Результаты матчей КХЛ 4 февраля, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей на 5 февраля

«Трактор» не оставил шансов «Ак Барсу», «Спартак» проиграл «Локомотиву». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
«Сибирь» крупно уступила дома «Нефтехимику», дальневосточные клубы продолжают падение.

4 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 32:51 (5x5)     0:2 Гераськин (Бойков, Свищёв) – 52:07 (5x5)     1:2 Лихачёв (Дыбленко, Бродхёрст) – 58:03 (5x4)    

В Хабаровске «Амур», мечтающий о плей-офф, принимал «Торпедо» и жаждал продлить серию побед до четырёх матчей. Однако нижегородцы сыграли очень строго и внимательно, не позволили «тиграм» развернуться в атаке, а сами забили по голу во втором и третьем периодах. Сыграть «на ноль» Денису Костину всё-таки не удалось, на 59-й минуте Ярослав Лихачёв сократил отставание «Амура» до минимума дальним броском, получилась нервная концовка, но «Торпедо» устояло и выиграло второй подряд матч на Дальнем Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Данияр) – 22:14 (5x5)     0:2 Кайыржан (Уиллман, Уолш) – 27:10 (5x5)     0:3 Галимов (Веккионе, Логвин) – 41:48 (5x5)     0:4 Веккионе – 52:02 (5x5)     1:4 Шулак – 55:29 (5x5)    

Единственную победу при Олеге Браташе «Адмирал» одержал недавно в Астане, и сегодня «Барыс» приехал с ответным визитом. И казахстанская команда смогла практически отзеркалить итоговый результат, выиграв с разницей в три гола. В начале второго периода «Барыс» забросил две шайбы, предопределившие исход матча, а в начале третьего отрезка Эмиль Галимов снял все вопросы о победителе. Сыграть «на ноль» Адаму Шилу не удалось из-за гола Либора Шулака на 56-й минуте, но в победе «Барыса» сегодня сомневаться не приходилось. Астанинцы прервали шестиматчевую серию поражений, однако о плей-офф «Барысу» всё равно остаётся только мечтать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яковлев (Климович) – 08:32 (5x5)     1:1 Точилкин (Крощинский, Квартальнов) – 17:43 (4x5)     1:2 Попугаев (Хлыстов, Квартальнов) – 22:16 (5x5)     1:3 Шафигуллин (Профака, Хлыстов) – 27:44 (5x5)     1:4 Митякин (Жафяров, Белозёров) – 28:01 (5x4)     1:5 Жафяров (Белозёров, Дергачёв) – 36:29 (5x5)     2:5 Приски (Косолапов, Бек) – 42:15 (5x4)    

В Новосибирске «Сибирь» принимала «Нефтехимик», потерпевший два поражения подряд. Эту игру нижнекамцы тоже начали с пропущенной шайбы, но в концовке первого периода Герман Точилкин сравнял счёт в меньшинстве, а во втором периоде гости буквально уничтожили сибиряков, забросив четыре безответные шайбы на разный вкус. Оправиться от такого удара «Сибирь» не смогла, шайба Чейза Приски в большинстве лишь подсластила пилюлю поражения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Дронов (Кравцов, Ливо) – 00:42 (5x5)     2:0 Кравцов (Ливо, Коромыслов) – 14:14 (5x5)     3:0 Горюнов-Рольгизер (Коромыслов) – 37:26 (5x5)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Дронов, Дэй) – 56:00 (5x5)    

«Ак Барс», потерявший уверенность в последних матчах, приехал в Челябинск, и игра против своей бывшей команды для Анвара Гатиятулина обернулась полным провалом. «Трактор» открыл счёт уже на 42-й секунде, к перерыву счёт был уже 2:0, и затем хозяева сумели не расслабиться и уверенно довели дело до крупной сухой победы. У Сергея Мыльникова – сухой матч, а у Михаила Горюнова-Рольгизера первый дубль в карьере КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Порядин) – 11:10 (5x5)     1:1 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 11:30 (5x5)     2:1 Берёзкин (Волков) – 29:47 (5x5)     3:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 59:41 (en)    

В Ярославле лидер Запада «Локомотив» принимал «Спартак». Красно-белым удалось первыми открыть счёт, но ответную шайбу ярославцы провели уже через 20 секунд. А в середине периода победный гол забил Максим Берёзкин. Во второй половине игры «Спартак» тщетно пытался забить Даниилу Исаеву, «Локомотив» довёл дело до победы, забив в концовке ещё в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 5 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
ЦСКА
Москва
Новости. Хоккей
