Сенсационный обмен Панарина в НХЛ! Поехал в «Лос-Анджелес» за смешную компенсацию

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на флажке обменял российского форварда Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Напомним, в олимпийскую паузу все сделки в лиге запрещены. Компенсация скромная: условный выбор в третьем раунде драфта и проспект Лиам Гринтри. Почему скромная? Не будем забывать, что Артемий, учитывая полный запрет на обмен, полностью контролировал свою судьбу и в итоге принял переход лишь туда, куда хотел. А хотел он, учитывая любовь к красивой жизни в Нью-Йорке, куда-то в сторону Тампы, Санрайза или солнечной Калифорнии. Обсуждались и другие варианты вроде «Вашингтона», «Каролины» или «Детройта», но в них верилось гораздо меньше.

Итоговый выбор Панарина в пользу «Лос-Анджелеса» — а именно с этим вариантом могли активно работать менеджеры «Рейнджерс» при полученном согласии игрока — сильно удивляет. Свои два Кубка Стэнли «короли» выиграли в 2012 и 2014 годах (с Вячеславом Войновым в составе), однако сейчас команда Джима Хиллера, выступающая в Западной конференции НХЛ, далека от списка претендентов на трофей. Ей бы в плей-офф попасть, какой уж тут кубок?

Да и в ближайшей перспективе надеяться на что-то не приходится: команда стареет, её многолетний лидер и капитан Анже Копитар собирается на пенсию, а турнирные перспективы «Кингз» очень туманны. Нет, конечно, в НХЛ может случиться всё что угодно (все же прекрасно помнят чудо «Сент-Луиса» в 2019 году), однако в случае с нынешним «Лос-Анджелесом» верится в это с трудом.

Отметим и то, что «Рейнджерс» удержали половину кэпхита контракта Артемия Панарина. Это важно, учитывая новое правило потолка зарплат в плей-офф. Напомним, действующее соглашение игрока с кэпхитом $ 11,64 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. И одной из главных задач для Артемия являлось подписание нового контракта с тем клубом, в который его обменяют.

Артемий Панарин Фото: Sarah Stier/Getty Images

По сути, это была задача номер один для хоккеиста и его североамериканского агента Пола Теофаноса. В итоге сторона нападающего заключила новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на два года с общей суммой в $ 22 млн. Кэпхит составил $ 11 млн. Хорошие ли условия? Вполне, хоть соглашение и не носит долгосрочного характера. Но не будем забывать, что в Калифорнии очень высокие налоги, поэтому в этом плане итоговый выбор Панарина тоже удивил.

Сейчас для семьянина Панарина важен не только хоккей, но и комфорт, а также удобство для близких, включая детей. Думается, что жена Алиса голосовала за «тёплый и солнечный вариант»: поближе к пляжу и океану. В любом случае выбор сделан и это решение людей, которое нужно всем принять и уважать.

Нам же остаётся лишь пожелать Артемию Панарину удачного выступления в составе «Кингз», обойтись без травм и продолжать радовать российских (и, конечно, местных) болельщиков своей яркой и результативной игрой. Да, 34 года для профессионального спортсмена — возраст солидный, но силы у Панарина ещё точно остались. Главное, чтобы осталось желание.