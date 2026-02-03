Дубль Капризова принёс победу «Миннесоте»! До снайперского рекорда клуба – всего два шага

«Миннесота» продолжает свой отличный сезон – команда Джона Хайнса одержала три победы подряд, обыграв «Чикаго», «Калгари» и «Эдмонтон». Благодаря этому «дикари» сохраняют вторую строчку на Западе, пусть «Даллас» и дышит в спину при одной игре в запасе.

Очередной шанс для «Уайлд» набрать два очка выпал на домашнюю встречу с «Монреалем». Но «Канадиенс» в этой регулярке тоже идут очень высоко – победы в последних трёх матчах вывели их на четвёртое место Восточной конференции, а также сделали одной из самых результативных команд лиги. К началу матча в Сент-Поле в активе подопечных Мартена Сан-Луи была 191 заброшенная шайба – большим количеством голов в НХЛ могли похвастаться только «Эдмонтон» (193) и «Колорадо» (208).

Но и пропускают «Хабс» довольно много – до сегодняшнего дня среди команд Востока ненадёжнее был только «Торонто». И в «погоню» за «Мэйпл Лифс» гости отправились уже на первой минуте игры – шведский дуэт участников предстоящей Олимпиады Маркус Юханссон – Йоэль Эрикссон Эк при помощи ещё одного олимпийца Мэтта Болди открыл счёт спустя 38 секунд после стартового вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первая треть игры успела перевалить за экватор, прежде чем «Миннесота» удвоила своё преимущество. Автором второго гола за несколько минут до перерыва стал Кирилл Капризов – россиянин забросил в третьем матче подряд и в шестой раз за последние шесть игр, прорвавшись на пятак у ворот Якуба Добеша.

В роли ассистента выступил Куинн Хьюз – американский защитник не ушёл со льда без результативной передачи в девятом матче подряд, благодаря чему повторил рекорд «Уайлд», который ранее принадлежал Капризову.

Недаром говорят, что 2:0 – опасный счёт. И «дикари» предоставили этому очередное подтверждение: сперва хозяева пропустили на последней минуте первого периода, а во второй трети позволили соперникам восстановить равновесие за 17 секунд до ухода в раздевалки.

Вторую шайбу «Монреаля» забросил Иван Демидов – россиянин воспользовался отличным пасом Лэйна Хатсона и прервал безголевую серию, которая составила семь матчей.

«Уайлд» потеряли концентрацию не только в конце второго периода, но и в начале третьего – всего 12 секунд после перерыва понадобилось Кирби Даку, чтобы откликнуться на наброс капитана «Канадиенс» Ника Судзуки и впервые в матче вывести канадскую команду вперёд.

К счастью домашней публики, на камбэк у их любимчиков ушло совсем немного времени – ещё до середины заключительного периода основного времени Брок Фэйбер вырвался на рандеву с Добешем и переиграл того в ближнем бою.

Дело дошло до овертайма, и в нём «Монреаль» подвела дисциплина. Третье удаление гостей в матче оказалось ключевым – Филлип Дано нарушил правила на Кирилле Капризове, и спустя минуту с небольшим сам пострадавший привёл приговор в исполнение.

Дубль Капризова ещё на два шага приблизил его к снайперскому рекорду «Миннесоты» всех времён: на счету Кирилла теперь 217 голов в свитере «Уайлд», а у лидера франшизы по этому показателю Мариана Габорика – 219. Нет сомнений, что россиянин перехватит бразды правления уже в этом сезоне – это лишь дело времени.

У Кирилла есть шансы сделать это ещё до олимпийской паузы – «дикарям» перед трёхнедельным перерывом осталось провести один матч с «Нэшвиллом». И даже если этого не произойдёт в Теннесси, новый рекорд точно не за горами.