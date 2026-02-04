Скидки
Тампа-Бэй — Баффало — 4:3 ОТ — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, четыре очка Кучерова

Кучеров без тормозов! Вновь набрал четыре очка и нацелился на «Арт Росс»
Максим Макаров
Отчёт «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 4:3 ОТ
Никита почти догнал Маккиннона и Макдэвида в гонке бомбардиров.

Наверное, главная цель «Тампы» к олимпийской паузе – удержать первое место на Востоке и в Атлантическом дивизионе. И пока у «молний» получается всё блестяще – в последних семи матчах команда проиграла лишь один раз.

«Баффало» преследует чуть иные цели, но смысл их близок – необходимо не сбавить темп до паузы и сделать нахождение в тройке Атлантического дивизиона комфортным.

Счёт в матче открыла «Тампа», и сделал это её лучший бомбардир – Никита Кучеров. Гюнцель выцарапал шайбу, а Никита броском в касание поразил цель.

«Баффало» до перерыва сумел забить ответный гол усилиями Самуэльссона, а следующего пришлось ждать больше 27 минут. И забил его вновь швед, который на старте третьего периода вывел гостей вперёд.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24     1:1 Самуэльссон – 16:53     1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08     2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp)     2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp)     3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34     4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45    

Далее начались классические кошки-мышки. «Тампа» сравняла счёт, а «Баффало» вновь повёл. Хозяева сняли вратаря в концовке, и удача им всё-таки улыбнулась – Кучеров скинул шайбу под бросок Рэддишу, и Даррен зарядил так, что шансов у голкипера не было никаких.

Встреча ушла в овертайм, где всё решила магия Никиты Кучерова – россиянин, находясь за собственной лицевой, через всю площадку отправил шайбу аккурат в крюк Гюнцелю, который спокойно реализовал выход «в ноль».

«Тампа» одержала очередную победу и удержала первое место на Востоке. А Кучеров в последнее время без тормозов! В девяти матчах Никита набрал 23 (!) очка и всерьёз нацелился на «Арт Росс». До Маккиннона осталось всего одно очко, до Макдэвида – пять.

