Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему Никита Задоров идеально подходит по духу Бостон Брюинз, большие злые медведи, мнение

Большой злой медведь. Задоров идеально подходит по духу «Бостону»
Максим Макаров
Никита Задоров
Комментарии
Никита собрал в себе почти все составляющие идеологии «Брюинз».

Так получилось, что Никита Задоров часто попадал в ленту спортивных (и не только) новостей не по причине своей игры, а из-за острых заявлений на самые различные темы, которые у многих вызывали зуд и жжение. При такой ситуации тяжело концентрироваться на игре, особенно когда герой рассказа не бомбардир, борющийся за индивидуальные награды, или вратарь, к которому часто приковано особое внимание, а жёсткий и преимущественно оборонительный защитник.

Но такой момент у Никиты случился ещё около двух лет назад. Во времена игры за «Ванкувер» Задоров провёл невероятный плей-офф, набрал в 13 матчах восемь (четыре гола и четыре результативные передачи) очков и едва не помог команде шагнуть в финал конференции.

И ведь то был контрактный для Задорова год. Поэтому количество хороших предложений превысило ожидаемое. Несмотря на то что приоритетом для Никиты было остаться в «Ванкувере», стороны не пришли к соглашению. А потом появился вариант с «Бостоном», который и забрал защитника с рынка неограниченно свободных агентов.

Россиянин так прокомментировал переход:

«Для меня было важно попасть в команду, претендующую на чемпионство. Было много предложений из разных клубов, в том числе на чуть бо́льшие деньги. Однако я играю в хоккей не ради денег. Деньги — это круто, но хочется уже что-то выиграть».

Никита Задоров

Никита Задоров

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Впрочем, попал Задоров в команду в момент самого низкого за последние два десятка лет падения – в плей-офф «мишки» не вышли, сезон де-факто закончили и того раньше, а также устроили распродажу в дедлайн.

Однако долго прозябать «Бостон» на дне не стал – команда быстро пересобралась, поменяла тренера, укрепила боттом и собралась в путь, опровергнув будто бы вечный тезис о необходимости перестройки в таких случаях. Сложился в «Брюинз» и пазл – Пастрняк остался так же хорош, Элиас Линдхольм, которого уже было списали, выдаёт отличную результативность и игру на точке, Гики вдруг стал топовым снайпером, а такие молодые игроки, как Минтен и Хуснутдинов, добавили свежей крови.

Не затерялся в этом параде перерождений и прогресса и Никита Задоров, который прямо сейчас входит в тройку игроков «Бостона» по количеству силовых приёмов и заблокированных бросков. А в меньшинстве Никита и вовсе незаменимая часть механизма – больше него в этом формате сыграл только Шон Курали. Хотя по среднему времени за матч в меньшинстве первый всё равно Задоров.

Также у россиянина отличный показатель полезности – «+19» (второе место в команде), а чаще него на площадку выходят только Чарли Макэвой и Хампус Линдхольм.

Вся эта статистика приведена для того, чтобы показать, какова роль Задорова в нынешнем «Бостоне». По всем (конкретно для своего функционала) параметрам он является практически безоговорочным лидером команды, у которой хорошие шансы выйти в плей-офф, хотя после краха прошлого сезона в это поверили бы единицы.

А теперь давайте обсудим, что вообще за организация «Бостон»? Что ей присуще?

С 1959 по 1967 год «Брюинз» проживали свой самый бесславный период — в клубе не было звёзд, команда раз за разом пролетала мимо плей-офф, в который тогда было попасть намного проще, а в городе, где полно спортивных команд, внимание к хоккею было не на особо высоком уровне.

Можно привести много причин выхода организации из кризиса, однако я назову три основополагающие.

Первая – «Бостон» заполучил одного из лучших защитников в истории – Бобби Орра, который позднее не только изменит историю «Брюинз», но и опередит время, показав, как может играть защитник: размашисто, ярко и очень результативно. Вторая – «мишки» выменяли из «Чикаго» Фила Эспозито, заполучив ещё Кена Ходжа и Фреда Стэнфилда. Через несколько лет все трое выиграют по два Кубка Стэнли и будут играть в тех победах главные роли. Третья причина – идеологическая, где-то даже экзистенциальная. Бренд «Брюинз» в первой половине 1960-х был неузнаваем, а плохие результаты только больше заводили в тупик всех причастных. Однако в «Бостоне» нашли способ выбраться из забвения.

Боссы, менеджеры, тренеры клуба в то время задавались вопросом: какого стиля должна придерживаться организация? Брать за основу что-то, успешно реализованное другими, не вариант, ведь подделка всегда хуже оригинала. Тогда-то и родился термин Big Bad Bruins — «большие злые медведи». В основу новой идеологии лёг такой тезис – медведи никогда не будут драться в одиночку.

Тот великий «Бостон», казалось, был способен на всё. За креатив преимущественно отвечали Эспозито и Орр, которые пачками собирали индивидуальные награды, а вот за взбучку сопернику – уже все, так команда и объединялась. Отличный пример – матч плей-офф 1969 года с «Торонто». Тогда защитник «листьев» Пэт Куинн, видя катившегося вдоль борта Орра, вынес его встречным силовым приёмом. Да так, что Бобби потерял сознание. Тут же началось классическое действо того времени – массовая драка.

«Бостон» с Кубком Стэнли в 1970 году

«Бостон» с Кубком Стэнли в 1970 году

Фото: AP/ТАСС

На Куинна тогда накинулись даже болельщики, а потом, по признанию Орра, к нему подошёл какой-то подозрительный человек в отеле и сказал, что готов разобраться с Куинном. Бобби ответил, что его команда справится сама.

Ещё одна часть идеологии «Брюинз» — длинный язык. Конечно, сейчас это больше ассоциируется с Брэдом Маршаном, который во времена выступлений за «Бостон» позволял себе что угодно: от различных грязных слов до облизывания ушей. Однако если вернуться во времена, описанные выше, то и там такие персонажи были. Чего стоит только легендарный Фил Эспозито или хулиганистый Фред Стэнфилд.

Реакция Никиты Задорова на недопуск России на Олимпиаду:
«Нам повезло, что мы всё ещё играем в НХЛ». Реакция русских звёзд на недопуск на Олимпиаду
«Нам повезло, что мы всё ещё играем в НХЛ». Реакция русских звёзд на недопуск на Олимпиаду

И Никита Задоров идеально подходит этой организации, потому что после ухода Маршана этот дух мог немного потеряться. Не зря ведь в недавнем опросе The Athletic россиянин попал в число самых ненавистных игроков лиги. Или тех, «кому в НХЛ больше всего хочется съездить по лицу». Так и звучал вопрос в анкете. Никита занял восьмое место.

Наверное, в большей степени на это повлияла жёсткая манера игры защитника. В этом сезоне своими силовыми он выводил из игры Мэттью Шефера, Остона Мэттьюса и Маклина Селебрини. А это всё звёзды лиги.

Ещё один конфликт Задорова:
Видео
Задоров пытался подраться с Козенсом и ругался со «скамейкой» «Оттавы» при 2:6

При этом Задоров запросто готов скинуть перчатки и подраться. Так, в этом сезоне мы увидели бой с защитником «Монреаля» Арбером Джекаем, против которого не каждый рискнёт выйти – удар у него поставлен. Или же можно вспомнить схватку с Бобби Макманном, которая случилась сразу же после сокрушительно силового Задорова. Резюмируем: выйти «один на один» он всегда готов. Если только это не случай, как с Мэттом Ремпе, который во время погрома просто начал искать, с кем бы подраться, повода и предпосылок там никаких не было.

С тем, что Задоров является занозой в мягких местах для соперников в игровом плане, разобрались, но он ведь ещё поддевает их и словами, заставляя по-иному реагировать на рядовые ситуации. Здесь можно вспомнить яркую перепалку с Брэди Ткачуком или же угрозы «оторвать голову» за попытку нанести травму вратарю.

Трэш-ток этот переносится и за пределы площадки. Так, например, досталось болельщикам «Айлендерс»: «Проваливайте из моей лички и идите на стадион поддерживать свою команду. Сегодня там было тихо как в библиотеке».

Задоров и «Бостон» — идеальный мэтч. Никита собрал в себе почти все составляющие идеологии «Брюинз». И стал большим злым медведем – в современном понимании.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android