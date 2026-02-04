Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде

Олимпиада – редкий случай, когда широкая хоккейная общественность вспоминает, что существует женский хоккей. В обычное время он остаётся в тени, но на ОИ делают всё для медийной раскрутки девушек в самом «мужском» командном виде спорта.

И если для мужчин на первое место могут выходить клубные чемпионаты, Кубок Стэнли, то для девушек именно турниры сборных и Олимпиада – венец всей карьеры. Главная проблема женского хоккея до сих пор в огромных разрывах уровня участников. Но матчи элитных сборных в борьбе за титул не просто достойны внимания. Возможно, женский финал даже превзойдёт по накалу мужской.

Сборная Канады отмечает победу на ОИ-2010 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Авторы знаменитой советской песни «Трус не играет в хоккей» едва ли могли предположить, что совсем скоро наравне с «настоящими мужчинами» на Олимпиаде свои страны будут представлять девушки. Впрочем, в те годы и мужчины на Играх должны были быть «любителями», якобы играющими в хоккей исключительно в свободное от смен на заводе время. Любопытно, кстати, что дебют женского хоккея на Олимпиаде пришёлся на Нагано-1998, на те же Игры, где полноценно дебютировала НХЛ. И с ходу удалось доказать, что идея не провальная – матчи между сборными Канады и США, что на групповом этапе, что в финале, имеет смысл пересмотреть даже сейчас. В целом, если не ходить далеко да около – среднестатистическому зрителю североамериканским противостоянием и стоит ограничиться. В этом случае вы гарантированно получите зрелище высокого уровня, близкого к матчам КХЛ.

Все остальные сборные хоть и делают заметные шаги вперёд, от канадок и американок отстают весьма значительно. На Олимпиадах североамериканские команды оступились лишь раз – в Милане в 2006-м чудо совершила сборная Швеции, обыграв в полуфинале США. Ещё более показательна статистика на чемпионатах мира, которые проводятся ежегодно, кроме олимпийского сезона. В 2019-м на домашнем ЧМ в Эспоо Финляндии удалось остановить Канаду в полуфинале, правда, на финал против США сил уже не хватило. Порядок сил за последние четыре года не изменился, поэтому за золото с вероятностью в 99% сыграют всем привычные сборные, а их матчи против европейских команд едва ли будут представлять полноценное сражение. Любопытно посмотреть, как Европа разыграет между собой бронзу, – но тут мы вновь возвращаемся к проблеме отсутствия сборной России.

Женская сборная России по хоккею с «бронзовыми» медалями ЧМ-2016 Фото: ФХР

Для женского хоккея, где число элитных команд ещё меньше, чем у мужчин, изоляция россиянок выглядит даже губительнее, чем для мужского. Ведь какой бы консервативной ни считалась наша страна, именно в России появилась первая полноценная женская хоккейная лига, даже раньше, чем в Канаде и США запустили свою PWHL. В отсутствие россиянок число соискательниц медалей ограничится Финляндией, Швейцарией, бодро прогрессирующей Чехией. Швеция, некогда грозная сила, сейчас уже не представляет такого интереса – не удивляйтесь, если выше окажется, например, сборная Японии. Забавно, что, как и в мужском турнире, у девушек российскую команду заменяет сборная Франции, Люк Тардиф точно понимал, что делал. Впрочем, чтобы не разочаровываться, игры команд второго эшелона точно пропускайте. Как, в принципе, и большинство матчей группового этапа, который для женского хоккея, скорее, формальный и радует лишь ещё одной североамериканской встречей.

Регламент следующий – пять лучших сборных играют в группе А и автоматически попадают в плей-офф. Пять оставшихся сборных в группе В разыгрывают три оставшиеся путёвки в четвертьфинал. Учитывая проходную сборную Франции и необходимость выделить квоту для хозяек Олимпиады – Италии, участники игр на выбывание де-факто известны заранее. Как, вероятно, понятны и составы полуфиналов. А вот начиная с медальных игр пора включаться. Если не верите, что женский хоккей может быть занимательным, поищите нарезки лучших моментов с прошлой Олимпиады или недавнего ЧМ в Чехии. Да, запрещены силовые приёмы, но по качеству игры в пас, креативу и яркой игре в атаке девушки мужчинам не уступают. Особенно в плане вратарского мастерства — наша Анна Пругова, недавно сменившая коньки на комментаторский пульт, не даст соврать.