Нэшвилл — Сент-Луис — 6:5 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, три очка Бучневича, камбэк хищников

Русский форвард провёл сумасшедший матч в НХЛ! Но его команда проиграла, ведя 5:1
Максим Макаров
«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:5
«Нэшвилл» выдал невероятный камбэк.

Поставщиком главной хоккейной новости вчера стал «Нэшвилл». Барри Тротц, который самостоятельно набирал эту команду в качестве генерального менеджера, принял решение уйти в отставку. Так он объяснил свои намерения:
«После 40 лет работы в профессиональном спорте и 26 лет в Национальной хоккейной лиге, включая последние три года в качестве генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз», я сообщил, что уйду с поста по истечении контракта. После обсуждения мы решили начать поиск замены, но я рад работать на своей нынешней должности, пока мы не наймём нового сотрудника, независимо от того, сколько времени это займет».

К Барри накопилось много вопросов после того, как в одно межсезонье он подписал Стивенсона, Маршессо и Стэмкоса на немаленькие контракты. Но даже в разрезе этого подобный самоотвод выглядит неожиданно. Особенно с учётом того, что «Нэшвилл» сохраняет вполне прозрачные шансы выйти в плей-офф.

Но матч с «Сент-Луисом», особенно его первая половина, складывался для «Предаторз» невероятно сложно. После того как команды обменялись шайбами в первые 10 минут, на охоту вышел Павел Бучневич, который поразил ворота Сароса броском в касание при игре в большинстве. Для россиянина эта шайба стала только 10-й в сезоне.

В начале второго периода Павел отличился ещё раз: подкравшись за спину Роману Йози, он подхватил отскочившую шайбу и отправил её в дальний верхний угол.

В течение трёх минут гости забросили ещё дважды, Бучневич набрал ещё одно очко, а «Нэшвилл» просто покорно наблюдал за всем происходящим. Однако характер подопечные Брюнетта показали, а ключевым моментом стала третья заброшенная шайба хозяев – Йози и Форсберг долго метались на синей линии, едва не подарили сопернику опасный выход к воротам, но смогли укротить шайбу, и швед броском из правого круга вбрасывания окончательно вернул «хищников» в игру.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Фолк, Такер) – 04:53     1:1 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 09:16 (pp)     1:2 Бучневич (Нейборс, Кайру) – 14:24 (pp)     1:3 Бучневич (Кайру, Нейборс) – 20:45     1:4 Броберг (Кайру, Бучневич) – 23:23     1:5 Парэйко (Снаггеруд, Броберг) – 23:55     2:5 Маккэррон (Бантинг, Йози) – 31:35     3:5 Форсберг (Йози, Хаула) – 33:49     4:5 О'Райлли (Бэррон, Евангелиста) – 42:02     5:5 Стэмкос (Евангелиста, Йози) – 47:14     6:5 Стэмкос (Шей, Евангелиста) – 50:23    

В третьем периоде «Нэшвилл» дожал, и главным героем стал Стивен Стэмкос, который сначала сравнял счёт, заложив блестящий вираж из-за ворот, а потом последним коснулся шайбы при курьёзном «парашюте».

Павел Бучневич провёл сумасшедший матч, набрал три очка (столько в сезоне ещё не было), его команда вела 5:1, но даже этого не хватило, чтобы разжиться очками. Невероятный камбэк приближает «Нэшвилл» к зоне плей-офф – до «Анахайма» три очка.

