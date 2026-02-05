Сергей помог «Флориде» прервать серию поражений и ещё раз вписал своё имя в историю лиги.

Бобровский – новый рекордсмен НХЛ! Так быстро до 450 побед не добирался ни один вратарь

«Флорида» переживает не лучшие времена. Двукратные обладатели Кубка Стэнли на днях дома проиграли «Баффало» и после завершения параллельных матчей опустились на последнее место в Атлантическом дивизионе.

Конкуренция внутри восьмёрки очень высокая – лучший сезон с момента двух чемпионств проводит «Тампа», «Сэйбрз» и «Детройт» претендуют на первый за долгое время выход в плей-офф, «Монреаль» закрепляет достигнутый в прошлом сезоне прогресс, а «Бостон» показывает, что пациент скорее жив.

В этих условиях высока вероятность, что обе уайлд-кард уйдут как раз Атлантическому дивизиону – и до начала игрового дня «пантеры» отставали от второй из них на девять очков. Занимали эту строчку «Брюинз» – с ними подопечным Пола Мориса и предстояло провести предпоследний матч перед паузой.

«Мишки» отдыхали три дня после встречи с другой командой из штата Флорида – игра под открытым воздухом с «Тампой» получилась яркой, и от матча с «Пантерз» ожидания были тоже довольно высокими. Хоть у действующих чемпионов и была четырёхматчевая серия поражений.

Она вполне могла продлиться и до пяти, ведь после первых 20 минут хозяева уступали в счёте – пусть Ээту Луостаринен и забросил уже через четыре с половиной минуты после стартового вбрасывания, не забивавший с середины декабря Майки Эйссимонт внезапно вспомнил, как поражать ворота, и оформил дубль за пять с половиной минут, позволив «Брюинз» уйти на первый перерыв, ведя в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Перевернуть игру «Флориде» помогла игра в большинстве – через полминуты после выхода из раздевалок Увис Балинскис реализовал удаление Никиты Задорова, заработанное вместе с промежуточной сиреной, а затем Мэттью Ткачуку хватило всего 15 секунд, чтобы с передач того же Балинскиса и Антона Лунделля наказать «Бостон» за штраф Виктора Арвидссона и впервые в матче вывести «пантер» вперёд.

А ещё до истечения первых 40 минут «Пантерз» успели продемонстрировать образцовую игру и в меньшинстве – хозяева трижды подряд выстояли в формате «четыре на пять», а на четвёртый раз и вовсе упрочили преимущество: Лунделль и Райнхарт убежали в контратаку, которая закончилась точным броском финского форварда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Подопечным Марко Штурма хватило половины третьего периода, чтобы вновь отыграться: Марк Кастелич помог «мишкам» подобраться к сопернику вплотную, а Кейси Миттельштадт в большинстве всё-таки заставил «Флориду» поплатиться за крайне недисциплинированную игру – из 10 (!) малых штрафов не реализовать ни одного было бы преступлением.

Дожать «пантер», которые к исходу основного времени заметно просели, у гостей не получилось – ни в оставшиеся минуты заключительной трети, ни в овертайме ни одной заброшенной шайбы зрители не увидели. В серии буллитов «Бостон» приговорила его же легенда – в положенные три раунда команды не уложились, однако на четвёртом круге всё-таки выявили победителя: Брэд Маршан изящно переиграл Йоонаса Корписало, а вот Миттельштадт справиться с Сергеем Бобровским не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для российского вратаря эта победа стала юбилейной 450-й в НХЛ. И ему покорился рекорд лиги – ни один голкипер не добирался до этой отметки так же быстро. На это Сергею потребовалось всего 793 матча – он на 23 игры опередил предыдущего рекордсмена Марка-Андре Флёри (816) и ещё больше оторвался от таких легенд, как Мартин Бродо (819), Патрик Руа (849) и Хенрик Лундквист (858).

Для «Флориды» эта победа очень важна – «пантеры» обыграли конкурента по дивизиону и показали, что их ещё рано списывать со счетов. Вся борьба развернётся уже после олимпийской паузы – так что самое интересное впереди.