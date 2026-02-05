В суперзвезду «Тампы» уже не верили, но сейчас Никита — с отрывом главный по очкам в НХЛ в 2026 году.

«Абсурд». Кучеров отставал на 20 очков, а теперь в гонке за приз лучшему бомбардиру сезона

Никита Кучеров — с другой планеты. Не верится, что нападающий «Тампы» реально человек с Земли. Больше похоже на то, что он родился там же, где и Коннор Макдэвид.

А Макдэвид родился явно не в Майкопе. И не в России. И, видимо, не на Земле.

И нет, это не похвала ради похвалы. Просто то, что Кучеров сейчас делает, потрясает воображение.

Никита после не очень удачного старта сезона неожиданно включился в борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата. Хотя на определённом этапе регулярки отставал от лидера на… 20 очков! Как же так произошло?

Неудачный старт

Конечно, абсолютно неудачным начало сезона для Кучерова назвать нельзя. Хотя в шести из первых 15 матчей регулярки нападающий не сумел разжиться очками, что для него не очень-то свойственно, за этот промежуток он записал на свой счёт 15 (7+8) очков. Таков был его результат к 15 ноября.

Правда, к этой же дате его главные конкуренты — Натан Маккиннон и всё тот же Макдэвид — уже ушли в значительный отрыв. На счету форварда «Колорадо» было 33 (14+19) очка в 18 матчах, у капитана «Эдмонтона» — 30 (9+21) в 20 встречах. От первого места Куч отставал на 18 очков.

К началу декабря россиянин сумел сократить разрыв — в том числе благодаря перформансам в матчах с «Вашингтоном» (1+2), «Филадельфией» (0+3) и «Рейнджерс» (0+3). Никита набрал 32 очка (11+21) в 23 матчах, в то время как у Маккиннона было уже 44 (20+24) в 25 встречах. Макдэвид немного подотпустил игру — 36 (11+25) в 26 матчах, однако всё ещё оставался в гонке.

Но, несмотря на все успехи, к 30 декабря разрыв вырос, причём до максимальных размеров — до 20 очков! А главное – на этот раз лидером гонки бомбардиров был уже не капитан «Колорадо», а МакДи. В декабре лидер «Эдмонтона» провёл целый ряд выдающихся матчей — с «Сиэтлом» (3+1), «Детройтом» (0+4), «Питтсбургом» (2+2). Вершиной стал перформанс Коннора во встрече с «Калгари» — 0+5!

Маккиннон в целом сохранял заданный темп и к предпоследнему дню 2025 года довёл свой бомбардирский счёт до 66 (32+34) очков в 38 матчах. Он лишь дважды набрал по три очка за встречу, однако при этом только в четырёх матчах оформил менее двух результативных действий. Стабильность.

У Кучерова же к 30 декабря в активе было «лишь» 49 (17+32) очков в 34 встречах. Самой яркой вспышкой месяца стали 0+4 с «Нью-Джерси».

Новый год Маккиннон и Макдэвид встретили уже с 70 очками у каждого, в то время как Никита только переступил порог в 50 результативных действий — 18+33.

Сумасшедший январь

А вот с наступлением 2026-го Куч всерьёз взялся за дело.

1+2 с «Лос-Анджелесом», 1+4 с «Сан-Хосе», 2+2 с «Филадельфией» — к 15 января на его счету было уже 67 (23+44) очков в 41 матче. Маккиннон к тому моменту набрал 81 (36+45) очко, проведя 45 встреч, Макдэвид — 82 (30+52) в 48 матчах.

Затем лидер «Тампы» оформил 0+3 с «Шаркс» и 1+3 с «Коламбусом» — и к 24 января в его активе было 78 (26+52) очков в 46 матчах. Никита приблизился к Маккиннону на расстояние всего в девять баллов (38+49 за 49 встреч), до Макдэвида оставалось 12 результативных действий (32+58 в 53 матчах).

Примечательно, что Кучерову удавалось сокращать разрыв, хотя его конкуренты тоже не спали. У Натана было 1+3 в матчах с «Каролиной» и «Оттавой», а также 0+3 с «Торонто» и 2+1 с «Вашингтоном». Макдэвид же оформил хет-трик в ворота «Нэшвилла» и 2+3 во встрече с «Кэпиталз».

И всё же Кучеров был лучше.

Никита Кучеров Фото: Mike Carlson/Getty Images

К началу февраля Никита набрал 82 (27+55) очка в 48 матчах, Маккиннон — 91 (40+51) в 53 встречах, Макдэвид — 95 (34+61) в 56 играх.

А на старте нового месяца форвард «Лайтнинг», как сейчас принято говорить, ультанул. Пока его конкуренты ушли «сухими» в первых матчах февраля, Куч оформил по 1+3 с «Бостоном» и «Баффало» и к 4 февраля сократил отставание от лидирующего Коннора всего до… пяти очков! А Маккиннон и вовсе оказался на расстоянии одного балла. Натан уже ощутил дыхание Никиты у себя за спиной!

Почувствовав присутствие россиянина, 5 февраля лидер «Колорадо» совершил ещё два результативных действия, доведя свой бомбардирский счёт до 93 (40+53) очков в 55 матчах. Макдэвид же отдал ассист — теперь на его счету 96 (34+62) очков в 57 встречах.

Впрочем, учитывая успехи Кучерова, он находится на расстоянии вытянутой руки от обоих конкурентов. Более того, нападающий «Тампы» сократил разрыв на 75% всего за 36 дней. Безумие! Особенно если учесть, что после неудач на разных отрезках сезона в него мало кто верил.

А главное — сейчас Куч и в самом деле может побороться за «Арт Росс Трофи». Он в сумасшедшей форме.

Насколько хорош Кучеров?

Чтобы понять, насколько крутые результаты показал Никита, обратимся к статистике.

За последние 20 матчей россиянин набрал 48 очков. Только два вингера за всю историю НХЛ набирали больше за промежуток в 20 встреч сезона — Майк Босси (дважды: 52 – в сезоне-1981/1982; 50 – в сезоне-1984/1985) и Бретт Халл (51 – в сезоне-1990/1991).

За последние 15 матчей (то есть с начала 2026-го) он оформил 39 (11+28) очков. Кучеров — лучший бомбардир НХЛ в 2026 году. Он набрал на 13 очков больше, чем Макдэвид (10+16 в 17 матчах), и на 16 больше, чем Маккиннон (6+17 в 16 встречах).

НХЛ тоже в шоке от такой результативности форварда. Пресс-служба так отреагировала на успехи россиянина: «Абсурд».

За последние 23 матча на счету Куча 54 очка (2,35 за встречу). За 35 матчей он в среднем набирал больше двух очков за игру. Суммарно же за этот период у Никиты 75 (22+53) очков. Только у двух хоккеистов за последние 35 лет больше результативных действий за промежуток из 35 матчей сезона — у Марио Лемье: (трижды: 98 – в сезоне-1992/1993; 93 – в сезоне-1995/1996; 81 – в сезоне-1991/1992) и у Яромира Ягра (76 – в сезоне-1995/1996).

В среднем два очка за матч последние три месяца. Лучший результат сезона по среднему количеству очков за игру (1,76). Рекорд НХЛ для крайних нападающих по количеству ассистов за первые 50 матчей сезона — 58 (правда, до этого рекорд принадлежал ему же — 57 передач в сезоне-2018/2019).

И вишенка на торте: только 15 игроков набрали больше очков за весь сезон-2014/2015, чем Кучеров за последние 32 встречи (71).

Несмотря на четыре пропущенных матча, Никита идёт на второй лучший результат в карьере. Сейчас он движется по графику на 140 очков за сезон (при пересчёте на полный чемпионат из 82 матчей это и вовсе 147 результативных действий). Может быть, нападающий «Тампы» даже сумеет превзойти личный рекорд — 144 (44+100) очка в 81 встрече сезона-2023/2024.

Когда можно было подумать, что Никита начал сдавать и демонстрировать признаки старения, он неожиданно вернулся и вышел на один из лучших сезонов в карьере.

Стоит гордиться, что мы живём в одну эпоху с Кучем.