Вы удивлены переходом Панарина? Объясняем, почему именно «Лос-Анджелес»

Мало кто ожидал, что Артемий отправится в компанию Копитара и Даути, но логика в этом есть.

Ах, сколько шумных и красивых в хоккейном плане прогнозов обмена Артемия Панарина мы успели увидеть! Во «Флориду» к Бобровскому за попыткой догнать уходящий поезд плей-офф и выиграть ещё один титул; в «Тампу» к Кучерову и воспоминаниям о красивой совместной игре на ЧМ-2017; в «Колорадо» к Маккиннону и челябинской связке с Ничушкиным. Ничего не сбылось.

В хоккейном плане «Лос-Анджелес» выглядит самым серым вариантом для Панарина из всех возможных. После чемпионства в 2014-м команда ни разу не выигрывала ни одной серии плей-офф, пыталась провести перестройку, но многочисленные высокие драфт-пики не особенно помогли. «Кингз» являются одной из самых возрастных команд НХЛ, их атака — пятая с конца в лиге, даже в исторически слабом Тихоокеанском дивизионе они не попадают в плей-офф.

В конце января я писал в телеграм-канале, что не удивлюсь переходу Панарина в «Лос-Анджелес». И хотя я ждал, что в эту гонку ворвётся кто-то более сильный, в итоге вышло именно так — все тезисы, о которых говорилось в январе, в итоге сработали.

Во-первых, в «Лос-Анджелесе» с прошлого лета работает Кен Холланд, который в свои позднейшие годы в «Детройте» усиливался под дедлайн ветеранами, чтобы продлить серию выходов клуба в плей-офф. Например, в 2015-м «Детройт» приобрёл Эрика Коула, отдав «Далласу» Маттиаса Янмарка и пик во втором раунде драфта. Швед стал полезным игроком НХЛ, а на исторически сильном драфте «звёзды» под пиком «Детройта» выбрали Роопе Хинца. Коул в итоге из-за травмы в плей-офф не сыграл.

Кен Холланд Фото: Jason Franson/AP Photo/ТАСС

«Он хотел найти свой дом, поэтому мы очень рады, что он отказался от пункта о запрете обмена и перешёл в «Лос-Анджелес». Рады, что смогли заключить с ним двухлетний контракт, после истечения двух лет я надеюсь, что мы будем работать над ещё одним продлением, но об этом я позабочусь позже. Думаю, дело было в том, что таких игроков с таким послужным списком очень и очень трудно найти, сегодня у нас появилась возможность заполучить такого игрока», — заявил Холланд, которому в последние годы было трудно привозить звёзд в свои клубы.

Нынешний «Лос-Анджелес» весьма похож на тот «Детройт» по структуре: возрастная команда с остатками былого чемпионского величия, которая ещё хочет что-то выиграть. В 2012-м Холланд упустил Райана Сутера и Зака Паризе, которые уехали в «Миннесоту» (как оказалось, и к лучшему упустил), а этим летом не смог привлечь в Калифорнию Митча Марнера. В наличии были свободные деньги и желание выжать максимум из этого костяка любой ценой — цена, как оказалось, была не такой уж и высокой.

Во-вторых, это последний сезон в НХЛ для Анже Копитара. Легендарный словенский центр уже набирает не так много очков, но всё ещё остаётся одним из лучших в лиге по игре в обороне и на точке. Да и Дрю Даути сложно назвать мальчиком: его контракт истекает в следующем году, и вечная опора обороны «королей» тоже может завершить карьеру. Опять же, аналогия с «Детройтом»: там Холланд хотел дать Дацюку и Зеттербергу последний шанс что-то успеть выиграть.

Конечно, Last Dance в условиях, когда летом команда потратила десяток миллионов долларов на возрастных ролевых игроков, смотрится странно. Однако важен контекст: благодаря обожаемой всеми сетке плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес», если чуть поднажмёт, может провести два раунда внутри своего дивизиона. В Тихоокеанской восьмёрке прямо сейчас трясёт абсолютно всех: и «Вегас», который из 56 матчей выиграл в основное время лишь 19, и набирающий очки в основном во встречах с командами не из зоны плей-офф «Эдмонтон». «Сиэтл» или ещё не оперившийся «Анахайм» не выглядят командами, которые стоят на голову выше даже таких смурных «королей».

В-третьих, сам фактор Калифорнии. Надо ли тут что-то объяснять? Если верить инсайдерам, то Панарин по тем же причинам хотел отправиться в штат Флорида, но здесь есть проблемы. «Флорида» с учётом фактора Бобровского кому-то казалась идеальным вариантом, однако даже с хитроумным менеджментом «пантер» невозможно бесконечно запихивать любые контракты в платёжку — да и Даррен Дрегер с TSN намекнул, что в клубе не были уверены, что хоккеист им прямо-таки нужен.

Вчера в интернете разлетелся прогноз одного из журналистов с вариантом в «Тампе», который кто-то даже принял за инсайд. Но проблема в том, что и для «Лайтнинг» ценность такого обмена тоже сомнительна. Казалось бы, топ-клуб будет гоняться за лучшим доступным игроком, но не год и не два «Тампа» на дедлайне ставит на Коулмэнов, Гудроу, Хагелов, Жанно и прочих боевитых ребят. Панарин в эту философию не вписывается.

Ждём связку Панарин — Копитар? Фото: Julio Cortez/AP Photo/ТАСС

Но вопрос в другом: почему из трёх калифорнийских команд – именно «Лос-Анджелес», который находится в состоянии явного спада? Это даже с игровой точки зрения вариант так себе: в «Анахайме» у Джоэля Кенневилля руки были бы развязаны, в «Сан-Хосе» тоже есть явная потребность в опытном и звёздном лидере атаки. «Кингз» же всегда склонялись к оборонительному хоккею и при Джиме Хиллере давно превратились в одну из самых скучных команд лиги.

Конечно, Эл Эй — это бренд, но тот же самый Анахайм находится совсем близко по американским меркам, и там можно бы совместить приятное с полезным. Сан-Хосе — это Северная Калифорния, от самого большого города штата далековато, но зато это часть так называемой Области Залива, рядышком Сан-Франциско. Да, легендарный город переживает не лучшие свои времена, однако, когда ты получаешь $ 11 млн в год, можно жить в таких районах, где на тротуаре нет экскрементов.

И в этом плане вспоминается цитата из анекдота: «Объяснить я и сам могу. Ты что-нибудь понимаешь?». Потому что да, рациональных спортивных аргументов, почему именно «Лос-Анджелес» пошёл на такую сделку в таком печальном положении и почему Панарин поехал именно туда, достаточно. Однако мы слишком привыкли к ситуации, когда Кубок Стэнли назывется приоритетом для игрока. Это не всегда так.

Телеграм-канал автора, где вас обо всем предупреждали.