Панарина обменяют ещё до конца дня? Где окажется русская суперзвезда НХЛ. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня в 15:00 по Нью-Йорку (и в 23:00 по Москве) в НХЛ наступит «заморозка» составов: клубы не смогут производить обмены вплоть до окончания паузы на Олимпиаду. Это напрямую касается судьбы Артемия Панарина, ведь «Рейнджерс» пошли на экстраординарный шаг, заранее усадив его в запас. Обычно это делается на один матч, когда будущий обмен становится осязаем и клуб хочет избежать травм, но Артемий уже неделю как завис в нынешнем статусе.
Напоминаем: у Панарина полный запрет на перемещение и обмен (NMC), который можно снять лишь с его согласия. Это означает, что Артемий согласится только на тот переход, который его устроит. Инсайдеры отмечают, что Панарин больше всего хочет перейти в «Тампу» или во «Флориду», и этот выбор очень предсказуем. Есть, правда, маленькая проблема: ни у тех, ни у других сейчас нет ни места под потолком, ни хороших активов для такого перехода, да и «пантеры» сейчас сильно отстали от зоны плей-офф.
Правда, всё это не означает, что Панарин не захочет обмена в какой-нибудь другой клуб. Активы и место под потолком, например, есть у трёх команд из Калифорнии, где всегда солнечно, а в претенденты на Артемия успели записать половину лиги.
Журналист Эллиотт Фридман говорил, что обе стороны хотели бы разрешить эту ситуацию до паузы на Олимпиаду. Случится ли развязка сегодня? Может быть, произойдут другие обмены? Будем следить за этим в нашем онлайне.
Ждём других больших обменов?
Ну и не Панариным единым. Журналисты уже успели назвать нынешнюю заморозку «мини-дедлайном», так как многие команды будут стремиться усилиться уже сейчас. Артемий — не единственный человек, вокруг которого клубятся слухи.
Сайт Daily Faceoff относит к очевидным кандидатам на обмен таких игроков, как Стивен Стэмкос и Райан О’Райлли («Нэшвилл»), Брэйден Шенн и Джастин Фолк («Сент-Луис»), Йеспера Валльстедта и Райана Хартмана («Миннесота»). Эвандера Кейна («Ванкувер») и многих других.
С точки зрения хоккея логичным вариантом была бы «Каролина»: у команды из Роли есть и активы для обмена, и место под потолком, и чемпионские амбиции, и (что в таких случаях важно) история обмена с «Рейнджерс». Не подходит одно: Роли, как известно, сложно назвать популярным мегаполисом, а это значит, что вероятность продления контракта будет невелика.
«Флорида» — не вариант?
Ну, если верить Даррену Дрегеру с TSN, то «Флорида» не считает, что Панарин им подходит: дело либо в потолке (а Артемия сейчас впихнуть и правда нереально), либо в игровом стиле — и действительно, тонких технарей в чемпионских командах было мало.
В последние недели мы слышали об интересе «Вашингтона», однако теперь «столичные» оказываются не в очень выгодном положении. По процентовке очков команда идёт третьей с конца на Востоке, и в такой ситуации отдавать пик первого раунда в этом году может быть очень рискованно. А ведь звёздный вингер нужен команде, которая хотела получить его ешё этим летом.
В схожем положении находится и «Флорида»: усталость после трёх длинных сезонов, множество травм (как лидеров, так и ролевиков), а также худший в карьере процент сэйвов Сергея Бобровского приводят к тому, что «пантеры» отстали от зоны плей-офф уже на девять очков. Конечно, «пантеры» уже приучили нас к рискованным ставкам, однако сейчас для этого как будто должно сойтись слишком много.
Самый интригующий вариант из всех — это «Сан-Хосе». Во-первых, у «акул» есть возможность собрать практически любой вариант компенсации за Панарина и он будет достойным. Во-вторых, Западное побережье не особо уступает Флориде по комфорту — по крайней мере, для тех людей, которые получают более $ 10 млн в год. В-третьих, с хоккейной точки зрения «акулы» выглядят более интересным вариантом: возрастные династии типа «Тампы» в последние годы не могли убежать с траектории увядания.
Журналист Кэм Робинсон уже предположил, что могла бы отдать «Тампа»: «Они могут отдать Бьоркстранда с зарплатой в 5,4 млн, пик 1-го раунда драфта 2028 года, пару выборов во втором раунде и игрока вроде Гонсалвеша. Основа для сделки есть».
Для «Тампы», конечно, это обмен довольно выгодный. А вот «Рейнджерс» он зачем? Контракт датчанина истекает уже летом, молодым игроком его сложно назвать, тому же Гонсалвешу уже 25. При этом на рынке будут и более выгодные пакеты.