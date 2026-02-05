Вместо НХЛ – в тюрьму? Фавориту драфта могут выписать до 20 лет заключения

До ухода НХЛ на олимпийскую паузу остаётся всего один игровой день – матчи 6 февраля станут последними перед трёхнедельным перерывом. И приостановка сезона в сильнейшей лиге мира сопровождается сразу двумя громкими событиями.
Казалось, самой громкой из всех возможных новостей будет обмен Артемия Панарина – за считаные минуты до «заморозки» окна переходов «Рейнджерс» успели провернуть с «Лос-Анджелесом» сделку, в результате которой российский нападающий перебрался из Нью-Йорка в Калифорнию.
Однако незадолго до начала игрового дня взорвалась ещё одна информационная бомба. И касается она игрока, которому ещё только предстоит оказаться в НХЛ. Или предстояло.
Громкие новости пришли о Гэвине Маккенне – фавориту предстоящего драфта предъявлены объявления в нападении с отягчающими обстоятельствами и ряде других правонарушений.
«Маккенне вменяется нападение с отягчающими обстоятельствами первой степени — преступление, которое в Пенсильвании определяется как попытка причинить серьёзный телесный вред либо причинение травмы с проявлением крайнего безразличия. Кроме того, ему предъявлены обвинения в простом нападении, а также два административных правонарушения за нарушение общественного порядка, домогательства и участие в драке», – гласит заявление окружного суда штата Пенсильвания.
Максимальное наказание за нападение с отягчающими обстоятельствами первой степени в Пенсильвании предусматривает до 20 лет лишения свободы и/или штраф в размере до $ 25 тыс. То есть в лучшем случае Маккенна отделается лёгким испугом и расстанется с определённой суммой денег, а в худшем – вместо НХЛ отправится отбывать тюремное заключение.
31 января Маккенна вместе со своими одноклубниками и их семьями отдыхал в баре после матча на открытом воздухе. Согласно пресс-релизу местного отделения полиции, после словесной перепалки Гэвин ударил по лицу 21-летнего мужчину, что привело к повреждениям, требующим хирургического вмешательства. Позже Маккенне были предъявлены обвинения, после чего он был выпущен под залог в размере $ 20 тыс.
Предварительные слушания по делу 18-летнего канадского форварда назначены на среду, 11 февраля. Университет Пенсильвании, чьим студентом является Маккенна, уже был уведомлён о происшествии, однако воздержался от каких-либо комментариев.
С учётом того, как в НХЛ относятся к игрокам, которые когда-либо находились под уголовным следствием (можно вспомнить хотя бы случай с канадской молодёжкой), будущее Гэвина в сильнейшей лиге мира под серьёзной угрозой – даже если суд посчитает игрока невиновным.
При этом в социальных сетях многие встают на защиту Маккенны – по слухам, форвард ударил человека, который несколько раз оскорбил его мать. Многие присутствовавшие на месте инцидента люди пытались разнять его участников и уладить конфликт, однако пострадавший не остановился и продолжал нелицеприятно высказываться о матери Гэвина, после чего тот отправил обидчика в нокаут. Последствия – три выбитых зуба, перелом челюсти в трёх местах, сотрясение мозга и возможное уголовное наказание в отношении одного из главных (если не главного) фаворитов драфта.
Если эта информация соответствует действительности, то наказание едва ли будет максимальным. Однако любое решение не в пользу Маккенны наверняка нанесёт удар по его дальнейшей карьере. И он может быть сильнее, чем тот, что нанёс сам Гэвин.