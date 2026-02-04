«Авангард» за 12 секунд перевернул матч с «Шанхайскими Драконами», минское «Динамо» опять проиграло.

СКА прервал кошмарную серию, сразу два курьёзных гола за четыре матча. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 3 февраля 2026 года.

Дубль Михайлиса принёс «Металлургу» победу в гостевом матче с «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Никита Михайлис. Ещё один гол в составе магнитогорской команды забил Александр Петунин. За «Ладу» отличились Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук, на счёт которого была записана шайба, которую защитник «Металлурга» Егор Яковлев забросил в свои ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд и вторую – над «Ладой» в текущем сезоне.

«Металлург» забил гол в свои ворота на отложенном штрафе в матче с «Ладой»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев забил курьёзный гол, отправив шайбу в собственные ворота. Это произошло в матче с «Ладой».

На 24-й минуте встречи магнитогорцы остались в большинстве благодаря отложенному штрафу. Яковлев, находясь под прессингом игрока «Лады» в своей зоне, решил с разворота отдать передачу партнёру, однако шайба угодила точно в пустые ворота, которые уже покинул голкипер.

ХК ЦСКА обыграл «Сочи» и впервые в сезоне одержал пять побед подряд, Костин оформил дубль

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

На шестой минуте встречи счёт голом в большинстве открыл нападающий ЦСКА Клим Костин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Максим Соркин. На 38-й минуте матча Тимур Хафизов сравнял счёт. Победный гол в середине третьего периода забил нападающий ЦСКА Олег Майстренко, для которого эта заброшенная шайба стала лишь второй в текущем сезоне. В концовке встречи Костин оформил дубль голом в пустые ворота.

Таким образом, ЦСКА впервые в текущем сезоне одержал пять побед подряд. Ранее лучшим результатом армейцев были четыре победы кряду.

ЦСКА забил курьёзный гол в пустые ворота «Сочи»

Нападающий ХК ЦСКА Клим Костин забросил курьёзную шайбу в матче с «Сочи».

На последней минуте встречи южная команда, уступая в счёте 1:2, заменила вратаря на дополнительного полевого игрока. У «Сочи» не получилось закрепиться в зоне москвичей, хозяева выбросили шайбу. Защитник Ноэль Хёфенмайер подхватил её за своими воротами и отбросил в сторону судей, подумав, что был зафиксирован проброс. Тем не менее арбитры молчали. В итоге Костин подхватил шайбу и, пока Хёфенмайер разводил руками, отправил её в ворота. Гол был засчитан.

СКА прервал серию из семи поражений, обыграв минское «Динамо» по буллитам

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Победу одержали гости со счётом 4:3 Б.

На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий СКА Николай Голдобин с передач Андрея Педана и Валентина Зыкова. Через пару минут счёт сравнял Даниил Липский с передачи Виталия Пинчука. Спустя минуту СКА вновь вышел вперёд в счёте — отличился Джозеф Бландизи, которому ассистировали Рокко Гримальди и Сергей Сапего.

В середине второго периода на шайбу защитника «Динамо» Роба Хэмилтона СКА ответил голом Валентина Зыкова. В середине третьего периода Андрей Стась сравнял счёт. По буллитам победу одержал СКА.

Таким образом, санкт-петербургская команда прервала серию из семи поражений. Это был клубный антирекорд СКА в КХЛ. Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд.

Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 5:3.

Дублем и победным голом в составе «Авангарда» отметился нападающий Майкл Маклауд. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Наиль Якупов и Вячеслав Войнов. За «Шанхайских Драконов» дубль оформил форвард Трой Джозефс, ещё одну шайбу забросил Ник Меркли. Отметим, что на 50-й минуте встречи «Авангард» забросил две шайбы подряд с разницей в 12 секунд, что и определило результат матча. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Константин Окулов.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд.

