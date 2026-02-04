«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»

Томас Грегуар поведал об адаптации к игровому стилю команды, сравнил Русский Север с Канадой и рассказал, за кого будет болеть на Олимпиаде.

В межсезонье канадский защитник Томас Грегуар стал игроком «Северстали». Ранее хоккеист выступал за швейцарский «Клотен». В 51 матче регулярного чемпионата Швейцарии Грегуар набрал 25 очков — забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+4».

27-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате КХЛ играет в первой паре обороны «Северстали» с соотечественником Иоаннисом Калдисом. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Грегуар рассказал об изучении русского языка, дружбе с хоккеистами минского «Динамо» и досуге в Череповце

«Надеюсь, сможем пройти в плей-офф далеко»

— Ваша команда на подъёме. Обыграла почти непобедимое ранее для вас «Динамо». В чём секрет?

— Честно говоря, даже не знаю, есть ли тут какой-то секрет. Мы просто играли так, как можем. «Динамо» – быстрая команда, очень сильная, с ней тяжело играть. Стараемся не останавливаться ни на секунду, поэтому сейчас мы в лидирующей группе в конференции.

— Насколько для вас принципиально начать серию плей-офф дома, учитывая, что вы сейчас в лидерах на Западе?

— Конечно, хочется получить преимущество. Если мы закончим сезон высоко, сможем начать плей-офф дома. Это преимущество, которого хотим добиться. Посмотрим, что будет дальше.

— Уже несколько сезонов «Северсталь» хорошо выступает в регулярных чемпионатах, но в плей-офф вылетает в первом раунде. Получится сломить эту тенденцию в этом году?

— Не знаю, сложно сказать, однако каждый сезон отличается от предыдущего. Надеюсь, в этом году мы сможем пройти далеко.

— Насколько это реально, на ваш взгляд?

— Мы многих обыграли, поэтому, думаю, можем победить любую команду. Это наша цель – мы играем в плей-офф и хотим выиграть всё, почему бы и нет?

«У нас есть «химия» с Калдисом»

— Ваш тренер Андрей Козырев известен своей системой игры. Так, вы редко применяете силовые приёмы. Насколько для североамериканца это непривычно?

— В этом году мне было важно адаптироваться, в этой системе сначала важно сыграть клюшкой, а не останавливать игрока силовыми приёмами. Конечно, иногда приходится останавливать игрока, но мы стараемся сначала выбить у него клюшку, чтобы прервать передачу.

— Андрей Леонидович также немногословен в общении с журналистами. А с вами он много говорит – как с командой, так и индивидуально?

— Конечно, когда нам надо что-то скорректировать, на скамейке или в раздевалке у нас идёт хорошее общение.

— Вы играете в одной паре с Калдисом. Насколько вам помогает, что он тоже канадец?

— На все 100%. Мы говорим на одном языке. Конечно, на льду нам проще общаться. У нас есть какая-то «химия», мы как будто связаны. Поэтому мне это очень нравится.

«Есть много ругательств на русском»

— Для лучшей коммуникации с российскими партнёрами пригодится и знание русского языка. Планируете ли у его учить?

— Конечно, русский – очень сложный язык. Я пока не очень хорошо его знаю, хотелось бы знать больше. Тут и другой алфавит, в этом тоже дело, так что точно будет сложно.

— Однако, может, попробуете произнести какие-то русские слова?

— Есть много слов, которые не могу произнести, так как это ругательства. Но основы, конечно, знаю: «спасибо», «привет», «пожалуйста», «хорошо», «шайба», «нет», «да». Вот и всё, что я знаю.

— Недавно говорила с Диланом Сикьюрой. Он сказал, что будет учить русский с преподавателем. А вы нанимать не планируете?

— Конечно. Но пока я здесь один сезон, дальше мы не знаем, что может произойти. Если останусь подольше, это будет здорово. У меня есть хороший пример – Зак Фукале, который играет за минское «Динамо», он очень хорошо говорит на русском, я был удивлён.

— А перед переходом в «Северсталь» советовались с Фукале или кем-то ещё из знакомых?

— Да, говорили с Заком, он из города, который похож на мой родной. Говорили с Николя Мелошем, это тоже мой большой друг. В общем, расспрашивал этих ребят о КХЛ. Если возникали вопросы, они на всё были готовы ответить.

— Так как вы с минским «Динамо» в одной конференции, часто встречаетесь с этим клубом. Насколько это добавляет дополнительной сложности, учитывая, что за него выступают ваши друзья?

— Естественно, привыкаешь играть против тех, с кем знаком или дружишь. К тому же на льду всё по-другому – просто делаешь свою работу и выкладываешься по полной, всё равно кто на площадке.

«Иногда стараюсь объясняться жестами»

— С вашим другом Заком Фукале связано и много интересных историй. Однажды на улице Минска они вместе с Алексом Лиможем спасли котёнка. Было ли у вас что-то необычное во время пребывания в России?

— Серьёзно? Не знал [об истории с Фукале]. Хороший вопрос. Пытаюсь вспомнить что-нибудь смешное… Есть несколько забавных историй, как я пытался заказать такси или еду без знания русского. Иногда стараюсь объясниться жестами. Поэтому это, конечно, всегда необычно. И мне это очень нравится, потому что людям весело, им кажется забавным, что я не говорю на русском – они стараются изо всех сил, я стараюсь изо всех сил.

— Пользуетесь в такие моменты онлайн-переводчиком?

— Да. Но иногда я не достаю телефон, просто стараюсь общаться как могу, использую знакомые слова и жесты.

— Вы говорили, что вам комфортно в Череповце. Знаете ли вы историю команды? Может, для вас устраивали экскурсию на металлургический комбинат?

— Нет, никогда там не был. Но было бы очень интересно.

— А в музеи города не хотели бы зайти? Какой вид досуга предпочитаете?

— Это сложно, потому что мы много играем и много летаем. Когда я возвращаюсь, провожу время с женой. Обычно ходим в кофейни, гуляем, отдыхаем. Конечно, не получается быть везде, где хотелось бы.

Томас Грегуар Фото: Из личного архива Томаса Грегуара

«Поездка во Владивосток – невообразимо для меня»

— Если зашла речь о перелётах, шокировала ли вас поездка на Дальний Восток?

— Россия – очень большая страна, этого не осознаёшь, пока не отправишься в путешествие, например, во Владивосток. Это было очень и очень далеко, я к такому не привык, почти как ехать из Монреаля в Москву – одинаковое расстояние. Для меня это было невообразимо.

— Череповец – одна из самых северных точек на карте КХЛ. Насколько вам комфортно по климату? Похоже на Канаду?

— Похоже на канадскую зиму. Но я очень давно не был в Канаде. Кажется, лет семь. Бывал в Калифорнии, а там зимой очень жарко. После этого поехал в Финляндию и Швецию, там бывает холодно, но я жил на юге, затем играл в Швейцарии. Погода зимой здесь, в России, очень напоминает Канаду, то место, где я вырос.

Томас Грегуар Фото: IMAGO/Sergio Brunetti/ТАСС

«Буду болеть за Лишку на Олимпиаде, надеюсь, золото выиграет Канада»

— Совсем скоро начнётся Олимпиада. Там будет участвовать ваш одноклубник Лишка. Будете болеть за него или Канаду?

— Разумеется, буду болеть за Адама, ведь он мой друг и отличный товарищ по команде, будет приятно смотреть, как он играет. Однако, конечно, буду болеть и за сборную Канады, надеюсь, она выиграет золото.

— А какие ещё виды спорта, помимо хоккея, смотрите?

— Смотрю много хоккея, но, если его нет, много матчей НБА. Мне нравится баскетбол, это динамичная игра, а игроки очень спортивные.

— За кого там болеете?

— Болею за «Атланту Хоукс».