Московское «Динамо» сейчас — самый слабый клуб КХЛ. Почему наступил столь резкий провал?

В воскресенье, 1 февраля, безвольным поражением от «Авангарда» (1:4) московское «Динамо» завершило четырёхматчевую домашнюю серию. На этом отрезке команда Вячеслава Козлова довольствовалась двумя очками, добыв одну победу при трёх поражениях. Если взять более длинный отрезок продолжительностью в 15 матчей, в нём бело-голубые набрали 10 очков, что является худшим результатом во всей Западной конференции.

На этом временном интервале лучший результат показали даже «Сочи» и «Лада». Ни в коем случае не хочу обижать эти клубы, но в целом по сезону именно они объективно являются главными аутсайдерами Запада. Однако на зимнем отрезке чемпионата даже южане и автозаводцы являются более солидными командами, нежели московское «Динамо», которое заходило в этот сезон с намерением как минимум повторить прошлогодний результат в виде выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

Нынешний сезон динамовцев можно абсолютно смело делить на две части – с Алексеем Кудашовым во главе команды и без него. 17 ноября столичный клуб объявил об отставке специалиста, который возглавлял «Динамо» на протяжении четырёх с половиной лет. Под его руководством в прошлом сезоне бело-голубые продемонстрировали лучший результат в истории клуба за последние 12 лет, выйдя в полуфинал плей-офф и став бронзовыми призёрами КХЛ.

В межсезонье руководство «Динамо» практически полностью удовлетворило пожелания Кудашова по селекционной работе, во многом сохранив прошлогодний костяк и проведя подписания экс-игроков ЦСКА Максима Мамина и Фредрика Классона, в услугах которых был заинтересован главный тренер. К этому моменту я ещё вернусь подробнее, но пока что остановимся на том, в какой момент была произведена отставка Кудашова.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После неудачного входа в регулярный чемпионат и четырёх поражений в пяти матчах бело-голубым удалось выправить турнирное положение. Команда Кудашова одержала восемь побед в следующих девяти встречах, а если брать 10-матчевый отрезок перед отставкой тренера, то и на нём динамовцы добыли семь побед. На момент решения об отставке бело-голубые занимали четвёртое место в конференции, находясь в непосредственной близости от лидеров Запада.

И в этот момент происходит отставка. Абсолютно очевидно, что причиной подобного решения стали не спортивные мотивы, а давно существовавшие разногласия между тренером и руководством. «Бронзовую» команду московского «Динамо» Кудашов начинал собирать в ситуации, когда спортивным директором клуба ещё был Алексей Сопин. Тренер и менеджер работали в единой связке, по кирпичикам собирая сильный коллектив. Именно Сопин произвёл ключевые подписания необходимых игроков, которые в минувшем плей-офф позволили динамовцам показать высокий результат.

Алексей Сопин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

К тому моменту Сопин уже покинул столичный клуб, будучи доведён до решения об отставке. По некоторым сведениям, последней каплей в этом вопросе стала организация служебной проверки в отношении Сопина за проведение обмена Подъяпольского. Высшее руководство «Динамо» было крайне недовольно размером компенсации, которая оказалась выплачена за одного из лучших голкиперов КХЛ. Сопин махнул на всё рукой и покинул клуб, чтобы через несколько месяцев приступить к формированию «Авангарда». Того самого «Авангарда», который сейчас опережает «Динамо» на 13 очков, имея ещё и три матча в запасе. Но вернёмся к Кудашову. Решение об его отставке было объяснено следующим образом:

«Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич — хороший тренер. Я про это уже говорил и ещё раз могу повторить. Понимаю, что сделан рискованный ход. Но мы решили, что на данном этапе нужна определённая встряска, и пошли по этому пути», – сказал генеральный директор клуба Сергей Сушко.

Спустя два с половиной месяца не нужно быть инсайдером или каким-нибудь экспертом, чтобы посмотреть, к каким промежуточным итогам привела эта «встряска». При этом не нужно считать, что в таком клубе, как «Динамо», решение об отставке тренера мог принять один человек. Пусть даже и занимающий столь статусную должность как генеральный директор. Очевидно, что столь серьёзное решение было коллективным и было принято группой функционеров во главе с Аркадием Ротенбергом и президентом клуба Виктором Ворониным.

Имели они право так поступить? Да полное. Как и на любой работе, владелец предприятия и его руководитель имеют право расстаться со своим подчинённым, если они чем-то недовольны. Но в какой момент это произошло? Если вы были недовольны работой Кудашова, почему не попрощались с ним ещё летом? Вместо этого вы удовлетворили его пожелания по селекции, подписали необходимых игроков, собрали команду под потолок зарплат и … уволили тренера после семи побед в 10 матчах.

Почему нельзя было дождаться окончания сезона, провести анализ всей работы Кудашова в клубе и принять окончательное решение по итогам чемпионата? Ведь на середину ноября не было никаких спортивных предпосылок для его увольнения. Но решение было принято именно в тот момент сезона. Что происходит дальше? На замену Кудашова назначается легендарный в прошлом хоккеист Вячеслав Козлов, за плечами которого нет никакого опыта работы главным тренером на уровне КХЛ. Козлов долгое время входил в штаб Кудашова и ставил фирменное динамовское большинство, которое зачастую спасало команду в прошлых сезонах. Возможно, кому-то в руководстве «Динамо» показалось, что в этой связи Козлов спокойно заменит Кудашова, ведь он действительно хорошо справлялся со своим фронтом работ.

Но всё оказалось намного сложнее. Функции и обязанности главного тренера простираются гораздо дальше, нежели работа старшего тренера. Выстраивание всего тренировочного процесса, составление плана по поддержанию физической формы, а также постоянное общение с игроками, осуществление коммуникации между хоккеистами и высшим руководством и понимание, где использовать кнут, а где нужен пряник. Последние несколько аспектов можно объединить в одно простое слово – психология. По лично моим ощущениям, именно психологический фактор после декабрьской паузы в какой-то момент и был полностью утерян между Козловым и командой.

Интересно, что на стыке ноября-декабря уже под руководством Козлова динамовцы выдали крутой отрезок, включивший в себя шесть подряд побед с финальной точкой в Челябинске – 8:4 во встрече с «Трактором». Уже после паузы на Кубок Первого канала выяснилось, что игроками «Динамо» двигала серьёзная мотивация забраться как можно выше в таблице, чтобы получить максимально возможные выходные в середине декабря, которые им ещё обещал Кудашов.

А дальше начался провал продолжительностью уже в полтора месяца. По слухам, после одного из неудачных матчей руководство «Динамо» в привычном стиле зашло в раздевалку команды и прошлось по конкретным персоналиям. Козлов этот разговор поддержал, приняв в нём активное участие, хотя в штабе Кудашова он играл роль «доброго полицейского». По моей информации, внутри команды были крайне сильно удивлены такой метаморфозой человека, которого они столько лет знали в совершенно иной роли. Никто не говорит, что игроков нельзя ругать. Однако сделать это можно было в ином стиле – не при руководстве клуба в раздевалке.

Сейчас можно долго и бессмысленно обсуждать, насколько профессионально ведут себя игроки «Динамо». Вот только 90% хоккеистов приходили в клуб под конкретного главного тренера. Кудашов лично проводил собеседования, звонил и досконально объяснял им, на какие роли в команды их берут и как будет строиться совместная работа. Отставка Кудашова стала для раздевалки грандиозным потрясением, пережить которое она не смогла.

При этом нельзя сказать, что команда на протяжении всех 60 минут выглядит ужасно во всех проигранных матчах. Но в последние полтора месяца «Динамо» напоминает мне боксёра, которое ведёт бой исключительно до первого пропущенного удара. Одно нелепое удаление, одна пропущенная шайба, одна нелепая ошибка – и команда перестаёт играть и уже не начинает. И кто действительно выглядит абсолютно безобразно на этом отрезке сезона, так это главные лидеры прошлогоднего состава.

Сикьюра последний раз забивал ещё в 2025 году, Джордан Уил перестал приносить результат ровно в тот момент, когда договорился с клубом о новом двухлетнем контракте, Никита Гусев перестал спасать в большинстве. Большинство на нуле, физическое состояние на нуле, характер на нуле. Пожалуй, можно смело констатировать, что в последние полтора месяца мы наблюдаем за самым слабым выступлением «Динамо» примерно так с сезона-2017/2018, когда команда впервые в истории не попала в плей-офф КХЛ.

Вячеслав Козлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Оживить эту ситуацию могли обмены в дедлайн, но непосредственно в последний день трансферного окна руководство «Динамо» не смогло провести ни одного перехода. Интересно, что незадолго до дедлайна команду пополнил Иван Зинченко, выменянный из СКА за двух молодых хоккеистов, чьи имена вам ничего не скажут. По моей информации, когда высшее руководство «Динамо» узнало о совершении этой сделки, с их стороны последовал всего один вопрос: «Как можно было выменять одного игрока за двух?»

Поэтому, когда у «Динамо» была реальная возможность осуществить сделку с «Адмиралом» по приобретению Даниила Гутика, но приморский клуб запросил компенсацию в лице трёх хоккеистов, не надо удивляться, что бело-голубые моментально выбыли из этой гонки. Известно, что за своего лидера «Адмирал» запросил Марио Паталаху, Егора Римашевского и Артёма Бондаря.

Трое перечисленных хоккеистов в сумме не приносят «Динамо» того эффекта, который мог дать один Гутик, но решиться на такой обмен менеджеры бело-голубых не смогли, если учитывать ту выволочку, которую им только что устроили за двух молодых, отданных за Зинченко. Зато на такую сделку пошли в «Спартаке», в котором Даниил уже вышел на лидирующие роли.

Даниил Гутик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё это осталось в прошлом. Потерпев 13 поражений в последних 19 встречах, столичный клуб ушёл на паузу в регулярном чемпионате на седьмом месте в Западной конференции. А был бы ещё ниже, если бы не запас очков, набранный командой в первой половине сезона — до той самой паузы на Кубок Первого канала. В дедлайн реального усиления не произошло, а это означает, что спасать нынешний сезон предстоит своими силами.

Данность сформирована и другой не будет, а впереди остаётся ещё почти два десятка матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, куда «Динамо» должно выходить, несмотря ни на что. В конечном счёте, если вывести за скобки травмированного Седрика Пакетта, в раздевалке «Динамо» в широкой своей массе находятся всё те же игроки, которые ещё в прошлом сезоне доходили до бронзы. И весь вопрос заключается в том, сможет ли 53-летний Козлов восстановить «химию» в работе со своими хоккеистами.

Сейчас игрокам и тренерскому штабу нужно понять, что они находятся в одной лодке и им нужно вместе искать путь для выхода из сложившейся ситуации. После последнего поражения от «Авангарда» капитан «Динамо» Игорь Ожиганов провёл следующий диалог с журналистами. Кстати, самого Игоря никогда нельзя было упрекнуть в равнодушии. Он является болельщиком «Динамо» с детства, выступать за любимую команду было его мечтой. Игорь с большой болью пропускает через себя каждую неудачу. И его слова в послематчевой раздевалке были очень чёткими.

— Я могу пообещать, что после паузы будет другая команда.

— Ждём тогда новую команду.

— Не новую, а правильную.

Игорь Ожиганов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спустя неделю, 10 февраля, мы увидим, смогут ли Козлов как главный тренер команды и Ожиганов как её капитан за время паузы подготовить «правильную» команду к дерби со «Спартаком». Нынешний Запад так сильно штормит, что у «Динамо» ещё остаются вполне реальные варианты на успешный плей-офф. Время на это есть, и состав для решения задач есть. Сложно поверить, что всего за несколько месяцев квалифицированные хоккеисты перестали уметь играть в хоккей. Вот только, чтобы спасти сезон, команда в первую очередь должна снова стать «правильной».