев) – 56:46 (5x5)    

В повторной игре с «Барысом» в Хабаровске «Амур» снова пропустил первым довольно быстро, но в этот раз «тигры» не стали тянуть со своими голами и уже в первом периоде забросили две шайбы. В конце второго периода «Амур» закрепил успех, затем «Барыс» пытался догнать, но второй в матче гол Кирилла Слепца установил итоговый результат.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Белевич (Гераськин, Нарделла) – 04:43 (5x5)     1:1 Завгородний (Шулак) – 24:38 (4x5)     2:1 Шепелев (Основин, Дерябин) – 25:04 (5x5)     2:2 Виноградов (Ткачёв, Нарделла) – 30:11 (5x4)     2:3 Муханов (Гераськин, Конюшков) – 63:02 (3x3)    

«Адмирал» во Владивостоке принимал «Торпедо», потерпевшее три поражения подряд. Гости открыли счёт, а в концовке первого периода защитник «Адмирала» Шепелев схватил пятиминутный штраф. Но несгораемое большинство обернулось против «Торпедо»: «моряки» не пропустили, забили в меньшинстве, сравняв счёт, а потом вышедший со скамейки штрафников Шепелев убежал к воротам Кульбакова и вывел «Адмирал» вперёд. Впрочем, следующее стандартное большинство в матче «Торпедо» всё-таки реализовало, счёт 2:2 в итоге сохранился до конца основного времени, а в овертайме победу гостям принёс точный бросок Тимура Муханова, забросившего первую шайбу в составе нижегородцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Галимов, Лямкин) – 03:24 (5x5)     0:2 Пустозёров (Барабанов, Лямкин) – 16:27 (5x4)     1:2 Косолапов (Приски, Бек) – 27:35 (5x4)     2:2 Сушко (Локтионов) – 35:30 (5x5)     3:2 Косолапов – 65:00    

В Новосибирске слегка притормозившая в прошлом матче «Сибирь» принимала «Ак Барс». Как и в казанской игре недельной давности, подопечные Анвара Гатиятулина повели 2:0, в этот раз уже к концу первого периода – отличились Илья Сафонов и Алексей Пустозёров. Но сценарий той игры повторился полностью: «Сибирь» отыгралась с 0:2 ещё до конца второго отрезка, Михаил Бердин сделал более 30 сейвов за матч, а в серии буллитов новосибирцы взяли верх. Решающая попытка на счету Антона Косолапова, который отличился и в основное время, в фирменной манере реализовав большинство. После этого успеха «Сибирь» подобралась к седьмой позиции Востока на расстояние в одно очко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Кузнецов, Бутузов) – 03:52 (5x5)     1:1 Хоружев (Заседа, Хлыстов) – 25:40 (5x5)     2:1 Кулик (Сучков, Жаровский) – 31:06 (5x5)    

В Уфе набравший ход «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик», крупно проигравший «Ак Барсу» в прошлом матче. Уфимцы быстро открыли счёт, гости смогли отыграться только во втором периоде, но вскоре Евгений Кулик вновь вывел «Салават» вперёд после блестящей передачи Егора Сучкова. Как выяснилось, этот гол на 32-й минуте стал не только победным, но и последним в матче. «Нефтехимик» в результате нанёс 36 бросков в створ ворот Семёна Вязового, но больше переиграть уфимского голкипера не сумел. Уфимцы одержали пятую победу подряд и после этой игры обошли «волков» в таблице, забравшись в топ-5 Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Миронов, Биро) – 05:08 (5x5)     0:2 Кин (Биро) – 11:51 (5x5)     0:3 Пивчулин (Локхарт, Князев) – 17:59 (5x5)     1:3 Буренов (Камалов, Чебыкин) – 36:53 (5x5)     1:4 Биро (Локхарт) – 41:31 (5x5)     1:5 Рубцов (Гутик, Мальцев) – 51:09 (5x5)    

Один из лидеров Запада «Северсталь» принимала на своей площадке «Спартак», и эта игра у череповчан совершенно не получилась. Уже в первом периоде красно-белые отправили три безответные шайбы в ворота Скотникова, вынудив Андрея Козырева пойти на замену голкипера. С Шостаком «Северсталь» остановила поток шайб в свои ворота, в конце второго периода череповчане забили и сами, но в третьем отрезке «Спартак» преумножил преимущество и добыл победу. Очередное очко за москвичей набрал Гутик, а другой новичок команды, Брэндон Биро, впервые забросил после обмена из «Ак Барса».

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 3 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Авангард
Омск
Новости. Хоккей
