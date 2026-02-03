Русский форвард провёл сумасшедший матч в НХЛ! Но его команда проиграла, ведя 5:1

Поставщиком главной хоккейной новости вчера стал «Нэшвилл». Барри Тротц, который самостоятельно набирал эту команду в качестве генерального менеджера, принял решение уйти в отставку. Так он объяснил свои намерения:

«После 40 лет работы в профессиональном спорте и 26 лет в Национальной хоккейной лиге, включая последние три года в качестве генерального менеджера «Нэшвилл Предаторз», я сообщил, что уйду с поста по истечении контракта. После обсуждения мы решили начать поиск замены, но я рад работать на своей нынешней должности, пока мы не наймём нового сотрудника, независимо от того, сколько времени это займет».

К Барри накопилось много вопросов после того, как в одно межсезонье он подписал Стивенсона, Маршессо и Стэмкоса на немаленькие контракты. Но даже в разрезе этого подобный самоотвод выглядит неожиданно. Особенно с учётом того, что «Нэшвилл» сохраняет вполне прозрачные шансы выйти в плей-офф.

Но матч с «Сент-Луисом», особенно его первая половина, складывался для «Предаторз» невероятно сложно. После того как команды обменялись шайбами в первые 10 минут, на охоту вышел Павел Бучневич, который поразил ворота Сароса броском в касание при игре в большинстве. Для россиянина эта шайба стала только 10-й в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале второго периода Павел отличился ещё раз: подкравшись за спину Роману Йози, он подхватил отскочившую шайбу и отправил её в дальний верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В течение трёх минут гости забросили ещё дважды, Бучневич набрал ещё одно очко, а «Нэшвилл» просто покорно наблюдал за всем происходящим. Однако характер подопечные Брюнетта показали, а ключевым моментом стала третья заброшенная шайба хозяев – Йози и Форсберг долго метались на синей линии, едва не подарили сопернику опасный выход к воротам, но смогли укротить шайбу, и швед броском из правого круга вбрасывания окончательно вернул «хищников» в игру.

В третьем периоде «Нэшвилл» дожал, и главным героем стал Стивен Стэмкос, который сначала сравнял счёт, заложив блестящий вираж из-за ворот, а потом последним коснулся шайбы при курьёзном «парашюте».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Павел Бучневич провёл сумасшедший матч, набрал три очка (столько в сезоне ещё не было), его команда вела 5:1, но даже этого не хватило, чтобы разжиться очками. Невероятный камбэк приближает «Нэшвилл» к зоне плей-офф – до «Анахайма» три очка.