Панарина обменяют ещё до конца дня? Где окажется русская суперзвезда НХЛ. LIVE!

Сегодня в 15:00 по Нью-Йорку (и в 23:00 по Москве) в НХЛ наступит «заморозка» составов: клубы не смогут производить обмены вплоть до окончания паузы на Олимпиаду. Это напрямую касается судьбы Артемия Панарина, ведь «Рейнджерс» пошли на экстраординарный шаг, заранее усадив его в запас. Обычно это делается на один матч, когда будущий обмен становится осязаем и клуб хочет избежать травм, но Артемий уже неделю как завис в нынешнем статусе.

Напоминаем: у Панарина полный запрет на перемещение и обмен (NMC), который можно снять лишь с его согласия. Это означает, что Артемий согласится только на тот переход, который его устроит. Инсайдеры отмечают, что Панарин больше всего хочет перейти в «Тампу» или во «Флориду», и этот выбор очень предсказуем. Есть, правда, маленькая проблема: ни у тех, ни у других сейчас нет ни места под потолком, ни хороших активов для такого перехода, да и «пантеры» сейчас сильно отстали от зоны плей-офф.

Правда, всё это не означает, что Панарин не захочет обмена в какой-нибудь другой клуб. Активы и место под потолком, например, есть у трёх команд из Калифорнии, где всегда солнечно, а в претенденты на Артемия успели записать половину лиги.

Журналист Эллиотт Фридман говорил, что обе стороны хотели бы разрешить эту ситуацию до паузы на Олимпиаду. Случится ли развязка сегодня? Может быть, произойдут другие обмены? Будем следить за этим в нашем онлайне.