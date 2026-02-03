Крис Челиос — главная легенда хоккейных Олимпиад. Но его рекорд может превзойти Овечкин

Когда стало известно, что сборная России по хоккею точно пропускает Олимпиаду-2026 в Милане, многие решили, что Александр Овечкин и Евгений Малкин лишаются своего последнего шанса взять медали Игр. В Турине-2006, в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 россияне остались вне призовой тройки, а в Пхёнхчане-2018 и Пекине-2022 не принимали участия игроки НХЛ.

Милан-2026 должен был стать дембельским аккордом, но кто вообще решил, что через четыре года у Овечкина и Малкина не будет шанса выступить на Играх? История знает несколько примеров хоккейного долголетия, а теоретическая поездка Александра и Евгения в Ниццу в 2030-м поможет им побить уникальный рекорд Криса Челиоса, для многих казавшийся вечным.

Крис Челиос на ОИ-1984 Фото: Bruce Bennett Studios via Getty Images

Можете себе представить, насколько поменялся мир с 1984 года, когда зимняя Олимпиада проходила в Сараеве в 2006-м, когда лучших зимних атлетов принимал уже итальянский Турин. Да уже, собственно, и страны такой, как Югославия, куда прилетал за 22 года до Игр-2006 американец Крис Челиос, не было. «Политическая обстановка в то время была непростой. Когда прилетели, сразу бросилось в глаза, что кругом люди с автоматами, – вспоминал Челиос Игры-1984 в беседе с «Чемпионатом». – Тогда я понял и почувствовал, что оказался в коммунистическом мире. Но я бы не сказал, что у нас были какие-то проблемы. Организация той Олимпиады особо не отличалась от Турина, Нагано или Солт-Лейк-Сити». Менялись политические режимы, сменялись эпохи, менялись НХЛ и МОК. Не менялось только одно – Крис Челиос оставался одним из сильнейших защитников США и вызывался в сборную.

Если в 1984-м «профессионалов» не пускали на соревнования «любителей», то в 2006 году боролись с НХЛ за каждую копейку – лишь бы только договориться о вызове всех сильнейших. Именно по той причине, что вызов игроков НХЛ до Олимпиады в Нагано вызывал трудности, среди рекордсменов по общему количеству участий на Играх Челиоса не будет. По идее, его и в Сараеве быть не должно было, он уже был задрафтован «Монреалем», но настолько сильно хотел поехать вместе со сборной в Европу, что играл первую половину сезона в студенческой лиге за «Висконсин». И только после Олимпиады дебютировал в НХЛ. За «Канадиенс» он сыграл девять сезонов, после чего были 10 лет в «Чикаго». И уже как игрок «Блэкхоукс» невероятно опытный на тот момент защитник ведёт за собой американцев в Японию в 1998-м. Будучи единственным хоккеистом той сборной, у кого уже был олимпийский опыт.

Крис Челиос на ОИ-1998 Фото: Bruce Bennett Studios via Getty Images

Разрыв в 14 лет между первой и второй Олимпиадой едва ли кто-то повторит, слишком уникальные обстоятельства были перед Челиосом. Хотя теоретическое появление на Олимпиаде-2030 Овечкина и Малкина установит новый рекорд олимпийской «паузы» для хоккеистов – после матчей в Сочи-2014 для Александра и Евгения пройдёт целых 16 лет. Обойдут в таком случае наши суперзвёзды американца и по временном гандикапу от первой до последней Олимпиады в карьере. Строго говоря, рекорд в 22 года Челиос делит с Теэму Селянне. Финская вспышка не спешил ехать в драфтовавший его «Виннипег» и успел сыграть на ОИ-1992. Дальше были Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010 и Сочи-2014. Между Играми в Альбервиле в 1992-м и в Сочи в 2014-м прошли ровно те же 22 года, однако по датам разрыв между Турином-2006 и Сараевом-1984 значительнее, да и Крис был первым, кто вышел на олимпийский лёд в статусе экстраветерана.

Кстати, забавный момент, теоретически Челиос мог участвовать в Турине совсем в другом виде спорта. Ещё в Солт-Лейк-Сити в 2002-м он подружился с греческими бобслеистами. Крис – этнический грек и не упускал возможность пообщаться поближе с выходцами страны своих предков. «Я сидел в кафе и разговорился с ребятами за соседним столиком. Они оказались бобслеистами и тоже из Чикаго. Ну я и сказал им, что хотел бы тоже попробовать. А потом начался локаутный сезон, и они мне позвонили. Я подумал: «Почему бы и нет, будет весело», – рассказывал Челиос. И практически весь локаутный сезон-2004/2005 он провёл, посвящая бобслею. Поэтому, когда греки готовились к Играм в Турине, то ли в шутку, то ли всерьёз они предложили ему стать частью их команды. Но ведь для этого нужно было бы завершить хоккейную карьеру.

Или как минимум играть уже не на том уровне, чтобы претендовать на место в составе олимпийской сборной. Рекорд Челиоса уникален ещё и тем, что Крис родился не в условной Германии, где нет большого числа хоккейных суперзвёзд и Леон Драйзайтль вероятно будет актуален и в 50 лет. Конкуренция за место в составе в сборной США крайне высокая, и 20 лет назад перед Играми в Турине была ничуть не меньше, чем сейчас, когда вне заявки остаётся, например, лидер «Рейнджерс» Адам Фокс. Однако едва ли кто-то был против вызова Криса в 2006-м, поскольку даже в 44 года Челиос оставался одним из лучших в «Детройте». А если учитывать опыт и человеческие качества защитника, для раздевалки такой игрок, как Христос (это его второе имя) был, безусловно, необходим.

С личной мотивацией также всё было в порядке. Во-первых, Крис просто любил хоккей и ненавидел вопросы журналистов о завершении карьеры. Если у него есть силы и он хорош, несмотря на свой возраст, почему ему надо заканчивать? Во-вторых, Челиос мечтал о золоте Олимпиады. В Сараеве и Нагано он остался без медалей, дома в Солт-Лейк-Сити дошёл до финала, но выиграли в итоге канадцы. Турин-2006, впрочем, американцам лучше не вспоминать вообще. Они играли настолько провально, что едва не уступили место в плей-офф Казахстану. Но мечта Криса о победе на Олимпиаде была настолько сильной, что он решил остаться в хоккее ещё на четыре года и дотянул до сезона-2009/2010. Правда, тогда уже в реальности о вызове в сборную трудно было мечтать, ведь хоккеист больше играл в АХЛ, нежели в «Атланте».

Крис Челиос Фото: Tom Pidgeon/Getty Images

Трудно предсказать, в какой игровой форме будут через четыре года Овечкин и Малкин, захотят ли они в принципе задерживаться в спорте ещё на один олимпийский цикл, однако история доказывает, что нет ничего невозможного и дорога к медалям Олимпиады для наших главных звёзд поколения не закрыта окончательно. Её прикрыли, повесили амбарный замок, однако что мешает выбить её с ноги?