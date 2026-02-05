Вместо НХЛ – в тюрьму? Фавориту драфта могут выписать до 20 лет заключения

До ухода НХЛ на олимпийскую паузу остаётся всего один игровой день – матчи 6 февраля станут последними перед трёхнедельным перерывом. И приостановка сезона в сильнейшей лиге мира сопровождается сразу двумя громкими событиями.

Казалось, самой громкой из всех возможных новостей будет обмен Артемия Панарина – за считаные минуты до «заморозки» окна переходов «Рейнджерс» успели провернуть с «Лос-Анджелесом» сделку, в результате которой российский нападающий перебрался из Нью-Йорка в Калифорнию.

Однако незадолго до начала игрового дня взорвалась ещё одна информационная бомба. И касается она игрока, которому ещё только предстоит оказаться в НХЛ. Или предстояло.

Громкие новости пришли о Гэвине Маккенне – фавориту предстоящего драфта предъявлены объявления в нападении с отягчающими обстоятельствами и ряде других правонарушений.

«Маккенне вменяется нападение с отягчающими обстоятельствами первой степени — преступление, которое в Пенсильвании определяется как попытка причинить серьёзный телесный вред либо причинение травмы с проявлением крайнего безразличия. Кроме того, ему предъявлены обвинения в простом нападении, а также два административных правонарушения за нарушение общественного порядка, домогательства и участие в драке», – гласит заявление окружного суда штата Пенсильвания.

Максимальное наказание за нападение с отягчающими обстоятельствами первой степени в Пенсильвании предусматривает до 20 лет лишения свободы и/или штраф в размере до $ 25 тыс. То есть в лучшем случае Маккенна отделается лёгким испугом и расстанется с определённой суммой денег, а в худшем – вместо НХЛ отправится отбывать тюремное заключение.

31 января Маккенна вместе со своими одноклубниками и их семьями отдыхал в баре после матча на открытом воздухе. Согласно пресс-релизу местного отделения полиции, после словесной перепалки Гэвин ударил по лицу 21-летнего мужчину, что привело к повреждениям, требующим хирургического вмешательства. Позже Маккенне были предъявлены обвинения, после чего он был выпущен под залог в размере $ 20 тыс.

Предварительные слушания по делу 18-летнего канадского форварда назначены на среду, 11 февраля. Университет Пенсильвании, чьим студентом является Маккенна, уже был уведомлён о происшествии, однако воздержался от каких-либо комментариев.

С учётом того, как в НХЛ относятся к игрокам, которые когда-либо находились под уголовным следствием (можно вспомнить хотя бы случай с канадской молодёжкой), будущее Гэвина в сильнейшей лиге мира под серьёзной угрозой – даже если суд посчитает игрока невиновным.

При этом в социальных сетях многие встают на защиту Маккенны – по слухам, форвард ударил человека, который несколько раз оскорбил его мать. Многие присутствовавшие на месте инцидента люди пытались разнять его участников и уладить конфликт, однако пострадавший не остановился и продолжал нелицеприятно высказываться о матери Гэвина, после чего тот отправил обидчика в нокаут. Последствия – три выбитых зуба, перелом челюсти в трёх местах, сотрясение мозга и возможное уголовное наказание в отношении одного из главных (если не главного) фаворитов драфта.

А как прошёл матч перед инцидентом? 74 575 зрителей посетили матч главной студенческой хоккейной лиги США на открытом воздухе

Если эта информация соответствует действительности, то наказание едва ли будет максимальным. Однако любое решение не в пользу Маккенны наверняка нанесёт удар по его дальнейшей карьере. И он может быть сильнее, чем тот, что нанёс сам Гэвин.