Новости дня в КХЛ за 3 февраля 2026 года: СКА прервал антирекордную серию поражений, Яковлев забил в свои ворота, курьёзные голы

СКА прервал кошмарную серию, сразу два курьёзных гола за четыре матча. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 3 февраля 2026 года
«Авангард» за 12 секунд перевернул матч с «Шанхайскими Драконами», минское «Динамо» опять проиграло.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 3 февраля 2026 года.

Дубль Михайлиса принёс «Металлургу» победу в гостевом матче с «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу магнитогорцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Минулин, Хабаров) – 08:05 (5x5)     1:1 Савчук – 23:19 (en)     2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Савчук) – 26:57 (5x5)     2:2 Михайлис (Канцеров, Силантьев) – 37:57 (5x5)     2:3 Михайлис (Яковлев, Петунин) – 44:58 (5x5)    

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Никита Михайлис. Ещё один гол в составе магнитогорской команды забил Александр Петунин. За «Ладу» отличились Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук, на счёт которого была записана шайба, которую защитник «Металлурга» Егор Яковлев забросил в свои ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд и вторую – над «Ладой» в текущем сезоне.

«Металлург» забил гол в свои ворота на отложенном штрафе в матче с «Ладой»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев забил курьёзный гол, отправив шайбу в собственные ворота. Это произошло в матче с «Ладой».

На 24-й минуте встречи магнитогорцы остались в большинстве благодаря отложенному штрафу. Яковлев, находясь под прессингом игрока «Лады» в своей зоне, решил с разворота отдать передачу партнёру, однако шайба угодила точно в пустые ворота, которые уже покинул голкипер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

ХК ЦСКА обыграл «Сочи» и впервые в сезоне одержал пять побед подряд, Костин оформил дубль

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Костин (Соркин, Полтапов) – 05:41 (5x4)     1:1 Хафизов – 37:02 (5x5)     2:1 Майстренко – 48:31 (5x5)     3:1 Костин – 59:23 (en)    

На шестой минуте встречи счёт голом в большинстве открыл нападающий ЦСКА Клим Костин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Максим Соркин. На 38-й минуте матча Тимур Хафизов сравнял счёт. Победный гол в середине третьего периода забил нападающий ЦСКА Олег Майстренко, для которого эта заброшенная шайба стала лишь второй в текущем сезоне. В концовке встречи Костин оформил дубль голом в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА впервые в текущем сезоне одержал пять побед подряд. Ранее лучшим результатом армейцев были четыре победы кряду.

ЦСКА забил курьёзный гол в пустые ворота «Сочи»

Нападающий ХК ЦСКА Клим Костин забросил курьёзную шайбу в матче с «Сочи».

На последней минуте встречи южная команда, уступая в счёте 1:2, заменила вратаря на дополнительного полевого игрока. У «Сочи» не получилось закрепиться в зоне москвичей, хозяева выбросили шайбу. Защитник Ноэль Хёфенмайер подхватил её за своими воротами и отбросил в сторону судей, подумав, что был зафиксирован проброс. Тем не менее арбитры молчали. В итоге Костин подхватил шайбу и, пока Хёфенмайер разводил руками, отправил её в ворота. Гол был засчитан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА прервал серию из семи поражений, обыграв минское «Динамо» по буллитам

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Победу одержали гости со счётом 4:3 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Педан, Зыков) – 05:41 (5x5)     1:1 Липский (Пинчук) – 08:03 (5x5)     1:2 Бландизи (Гримальди, Сапего) – 09:05 (5x5)     2:2 Хэмилтон (Кузнецов, Галиев) – 25:28 (5x5)     2:3 Зыков (Плотников, Голдобин) – 26:34 (5x5)     3:3 Стась (Бориков, Кузнецов) – 52:34 (5x5)     3:4 Гримальди – 65:00    

На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий СКА Николай Голдобин с передач Андрея Педана и Валентина Зыкова. Через пару минут счёт сравнял Даниил Липский с передачи Виталия Пинчука. Спустя минуту СКА вновь вышел вперёд в счёте — отличился Джозеф Бландизи, которому ассистировали Рокко Гримальди и Сергей Сапего.

В середине второго периода на шайбу защитника «Динамо» Роба Хэмилтона СКА ответил голом Валентина Зыкова. В середине третьего периода Андрей Стась сравнял счёт. По буллитам победу одержал СКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, санкт-петербургская команда прервала серию из семи поражений. Это был клубный антирекорд СКА в КХЛ. Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд.

Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Потуральски) – 05:50 (5x5)     1:1 Бишофф (Джозефс) – 12:30 (5x5)     1:2 Маклауд (Потуральски, Серебряков) – 15:18 (5x5)     2:2 Меркли (Джозефс, Рендулич) – 26:57 (5x5)     3:2 Джозефс (Меркли, Брынцев) – 34:47 (5x5)     3:3 Войнов (Окулов, Маклауд) – 49:29 (5x5)     3:4 Маклауд (Лажуа) – 49:41 (5x5)     3:5 Окулов (Потуральски, Маклауд) – 59:56 (en)    

Дублем и победным голом в составе «Авангарда» отметился нападающий Майкл Маклауд. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Наиль Якупов и Вячеслав Войнов. За «Шанхайских Драконов» дубль оформил форвард Трой Джозефс, ещё одну шайбу забросил Ник Меркли. Отметим, что на 50-й минуте встречи «Авангард» забросил две шайбы подряд с разницей в 12 секунд, что и определило результат матча. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Константин Окулов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» одержал восьмую победу подряд.

Турнирная таблица

Матчи 4 февраля

