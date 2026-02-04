Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 5 февраля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 февраля 2026 года
Горячее 5 февраля: россияне в НХЛ, «Авангард» — «Авто», Головин в Кубке Франции, «Парма» — ЦСКА и битва «Сан-Антонио» с «Оклахомой»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют конкуренты по дивизиону?

Для «Бостона» это будет последний матч перед олимпийской паузой, но более важен он будет для соперников «мишек». Многие ждали, что после неудачного старта сезона чемпионы вернутся в привычную форму, но после многих травм команда Пола Мориса всё ещё идёт вне зоны плей-офф и отрыв от восьмёрки постепенно растёт. Зато «Брюинз» играют лучше, чем могли от них ожидать.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как Никита Задоров стал воплощением клубной философии:
Большой злой медведь. Задоров идеально подходит по духу «Бостону»
Большой злой медведь. Задоров идеально подходит по духу «Бостону»

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч, который станет витриной для ветеранов?

Легендарный Барри Тротц объявил о том, что покидает пост генерального менеджера клуба: в управлении у Тротца получилось не очень хорошо. Этот шаг происходит на фоне слухов о том, что многие возрастные «хищники» могут покинуть клуб: это касается и Стивена Стэмкоса, и Райана О’Райлли, и Джонатана Маршессо. Матч с «Миннесотой» для них может стать лишней возможностью показать себя, а «дикарям» надо закрепить второе место дивизиона за собой.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Новые голы Капризова:
Дубль Капризова принёс победу «Миннесоте»! До снайперского рекорда клуба — всего два шага
Дубль Капризова принёс победу «Миннесоте»! До снайперского рекорда клуба — всего два шага

🏀 5:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у чемпионов снова возникнут трудности?

Ни для кого уже не секрет, что у «Сан-Антонио» среди всех команд НБА лучше всего получается играть с «Оклахомой». Показатель 3-1 шикарно показывает нам то, что у действующих чемпионов есть проблемы со «шпорами». Правда, в последнем матче «Тандер» прибили соперника со счётом 119:98. Ждём равную борьбу от лидеров Западной конференции?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Последний матч Дёмина в НБА:
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»

🎦 ⚽️ 15:30: «Локомотив» — «Урал», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Урал
Екатеринбург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» разберётся с клубом Первой лиги?

Российские клубы продолжают подготовку к рестарту сезона. «Локо» и «Урал» сыграют между собой в очередном товарищеском матче. Команда Михаила Галактионова ранее не уступила ни разу: одержали победы над «Чэнду Жунчэн» (4:0) и «Ноа» (2:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Продлится ли успешная серия в контрольных встречах?

«Локо» назвал нового капитана команды:
Официально
Митрюшкин — новый капитан «Локомотива». Команда также выбрала вице-капитанов

🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: омичи обыграют неудобного соперника?

Омский клуб трудно играет против «Автомобилиста» в этом году: команде Ги Буше сложно вскрыть самоотверженную защиту уральцев, а голкиперы «Авто» отлично справляются с повышенной бросковой нагрузкой. В Омск уральцы летят без дисквалифицированного Даниэля Спронга и решающего семейные дела Рида Буше, однако осень показала, что «Автомобилисту» даже проще играть вторым номером без звёзд.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Прошлый матч омичей:
Видео
Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем»

🎾 16:30*: Людмила Самсонова (Россия, 5) – Хейли Баптист (США, WC), Абу-Даби, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Абу-Даби. 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Хейли Баптист
56
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Интрига: поквитается ли Самсонова с американкой за прошлогодний Рим?

Людмила Самсонова успешно начала выступление на «пятисотнике» в Абу-Даби, обыграв в первом круге чемпионку Australian Open — 2020 Софью Кенин, а во втором — с индонезийкой Джаниче Чен, получившей от организаторов уайлд-кард. Теперь за место в полуфинала россиянка сразится с Хейли Баптист из США, которой она проиграла на прошлогоднем грунтовом «тысячнике» в Риме. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Александра Эала — Екатерина Александрова за место в финале.

Людмила неудачно выступила в Австралии:
Как же так?! Самсонова смела соперницу с корта в первом сете на АО, а затем отдала матч
Как же так?! Самсонова смела соперницу с корта в первом сете на АО, а затем отдала матч

🏀 17:00: «Бетсити Парма» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup 2025

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
05 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за лидерство в группе

ЦСКА уже встречался с «Пармой» в рамках Basket Cup. Тогда пермяков просто уничтожили в Москве со счётом 104:66. На этот раз подопечные Пашутина будут выступать в домашнем «Молоте», где у команды всегда намного больше шансов на победу. К тому же эти имеют одинаковое количество очков в группе А, поэтому каждому захочется занять лидирующую позицию по итогам матча.

Статистика WINLINE Basket Cup 2025
Наш рейтинг силы:
ЦСКА не чувствует соперников, «Уралмаш» восстал с Юдиным. Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА не чувствует соперников, «Уралмаш» восстал с Юдиным. Рейтинг силы Единой лиги

🏒 19:00: «Северсталь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Козырев против Ларионова

Теперь уже мало кто опровергает тот факт, что мозгом «Торпедо», что влюбило в себя хоккейную Россию, был Андрей Козырев, — и теперь он снова встречается с Игорем Ларионовым в очном матче. СКА прервал серию поражений в Минске, однако во многом сделал это на плечах своих голкиперов: о месте в топ-4 теперь очень сложно думать. А вот «Северстали» надо побеждать, потому что плотность наверху зашкаливает.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
У Ларионова есть и апологеты:
Олимпийский чемпион — о СКА: из Ларионова делают удобную мишень, это не совсем справедливо

⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Ювентус», Кубок Италии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» окажется в полуфинале Кубка?

«Ювентус» после прихода Лучано Спаллетти преобразился. Теперь на команду снова приятно смотреть. В Серии А клуб подобрался к зоне ЛЧ, а в самой Лиге чемпионов вышел в стыковой раунд плей-офф. А сейчас «Юве» постарается решить задачу по выходу в полуфинал Кубка. Соперник — «Аталанта». Бергамаски традиционно ненавидят туринцев, каждый матч получается ожесточённым. Так что «Ювентусу» нужно отдать 150% сил, чтобы пройти «Аталанту».

Статистика Кубка Италии
Разобрали и трансферы в итальянской Серии А:
Большие итоги трансферного окна в Европе. Разбор главных сделок топ-5 лиг
Большие итоги трансферного окна в Европе. Разбор главных сделок топ-5 лиг

⚽️ 23:00: «Бетис» — «Атлетико» Мадрид, Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании . 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тяжёлый соперник для «Атлетико» в четвертьфинале.

«Атлетико» — один из традиционных фаворитов Кубка Испании. Шансов на победу в нынешнем сезоне ещё больше: «Реал» уже вылетел, остаётся только «Барса». Поэтому мадридцам стоит побороться за трофей. Но на пути в полуфинал встал «Бетис». Неприятный, достойный соперник. Тем более встреча пройдёт в Севилье. Так что сюрпризы вполне вероятны.

Статистика Кубка Испании
Дебютирует ли новичок «Атлетико»?
Официально
«Атлетико» объявил о переходе Адемолы Лукмана из «Аталанты»

⚽️ 23:00: «Страсбург» — «Монако», Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции . 1/8 финала
05 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли команда Головина с грозным соперником?

«Монако» испытывает проблемы в нынешнем сезоне. Но Кубок — отличный шанс исправиться перед болельщиками. В 1/8 финала монегаскам предстоит непростой выезд к «Страсбургу». Фаворитом команда Себастьена Поконьоли вряд ли считается. Но всё равно нужно цепляться за победу. Через победу в Кубке можно пробиться в еврокубки, которые вряд ли светят «Монако» по итогам сезона Лиги 1.

Статистика Кубка Франции
Нестандартный голевой пас от Александра:
Самый смешной ассист в карьере Головина. Он даже не пытался сделать пас!
Самый смешной ассист в карьере Головина. Он даже не пытался сделать пас!
