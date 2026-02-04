Не зря требовал обмен. Чинахов воскресил карьеру в «Питтсбурге»

Не так часто в НХЛ увидишь открытое заявление игрока о желании покинуть клуб. Но летом это случилось, причём в российском СМИ – Егор Чинахов прямо сказал, что не сработался с Дином Эвасоном и хочет обмена в другую команду.

Наверняка россиянин надеялся таким образом ускорить процесс потенциального трейда, однако менеджмент «Коламбуса» сгоряча рубить не стал, решив выжидать предложение, которое его устроит. Проще говоря, такими лотами просто так не разбрасываются.

Сезон Чинахов начал в «Блю Джекетс», но ситуация улучшаться не стала – игровое время падало, места в верхних звеньях были закрыты, а попадание в состав перестало быть гарантированным. На фоне всего этого Егор принял ещё одно важное решение, как выяснилось потом. Речь о смене агента. После этого действия переговоры об обмене стали более продуктивными, а через некоторое время россиянин отправился в «Питтсбург».

Егор Чинахов и Томас Новак Фото: Brett Holmes/Getty Images

Ещё во время обмена многие отмечали, что это великолепная возможность для Чинахова показать всё на что он способен. Во-первых, команда не такая звёздная, а это значит, что можно попробовать побороться за топ-6 нападения. Во-вторых, Егор почти наверняка получит возможность поиграть в одной тройке с таким ассистентом, как Малкин. При броске, которым обладает Чинахов, это привилегия.

Связка с Малкиным образовалась не сразу по причине восстановления Евгения от травмы, но Чинахов своего старшего товарища ждать не стал и забил уже во втором матче за новую команду, уверенно реализовав выход «один в ноль». Чуть позже Джино в состав вернулся, Егор сразу же обосновался в одной тройке с соотечественником, а центрить их неожиданно стал Томас Новак, который и сдвинул Малкина на край нападения.

Сначала немного удивительно было видеть Малкина на краю, но немного погодя задумка Дэна Мьюза стала ясна – он захотел развязать руки россиянам для эффективности в атакующих действиях.

Получилось неплохо – почти в каждом матче эта тройка набирает очки, сегодняшняя встреча исключением не стала. Новак быстро сориентировался, находясь за воротами, скинул шайбу в слот, откуда подключившийся Чинахов отправил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Прямо сейчас Егор является четвёртым бомбардиром «Питтсбурга» с момента своего дебюта. За 17 игр россиянин набрал 11 (8+3) очков – больше только у Кросби, Манты и Малкина. По голам же Чинахову равных нет – за этот отрезок больше не забил никто.

Кому-то могло показаться, что Чинахов зря капризничал в «Коламбусе», не пытаясь доказать тренеру состоятельность, однако этот обмен всё расставил на свои места – при наличии доверия Егор раскрылся с лучшей стороны и сейчас помогает команде попасть в плей-офф.

По сравнению с «Коламбусом», статистика улучшилась во всём. Чинахов стал чаще бросать по воротам – почти на один бросок больше в среднем за игру, проводит на три минуты больше на площадке, чаще выходит в большинстве.

Не зря Егор требовал обмен из «Блю Джекетс», так как уже очевиден факт: Чинахов смог в «Питтсбурге» воскресить карьеру. И это здорово.