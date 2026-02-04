Топ-события четверга: Кубок Короля, «Аталанта» против «Ювентуса», «Северсталь» — СКА и НБА

Горячее 5 февраля: россияне в НХЛ, «Авангард» — «Авто», Головин в Кубке Франции, «Парма» — ЦСКА и битва «Сан-Антонио» с «Оклахомой»!

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют конкуренты по дивизиону?

Для «Бостона» это будет последний матч перед олимпийской паузой, но более важен он будет для соперников «мишек». Многие ждали, что после неудачного старта сезона чемпионы вернутся в привычную форму, но после многих травм команда Пола Мориса всё ещё идёт вне зоны плей-офф и отрыв от восьмёрки постепенно растёт. Зато «Брюинз» играют лучше, чем могли от них ожидать.

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: матч, который станет витриной для ветеранов?

Легендарный Барри Тротц объявил о том, что покидает пост генерального менеджера клуба: в управлении у Тротца получилось не очень хорошо. Этот шаг происходит на фоне слухов о том, что многие возрастные «хищники» могут покинуть клуб: это касается и Стивена Стэмкоса, и Райана О’Райлли, и Джонатана Маршессо. Матч с «Миннесотой» для них может стать лишней возможностью показать себя, а «дикарям» надо закрепить второе место дивизиона за собой.

🏀 5:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: у чемпионов снова возникнут трудности?

Ни для кого уже не секрет, что у «Сан-Антонио» среди всех команд НБА лучше всего получается играть с «Оклахомой». Показатель 3-1 шикарно показывает нам то, что у действующих чемпионов есть проблемы со «шпорами». Правда, в последнем матче «Тандер» прибили соперника со счётом 119:98. Ждём равную борьбу от лидеров Западной конференции?

🎦 ⚽️ 15:30: «Локомотив» — «Урал», товарищеский матч

Интрига: «Локо» разберётся с клубом Первой лиги?

Российские клубы продолжают подготовку к рестарту сезона. «Локо» и «Урал» сыграют между собой в очередном товарищеском матче. Команда Михаила Галактионова ранее не уступила ни разу: одержали победы над «Чэнду Жунчэн» (4:0) и «Ноа» (2:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Продлится ли успешная серия в контрольных встречах?

🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: омичи обыграют неудобного соперника?

Омский клуб трудно играет против «Автомобилиста» в этом году: команде Ги Буше сложно вскрыть самоотверженную защиту уральцев, а голкиперы «Авто» отлично справляются с повышенной бросковой нагрузкой. В Омск уральцы летят без дисквалифицированного Даниэля Спронга и решающего семейные дела Рида Буше, однако осень показала, что «Автомобилисту» даже проще играть вторым номером без звёзд.

🎾 16:30*: Людмила Самсонова (Россия, 5) – Хейли Баптист (США, WC), Абу-Даби, 1/4 финала

Интрига: поквитается ли Самсонова с американкой за прошлогодний Рим?

Людмила Самсонова успешно начала выступление на «пятисотнике» в Абу-Даби, обыграв в первом круге чемпионку Australian Open — 2020 Софью Кенин, а во втором — с индонезийкой Джаниче Чен, получившей от организаторов уайлд-кард. Теперь за место в полуфинала россиянка сразится с Хейли Баптист из США, которой она проиграла на прошлогоднем грунтовом «тысячнике» в Риме. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Александра Эала — Екатерина Александрова за место в финале.

🏀 17:00: «Бетсити Парма» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup 2025

Интрига: битва за лидерство в группе

ЦСКА уже встречался с «Пармой» в рамках Basket Cup. Тогда пермяков просто уничтожили в Москве со счётом 104:66. На этот раз подопечные Пашутина будут выступать в домашнем «Молоте», где у команды всегда намного больше шансов на победу. К тому же эти имеют одинаковое количество очков в группе А, поэтому каждому захочется занять лидирующую позицию по итогам матча.

🏒 19:00: «Северсталь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: Козырев против Ларионова

Теперь уже мало кто опровергает тот факт, что мозгом «Торпедо», что влюбило в себя хоккейную Россию, был Андрей Козырев, — и теперь он снова встречается с Игорем Ларионовым в очном матче. СКА прервал серию поражений в Минске, однако во многом сделал это на плечах своих голкиперов: о месте в топ-4 теперь очень сложно думать. А вот «Северстали» надо побеждать, потому что плотность наверху зашкаливает.

У Ларионова есть и апологеты: Олимпийский чемпион — о СКА: из Ларионова делают удобную мишень, это не совсем справедливо

⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Ювентус», Кубок Италии, 1/4 финала

Интрига: «Юве» окажется в полуфинале Кубка?

«Ювентус» после прихода Лучано Спаллетти преобразился. Теперь на команду снова приятно смотреть. В Серии А клуб подобрался к зоне ЛЧ, а в самой Лиге чемпионов вышел в стыковой раунд плей-офф. А сейчас «Юве» постарается решить задачу по выходу в полуфинал Кубка. Соперник — «Аталанта». Бергамаски традиционно ненавидят туринцев, каждый матч получается ожесточённым. Так что «Ювентусу» нужно отдать 150% сил, чтобы пройти «Аталанту».

⚽️ 23:00: «Бетис» — «Атлетико» Мадрид, Кубок Испании, 1/4 финала

Интрига: тяжёлый соперник для «Атлетико» в четвертьфинале.

«Атлетико» — один из традиционных фаворитов Кубка Испании. Шансов на победу в нынешнем сезоне ещё больше: «Реал» уже вылетел, остаётся только «Барса». Поэтому мадридцам стоит побороться за трофей. Но на пути в полуфинал встал «Бетис». Неприятный, достойный соперник. Тем более встреча пройдёт в Севилье. Так что сюрпризы вполне вероятны.

Дебютирует ли новичок «Атлетико»? Официально «Атлетико» объявил о переходе Адемолы Лукмана из «Аталанты»

⚽️ 23:00: «Страсбург» — «Монако», Кубок Франции, 1/8 финала

Интрига: справится ли команда Головина с грозным соперником?

«Монако» испытывает проблемы в нынешнем сезоне. Но Кубок — отличный шанс исправиться перед болельщиками. В 1/8 финала монегаскам предстоит непростой выезд к «Страсбургу». Фаворитом команда Себастьена Поконьоли вряд ли считается. Но всё равно нужно цепляться за победу. Через победу в Кубке можно пробиться в еврокубки, которые вряд ли светят «Монако» по итогам сезона Лиги 1.