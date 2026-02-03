Большой злой медведь. Задоров идеально подходит по духу «Бостону»

Так получилось, что Никита Задоров часто попадал в ленту спортивных (и не только) новостей не по причине своей игры, а из-за острых заявлений на самые различные темы, которые у многих вызывали зуд и жжение. При такой ситуации тяжело концентрироваться на игре, особенно когда герой рассказа не бомбардир, борющийся за индивидуальные награды, или вратарь, к которому часто приковано особое внимание, а жёсткий и преимущественно оборонительный защитник.

Но такой момент у Никиты случился ещё около двух лет назад. Во времена игры за «Ванкувер» Задоров провёл невероятный плей-офф, набрал в 13 матчах восемь (четыре гола и четыре результативные передачи) очков и едва не помог команде шагнуть в финал конференции.

И ведь то был контрактный для Задорова год. Поэтому количество хороших предложений превысило ожидаемое. Несмотря на то что приоритетом для Никиты было остаться в «Ванкувере», стороны не пришли к соглашению. А потом появился вариант с «Бостоном», который и забрал защитника с рынка неограниченно свободных агентов.

Россиянин так прокомментировал переход:

«Для меня было важно попасть в команду, претендующую на чемпионство. Было много предложений из разных клубов, в том числе на чуть бо́льшие деньги. Однако я играю в хоккей не ради денег. Деньги — это круто, но хочется уже что-то выиграть».

Никита Задоров Фото: Mike Carlson/Getty Images

Впрочем, попал Задоров в команду в момент самого низкого за последние два десятка лет падения – в плей-офф «мишки» не вышли, сезон де-факто закончили и того раньше, а также устроили распродажу в дедлайн.

Однако долго прозябать «Бостон» на дне не стал – команда быстро пересобралась, поменяла тренера, укрепила боттом и собралась в путь, опровергнув будто бы вечный тезис о необходимости перестройки в таких случаях. Сложился в «Брюинз» и пазл – Пастрняк остался так же хорош, Элиас Линдхольм, которого уже было списали, выдаёт отличную результативность и игру на точке, Гики вдруг стал топовым снайпером, а такие молодые игроки, как Минтен и Хуснутдинов, добавили свежей крови.

Не затерялся в этом параде перерождений и прогресса и Никита Задоров, который прямо сейчас входит в тройку игроков «Бостона» по количеству силовых приёмов и заблокированных бросков. А в меньшинстве Никита и вовсе незаменимая часть механизма – больше него в этом формате сыграл только Шон Курали. Хотя по среднему времени за матч в меньшинстве первый всё равно Задоров.

Также у россиянина отличный показатель полезности – «+19» (второе место в команде), а чаще него на площадку выходят только Чарли Макэвой и Хампус Линдхольм.

Вся эта статистика приведена для того, чтобы показать, какова роль Задорова в нынешнем «Бостоне». По всем (конкретно для своего функционала) параметрам он является практически безоговорочным лидером команды, у которой хорошие шансы выйти в плей-офф, хотя после краха прошлого сезона в это поверили бы единицы.

А теперь давайте обсудим, что вообще за организация «Бостон»? Что ей присуще?

С 1959 по 1967 год «Брюинз» проживали свой самый бесславный период — в клубе не было звёзд, команда раз за разом пролетала мимо плей-офф, в который тогда было попасть намного проще, а в городе, где полно спортивных команд, внимание к хоккею было не на особо высоком уровне.

Можно привести много причин выхода организации из кризиса, однако я назову три основополагающие.

Первая – «Бостон» заполучил одного из лучших защитников в истории – Бобби Орра, который позднее не только изменит историю «Брюинз», но и опередит время, показав, как может играть защитник: размашисто, ярко и очень результативно. Вторая – «мишки» выменяли из «Чикаго» Фила Эспозито, заполучив ещё Кена Ходжа и Фреда Стэнфилда. Через несколько лет все трое выиграют по два Кубка Стэнли и будут играть в тех победах главные роли. Третья причина – идеологическая, где-то даже экзистенциальная. Бренд «Брюинз» в первой половине 1960-х был неузнаваем, а плохие результаты только больше заводили в тупик всех причастных. Однако в «Бостоне» нашли способ выбраться из забвения.

Боссы, менеджеры, тренеры клуба в то время задавались вопросом: какого стиля должна придерживаться организация? Брать за основу что-то, успешно реализованное другими, не вариант, ведь подделка всегда хуже оригинала. Тогда-то и родился термин Big Bad Bruins — «большие злые медведи». В основу новой идеологии лёг такой тезис – медведи никогда не будут драться в одиночку.

Тот великий «Бостон», казалось, был способен на всё. За креатив преимущественно отвечали Эспозито и Орр, которые пачками собирали индивидуальные награды, а вот за взбучку сопернику – уже все, так команда и объединялась. Отличный пример – матч плей-офф 1969 года с «Торонто». Тогда защитник «листьев» Пэт Куинн, видя катившегося вдоль борта Орра, вынес его встречным силовым приёмом. Да так, что Бобби потерял сознание. Тут же началось классическое действо того времени – массовая драка.

«Бостон» с Кубком Стэнли в 1970 году Фото: AP/ТАСС

На Куинна тогда накинулись даже болельщики, а потом, по признанию Орра, к нему подошёл какой-то подозрительный человек в отеле и сказал, что готов разобраться с Куинном. Бобби ответил, что его команда справится сама.

Ещё одна часть идеологии «Брюинз» — длинный язык. Конечно, сейчас это больше ассоциируется с Брэдом Маршаном, который во времена выступлений за «Бостон» позволял себе что угодно: от различных грязных слов до облизывания ушей. Однако если вернуться во времена, описанные выше, то и там такие персонажи были. Чего стоит только легендарный Фил Эспозито или хулиганистый Фред Стэнфилд.

И Никита Задоров идеально подходит этой организации, потому что после ухода Маршана этот дух мог немного потеряться. Не зря ведь в недавнем опросе The Athletic россиянин попал в число самых ненавистных игроков лиги. Или тех, «кому в НХЛ больше всего хочется съездить по лицу». Так и звучал вопрос в анкете. Никита занял восьмое место.

Наверное, в большей степени на это повлияла жёсткая манера игры защитника. В этом сезоне своими силовыми он выводил из игры Мэттью Шефера, Остона Мэттьюса и Маклина Селебрини. А это всё звёзды лиги.

При этом Задоров запросто готов скинуть перчатки и подраться. Так, в этом сезоне мы увидели бой с защитником «Монреаля» Арбером Джекаем, против которого не каждый рискнёт выйти – удар у него поставлен. Или же можно вспомнить схватку с Бобби Макманном, которая случилась сразу же после сокрушительно силового Задорова. Резюмируем: выйти «один на один» он всегда готов. Если только это не случай, как с Мэттом Ремпе, который во время погрома просто начал искать, с кем бы подраться, повода и предпосылок там никаких не было.

С тем, что Задоров является занозой в мягких местах для соперников в игровом плане, разобрались, но он ведь ещё поддевает их и словами, заставляя по-иному реагировать на рядовые ситуации. Здесь можно вспомнить яркую перепалку с Брэди Ткачуком или же угрозы «оторвать голову» за попытку нанести травму вратарю.

Трэш-ток этот переносится и за пределы площадки. Так, например, досталось болельщикам «Айлендерс»: «Проваливайте из моей лички и идите на стадион поддерживать свою команду. Сегодня там было тихо как в библиотеке».

Задоров и «Бостон» — идеальный мэтч. Никита собрал в себе почти все составляющие идеологии «Брюинз». И стал большим злым медведем – в современном понимании.