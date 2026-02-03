За чем следить 4 февраля: Овечкин, Кучеров и Малкин в НХЛ, «Трактор» — «Ак Барс», «Интер» — «Торино», Единая лига и Кубок Короля!

Топ-матчи среды: «Локо» — «Спартак» в КХЛ, «Сити» — «Ньюкасл» и Дёмин против Леброна в НБА

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Вашингтон» одержит четвёртую победу подряд?

«Столичные» вернулись в борьбу за место в плей-офф на Востоке, после шести поражений в семи матчах одержав три победы подряд. Теперь от третьего места Столичного дивизиона, которое занимают «Айлендерс», «Вашингтон» отделяют только два очка. У команды Спенсера Карбери есть хороший шанс устранить отставание, однако для этого нужно не только побеждать самим, но и надеяться на благоприятный результат в параллельном матче.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Питтсбург» начнёт новую победную серию?

Белая полоса «пингвинов» прошлой ночью прервалась на родной площадке – «Питтсбург» уступил «Оттаве», которая прервала шестиматчевую победную серию подопечных Дэна Мьюза. Теперь «Пингвинз» предстоит сыграть с прямыми конкурентами по Столичному дивизиону из «Айлендерс», которые не смогли победить в двух последних встречах.

🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «клинки» успешно завершить бэк-ту-бэк?

Прошлой ночью «Сэйбрз» смогли одержать волевую победу в матче с другим клубом из штата Флорида – подопечные Линди Раффа пропустили уже на первой минуте, но обыграли «Пантерз» со счётом 5:3. «Тампа» после встречи под открытым небом отдыхала чуть больше и поэтому будет более свежей – скажется ли это на результате предстоящего матча?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как выступит Егор Дёмин против Леброна Джеймса?

Егору Дёмину уже доводилось играть против суперзвёзд баскетбола в этом сезоне, однако теперь ему предстоит первая встреча с одним из самых великих игроков в истории — Леброном Джеймсом. Если учитывать, что нынешний сезон может стать последним для Короля, да и сам Леброн из-за возраста нередко пропускает матчи ради отдыха, возможно, это будет единственный шанс для россиянина сразиться с легендой НБА. Как проявит себя Дёмин, поздоровается ли с ним Король и появится ли хайлайт, который мы запомним надолго?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: последний матч «Голден Стэйт» перед обменом Янниса?

Наступают решающие дни для франшизы «Голден Стэйт Уорриорз»: до дедлайна обменов остаётся всего два дня. Многие инсайдеры и эксперты предполагают, что суперзвезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может оказаться именно в калифорнийском клубе и объединиться со Стефеном Карри, чтобы в ближайшие годы побороться за ещё один титул. После травмы Джимми Батлера без обмена Янниса у «Уорриорз» в этом сезоне таких возможностей, по сути, не остаётся. Однако пока неизвестно, состоится ли эта сделка. Тем временем «Филадельфия Сиксерз» одержала четыре победы подряд и поднялась в топ-6 Восточной конференции. Команде не поможет Пол Джордж, которого недавно дисквалифицировали на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Впрочем, «Сиксерз» и без Джорджа выглядят уверенно, а значит, наверняка будут рассматриваться как фавориты встречи, тем более что «Голден Стэйт» сыграет без Карри и Куминги.

🎾 12:00*: Даяна Ястремская (Украина) — Екатерина Александрова (Россия, 2), Абу-Даби, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Александрова после неудачи на Australian Open?

Екатерина Александрова неудачно сыграла на Australian Open, уступив в первом же круге квалифаеру из Турции Зейнеп Сёнмез. Теперь россиянка стартует на «пятисотнике» в Абу-Даби. Как второй номер посева Екатерина начнёт борьбу со второго круга. Её соперницей будет украинка Даяна Ястремская. Теннисистки ранее играли трижды: в Майами-2019 отличилась Даяна, а затем сильнее была уже Екатерина — в Хертогенбосхе-2022 и финале Линца-2025. Победительница нового матча далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Александра Саснович — Александра Эала.

🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Трактор» возьмёт реванш за два поражения?

В этом сезоне команды встречались только в столице Татарстана, и хозяева оба раза оказывались сильнее – команда Анвара Гатиятулина выиграла оба декабрьских матча с общим счётом 8:5. Теперь соперники впервые в этой регулярке сыграют в Челябинске, где «Трактор» из шести встреч в 2026 году проиграл только одну. Нанесёт ли «Ак Барс» второе домашнее поражение «медведям» в этом году или же подопечные Евгения Корешкова возьмут два очка?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Спартак» прервать победную серию железнодорожников?

Действующие обладатели Кубка Гагарина закрепились на вершине Востока благодаря не только осечкам конкурентов, но и собственным успехам – команда Боба Хартли одержала пять побед подряд и оторвалась от ближайшего преследователя в лице «Северстали» на три очка. Частично в этом ярославцам помог и «Спартак», который обыграл «сталеваров» в Череповце – разделит ли судьбу команды Андрея Козырева и «Локомотив»?

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Интрига: сможет ли «Нижний» воспользоваться не лучшей формой «Локо»?

«Нижний Новгород» отчаянно пытается не отстать от зоны плей-офф и сохранить шансы на попадание в топ-8. В последние недели тренерский штаб активно экспериментирует с ротацией и даёт шанс молодым игрокам. Накануне также было объявлено, что форвард ЦСКА Даниил Ключенков на правах аренды перешёл в «Пари НН». «Локомотив» же всё ещё привыкает к работе с новым главным тренером Томиславом Томовичем. Не так давно краснодарцы уступили «Уралмашу», а 1 февраля с большим трудом одержали победу над «Автодором». Пока железнодорожники находятся в поиске своей игры, возникает вопрос: много ли шансов у нижегородцев преподнести сюрприз и добиться победы?

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок английской лиги, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» снова обыграет «Ньюкасл»?

В первом матче «Ман Сити» уложил соперника на выезде (2:0). Такой результат заметно повысил шансы команды Хосепа Гвардиолы на выход в финал. «Сити» в прошедший уикенд поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2) и позволил «Арсеналу» оторваться на шесть очков в битве за чемпионский титул АПЛ. «Ньюкасл» болтается в середине таблицы чемпионата Англии. Команда не одержала ни одной победы в трёх предыдущих встречах во всех турнирах. Любопытная деталь — «Ньюкасл» не забивал в гостевых матчах с «Ман Сити» с 2018 года.

⚽️ 23:00: «Интер» — «Торино», Кубок Италии, 1/4 финала

Интрига: «Интер» обыграет «Торино» в восьмой раз подряд?

«Интер» уверенно возглавляет таблицу Серии А — ближайший преследователь отстаёт уже на восемь очков. Правда, у «Милана» есть один матч в запасе. Чёрно-синие одержали три победы подряд во всех турнирах и забили в общей сложности 10 мячей. А что «Торино»? В прошлом туре клуб из Турина одолел «Лечче» (1:0) и оказался на 13-м месте в таблице чемпионата Италии. В прошлом раунде Кубка «Интер» разнёс «Венецию» (5:1), а «Торино» сенсационно обыграл «Рому» (3:2). Если верить статистике, то клубу из Турина нечего ловить. «Интер» одолел соперника в семи матчах подряд.

⚽️ 23:00: «Алавес» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/4 финала

Интрига: кто пройдёт в полуфинал Кубка Испании?

«Реал Сосьедад» не так давно находился недалеко от зоны вылета в Примере, а теперь оказался на восьмом месте. Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении восьми встреч. В прошлом раунде Кубка Испании клуб из Сан-Себастьяна с большим трудом одолел «Осасуну». Всё решила серия пенальти, где Арсен Захарян не реализовал свою попытку. Россиянин пропустил три предыдущих матча «Реала Сосьедад» из-за травмы. «Алавес» одержал три победы в четырёх предыдущих встречах во всех турнирах.