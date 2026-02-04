«Трактор» не оставил шансов «Ак Барсу», «Спартак» проиграл «Локомотиву». Итоги дня в КХЛ

4 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

В Хабаровске «Амур», мечтающий о плей-офф, принимал «Торпедо» и жаждал продлить серию побед до четырёх матчей. Однако нижегородцы сыграли очень строго и внимательно, не позволили «тиграм» развернуться в атаке, а сами забили по голу во втором и третьем периодах. Сыграть «на ноль» Денису Костину всё-таки не удалось, на 59-й минуте Ярослав Лихачёв сократил отставание «Амура» до минимума дальним броском, получилась нервная концовка, но «Торпедо» устояло и выиграло второй подряд матч на Дальнем Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Единственную победу при Олеге Браташе «Адмирал» одержал недавно в Астане, и сегодня «Барыс» приехал с ответным визитом. И казахстанская команда смогла практически отзеркалить итоговый результат, выиграв с разницей в три гола. В начале второго периода «Барыс» забросил две шайбы, предопределившие исход матча, а в начале третьего отрезка Эмиль Галимов снял все вопросы о победителе. Сыграть «на ноль» Адаму Шилу не удалось из-за гола Либора Шулака на 56-й минуте, но в победе «Барыса» сегодня сомневаться не приходилось. Астанинцы прервали шестиматчевую серию поражений, однако о плей-офф «Барысу» всё равно остаётся только мечтать.

В Новосибирске «Сибирь» принимала «Нефтехимик», потерпевший два поражения подряд. Эту игру нижнекамцы тоже начали с пропущенной шайбы, но в концовке первого периода Герман Точилкин сравнял счёт в меньшинстве, а во втором периоде гости буквально уничтожили сибиряков, забросив четыре безответные шайбы на разный вкус. Оправиться от такого удара «Сибирь» не смогла, шайба Чейза Приски в большинстве лишь подсластила пилюлю поражения.

«Ак Барс», потерявший уверенность в последних матчах, приехал в Челябинск, и игра против своей бывшей команды для Анвара Гатиятулина обернулась полным провалом. «Трактор» открыл счёт уже на 42-й секунде, к перерыву счёт был уже 2:0, и затем хозяева сумели не расслабиться и уверенно довели дело до крупной сухой победы. У Сергея Мыльникова – сухой матч, а у Михаила Горюнова-Рольгизера первый дубль в карьере КХЛ.

В Ярославле лидер Запада «Локомотив» принимал «Спартак». Красно-белым удалось первыми открыть счёт, но ответную шайбу ярославцы провели уже через 20 секунд. А в середине периода победный гол забил Максим Берёзкин. Во второй половине игры «Спартак» тщетно пытался забить Даниилу Исаеву, «Локомотив» довёл дело до победы, забив в концовке ещё в пустые ворота.

Матчи 5 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2