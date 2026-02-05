«Рвите глотки, пока не охрипнете». Реакция Америки на сенсационный обмен Панарина

Эпопея с будущим Артемия Панарина наконец подошла к концу. «Рейнджерс» отпустили российского нападающего, официально завершив важную главу в своей истории.

При этом, что удивительно, новым клубом Хлебушка стал «Лос-Анджелес» — команда, которая хоть и была в числе претендентов на форварда, но никогда не считалась фаворитом в гонке. Однако сам Панарин захотел стать «королём» — и у «синерубашечников» не осталось никаких вариантов, кроме как выбить побольше.

В итоге «Рейнджерс» получили условный выбор в третьем раунде (2026), условный выбор в четвёртом раунде (2028) и молодого форварда Лиама Гринтри, ещё не дебютировавшего в НХЛ. Кроме того, «Нью-Йорк» сохранил 50% кэпхита Артемия в размере $ 11,6 млн.

Панарин же сразу реализовал своё желание: заключил новое соглашение. Он подписал с «Лос-Анджелесом» контракт на два года на общую сумму $ 22 млн.

Всем было понятно, что Хлебушек покинет «Рейнджерс», однако обмен всё равно стал сенсацией. Как в Америке отреагировали на эту сделку?

«Лучший свободный агент за всю 100-летнюю историю клуба»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Кен Холланд прошёлся по фактам. Нет вопросов, почему «Кингз» решили подписать Панарина. Особенно если учесть, что «короли» отстали от зоны плей-офф на три очка.

«Очевидно, мы совершили обмен, чтобы усилить нашу команду. Подписали с Панариным двухлетний контракт. Мы не собирались брать его в аренду. Он не хотел никуда уходить при таких условиях. Артемий хотел найти свой дом, поэтому мы очень рады, что он отказался от пункта о запрете на обмен, чтобы перейти в «Лос-Анджелес». Мы счастливы, что смогли заключить с ним двухлетний контракт, и я надеюсь, что по истечении этого срока будем работать над ещё одним продлением, но об этом я позабочусь позже. Думаю, дело в том, что подобных игроков с таким послужным списком очень, очень трудно найти, однако сегодня у нас появилась возможность заполучить такого парня.

Панарин набирал больше одного очка за матч на протяжении девяти лет подряд, таких хоккеистов сложно найти, поэтому мы решили заключить сделку. Он талантливый парень. И, конечно, теперь нам нужно понять, с кем Артемий будет играть и как мы сможем максимально использовать его потенциал.

Мы проиграли 14 из 23 встреч в овертаймах, но благодаря этому по-прежнему в гонке за плей-офф. Нам просто нужен тот, кто сможет забить дополнительные голы, позволив нам выиграть ещё несколько матчей. Мы верим, что Панарин сумеет добавить остроты в атаке и помочь в большинстве. Когда дело дойдёт до овертайма, он, безусловно, выйдет на лёд. Эти очки будут иметь решающее значение. Не хотелось отдавать Гринтри, но, если вы хотите чего-то добиться, придётся кого-то обменять», — сказал Холланд.

Генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри было значительно сложнее. Ему пришлось найти правильные слова, чтобы объяснить, почему команда отдала одного из лучших хоккеистов в своей истории, считай, за бесценок.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Артемия Панарина и Карсона Суси за их работу и вклад в результаты «Рейнджерс». Мы желаем им и их семьям всего наилучшего в будущем.

Артемий — невероятный игрок. Он, вероятно, лучший свободный агент, которого мы подписывали, за всю 100-летнюю историю клуба. Хлебушек заслуживает шанс выиграть Кубок Стэнли — мы хотели дать ему эту возможность, пока наша команда уходит в перестройку.

Был длинный список команд, готовых поговорить со мной о Панарине. Решение обменять хоккеиста такого уровня, как Артемий, далось непросто. Но результаты, безусловно, сыграли свою роль. Я разговаривал с Панариным в межсезонье, в начале и в середине сезона. Нам как организации стало ясно, что правильным решением будет перестройка команды, поэтому мы и написали то письмо. Однако обмен Артемия позволил нам заполучить ценные активы на будущее. Как я говорил в письме нашим болельщикам, никто не доволен нашим выступлением в нынешнем сезоне. Это моя ответственность как генерального менеджера. В начале чемпионата мы считались командой, которая способна выйти в плей-офф, но мы не оправдали ожиданий.

Я доверяю Майку Салливану — одному из лучших тренеров в лиге. К тому же у него очень опытные помощники. Моя задача — работать с тренерским штабом, чтобы найти причины, почему мы не оправдали ожиданий, и понять, как нам вместе добиться лучших результатов в будущем. Наши болельщики заслуживают Кубок Стэнли, а не команду, которая просто надеется попасть в плей-офф через уайлд-кард. Поэтому мы решили, что лучше начать организационные изменения как можно скорее. Это будет руководящим принципом каждого решения, которое мы принимаем как клуб», — сказал Друри.

«Власть полностью перешла к Панарину»

Журналист The Athletic Винс Меркольяно, хорошо знающий ситуацию внутри «Рейнджерс», подробно рассказал, как разворачивался этот бестселлер.

«Друри не стал уточнять, когда принял решение обменять Панарина, которого он назвал «возможно, лучшим свободным агентом, подписанным за 100-летнюю историю франшизы». Он объяснил это многочисленными неудачами команды.

На данный момент у «Рейнджерс» 22 победы и 34 поражения, включая шесть в овертайме. С Рождества они проиграли 14 из 17 матчей.

Как только Друри ясно дал понять свои намерения на частной встрече с Панариным 16 января, власть полностью перешла к игроку из-за пункта о перемещении.

Агент Панарина Пол Теофанос последние несколько недель обзванивал всех. Это создало уникальную ситуацию, похожую на поиски нового клуба свободным агентом.

Считалось, что некоторые команды, включая «Колорадо», «Даллас» и «Тампу», проявляли интерес к Панарину лишь как к временному варианту, в то время как другие, такие как «Каролина», «Вашингтон» и «Лос-Анджелес», были в лучшем положении, имея возможность предложить ему продление (хотя и на меньшую общую сумму, чем первоначально рассчитывало окружение Панарина).

Теофанос продолжал переговоры с несколькими командами по мере приближения паузы на обмены, предположительно пытаясь использовать их в качестве рычага давления друг на друга. В итоге, хотя Панарина и заинтересовали такие ведущие претенденты на Кубок Стэнли, как «Даллас», «Тампа» и чемпион НХЛ последних двух лет «Флорида», фактор продления контракта оказался для него критически важным.

По словам источника в лиге, «Кингз» были для него предпочтительным вариантом среди клубов, предложивших новое соглашение, даже несмотря на то что другие были готовы платить ему больше. Представители Панарина сообщили Друри «поздним утром в среду» (по североамериканскому времени. — Прим. «Чемпионата»), что они готовы принять обмен только в «Лос-Анджелес», но к этому они пришли после нескольких дней переговоров с несколькими заинтересованными командами и взвешивания всех вариантов», — написал Меркольяно.

Официальный аккаунт издания Bleacher Report с иронией отреагировал на обмен: «Болельщики «Рейнджерс» поняли, что в фамилии «Панарин» достаточно букв, чтобы составить слово «боль». Это отсылка на английское написание Panarin — как раз есть все нужны буквы, чтобы собрать слово P-A-I-N — «боль».

«Никто не мог выбросить Голливуд из головы»

Журналист ESPN Грег Вышински выставил оценки клубам за обмен Панарина. К удивлению, североамериканский обозреватель не посчитал эту сделку провальной для «синерубашечников».

«Оценка «Рейнджерс»: 4

Я знаю, что болельщики «Нью-Йорка» посмотрят на эту оценку, застонут и начнут скандировать «Друри, на выход!» перед экранами, но давайте рассмотрим факты:

1. У Панарина был пункт о полном запрете на перемещение. И это не один из тех пунктов, которые команды раздают как пробники на фуд-корте торгового центра, а законное условие, которое им нужно было предоставить Панарину в 2019 году, чтобы переманить желанного свободного агента в команду, находившуюся тогда в процессе перестройки.

2. Он хотел перейти в команду, готовую предложить ему новый контракт прямо сейчас, чтобы избежать проблем, связанных с переходом в статус неограниченно свободного агента этим летом.

3. По данным источников в НХЛ, Артемий отказался бы от пункта о запрете на перемещение и подписал бы новое соглашение только с одним клубом — «Лос-Анджелесом». (Ладно, скорее всего, с двумя, учитывая, что у команды, за которую Панарин действительно хочет играть, «Флориды», не было достаточно свободного места под потолком зарплат, чтобы принять его в свои ряды. Как предположил один из руководителей НХЛ, то, что «Пантерз» не стали активно бороться за Панарина, вероятно, означает, что они ожидают, что Александр Барков вернётся в состав в этом сезоне и займёт свободное место в платёжке.)

Как сработала сделка по обмену Панарина: генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри начал переговоры с командами, готовыми выменять Артемия и продлить с ним контракт, чего хоккеист и хотел. Они предлагали свои варианты, но один источник сообщил ESPN, что, по сути, группа команд пыталась убедить его не подписывать контракт с «Лос-Анджелесом» — командой, которая располагается в желаемом месте жительства для Панарина и его семьи. Никто не мог выбросить Голливуд из головы.

Таким образом, рынок фактически состоял из одной команды. Варианты у Друри были следующие: обменять Панарина (и сохранить 50% его зарплаты, что неплохо для потерянного сезона) на то, что «Рейнджерс» могли бы выманить у команды, которая имела все рычаги влияния, или позволить ему уйти бесплатно этим летом, уже заявив, что он не будет частью будущего франшизы.

Я знаю, что мои слова не вызовут одобрения, но, учитывая эти обстоятельства, думаю, что «рейнджеры» сработали неплохо.

Гринтри занял второе место среди проспектов организации в рейтинге Кори Пронмана для The Athletic в августе 2025 года. Гринтри был выбран под 26-м номером на драфте-2024, он проводит свой четвёртый сезон в составе «Уиндзор Спитфайрз» из OHL, в прошлом чемпионате Лиам забил 49 голов и набрал 119 очков.

Его визитная карточка — габариты: 20-летний крайний нападающий ростом 193 см и весом более 98 кг. Гринтри — силовой форвард, но не всегда демонстрирует это на льду, оставаясь скорее техничным крайним нападающим, нежели «фурой». Я слышал сравнения по стилю игры с Мэттом Болди, которого «Рейнджерс» забрали бы в любой момент.

У Гринтри большой потенциал, однако есть и тревожные моменты. Его 45 очков в 34 матчах говорят о регрессе в этом сезоне. Он ещё не играл на взрослом уровне. Кроме того, «Рейнджерс» не добились больших успехов в максимальном раскрытии потенциала своих проспектов. Но они, безусловно, считают Лиама высококлассным проспектом.

Условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года — один из лучших, что «рейнджеры» могли получить — либо от «Лос-Анджелеса», либо от «Далласа». Конечно, только в том случае, если «Кингз» пройдут хотя бы один раунд плей-офф — тогда он станет выбором во втором раунде. В конце нынешнего сезона в «Мэдисон Сквер Гарден» можно ожидать молитвенных собраний на тему того, чтобы «короли» не встретились вновь с «Эдмонтоном» в первом раунде.

«Рейнджерс» получат выбор в четвёртом раунде драфта 2028 года, если «Кингз» выиграют два раунда плей-офф в этом году. Вероятно, в этом случае они могли бы запросить больше, но, опять же, такова реальность трансферного рынка.

«Вашингтон», «Каролина» и «Тампа» были среди команд, претендовавших на Панарина, однако он хотел жить и играть в Лос-Анджелесе, поэтому у Друри не было других вариантов.

У болельщиков «Рейнджерс» есть все основания скандировать «увольте Друри!», учитывая, что команда занимает последнее место на Востоке и находится во второй перестройке за восемь лет. Рвите глотки, пока не охрипнете. Но лучше поберегите силы, ведь в этой сделке был замешан пункт о запрете на перемещение, который Панарин не собирался убирать, и хоккеист, воспользовавшийся этим пунктом, чтобы перейти только в одну команду. У «Рейнджерс» не было выигрышного варианта.

Оценка «Лос-Анджелесу»: 5-

Конечно, решение Панарина сузить круг предпочтительных мест назначения до «Лос-Анджелеса» и только «Лос-Анджелеса» означало, что он не мог диктовать условия «Кингз». Один из руководителей НХЛ считает, что именно поэтому процесс затянулся до олимпийской паузы на обмены: Артемий рассматривал более долгосрочные варианты контрактов от других команд.

Я думаю, что Панарин выбрал двухлетнее соглашение, чтобы соблазнить «королей» идеей обмена. Конечно, им нравилась его игра, и они хотели пополнить состав хоккеистом с таким звёздным потенциалом. Однако здесь есть взаимные уступки. Любые сомнения по поводу приобретения «Лос-Анджелесом» игрока его возраста на этот сезон и ещё четыре следующих — таким было его предполагаемое требование — были развеяны тем, что Артемий согласился на двухлетний договор.

Этот обмен уже сам по себе был выигрышным, поскольку команда получила динамичного и результативного крайнего нападающего в обмен на условные драфт-пики и (по их мнению) расходный материал в виде проспекта. Тот факт, что не пришлось продлевать контракт с хоккеистом, которому в октябре исполнится 35 лет, на тот срок, на который он, как сообщалось, рассчитывал, стал одной из главных причин, почему я ставлю этому обмену оценку немного выше, чем мог бы.

Панарин остается элитным плеймейкером. В этом сезоне он набрал 57 очков в 52 матчах, играя за ужасную команду, — после 89 результативных действий в 80 встречах в прошлой регулярке. Артемий занимает шестое место в НХЛ по количеству очков за последние три сезона (266 в 214 матчах) и седьмое по количеству голов (105) за тот же период — это элитный атакующий талант, одинаково опасный как в создании голевых моментов, так и в их реализации.

«Кингз» занимают 28-е место по количеству шайб за матч в этом чемпионате (2,57). Независимо от того, связано это с системой тренера Джима Хиллера или с недостатком таланта в целом, приобретение Панарина, очевидно, должно улучшить этот показатель. По крайней мере, игрок, занимающий девятое место по количеству очков в большинстве за последние три сезона (87), должен стать большим подспорьем для команды, чьи спецбригады в нынешнем чемпионате показывают эффективность всего 15,6%.

Холланд был нанят «Кингз» на два периода: это последний сезон Анже Копитара, а затем эра после Копитара с ядром команды в лице Куинтона Байфилда, Кевина Фиалы, Адриана Кемпе, Брандта Кларка, Дрю Даути (сколько бы он ни захотел играть) и Дарси Кемпера в воротах.

В краткосрочной перспективе Панарин как минимум даст «Лос-Анджелесу» импульс в конкурентной борьбе за выход в плей-офф, а затем и шанс продраться через первый раунд впервые с момента завоевания Кубка Стэнли в 2014 году. Как бы скромно это ни звучало, по сути, именно такой мандат был дан Холланду.

После этого сезона кэпхит Панарина составит $ 11 млн, при этом потолок зарплат увеличится, а зарплата Копитара ($ 7 млн) будет выведена из платёжки. Это значительная сумма, которая влияет на их возможности на рынке, что вызывает беспокойство, поскольку команде нужно нечто большее, чем Панарин, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Кингз» на следующий сезон почти $ 30 млн будет сосредоточено на флангах — Панарин, Фиала и Кемпе. А им же ещё нужно найти замену своему первому центрфорварду. Ужас.

Однако заключить двухлетний контракт в ситуации, когда Панарин просил вдвое больше? Это победа для Холланда и президента команды Люка Робитайла, который, как я понимаю, очень настаивал на переходе Артемия.

Знаю, что на этот обмен можно отреагировать нигилистическим вопросом: «Зачем вы сделали это?» — когда «Кингз» далеко не так хороши, как «Колорадо», «Миннесота» или «Даллас», и, вероятно, даже не так хороши, как «Эдмонтон», от которого «короли» вылетали в плей-офф четыре сезона подряд. Так что тогда делать? Не подписывать шестого лучшего бомбардира последних трёх сезонов в обмен на драфт-пики, о которых вы и не вспомните, и неопытного проспекта, да ещё и с сохранением 50% зарплаты? Перестроить команду? Расформировать её?

Стоимость приобретения и срок контракта оправдывают эту сделку, даже если кэпхит Панарина по следующему соглашению при формировании состава не пойдёт команде на пользу. Генеральному менеджеру «Кингз» Кену Холланду этот обмен открывает трёхлетнее окно для завоевания Кубка Стэнли. По истечении данного срока остальное, вероятно, будет уже не его проблемой», — написал Вышински.