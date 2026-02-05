СКА на выезде одолел одного из лидеров Запада, а судьбу матча в Санкт-Петербурге решил единственный гол.

«Авангард» проиграл и вышел в плей-офф, «Динамо» Мн забило восемь голов! Итоги дня в КХЛ

5 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Коротко подводим итоги встреч заключительного игрового дня перед паузой на Матч звёзд.

«Авангард» прервал победную серию из восьми матчей, уступив в овертайме «Автомобилисту», но вышел в плей-офф

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Роман Горбунов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Николай Прохоркин восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Эндрю Потуральски вывел омский клуб вперёд. В конце третьего периода Александр Шаров сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс бросок Романа Горбунова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ястребы» прервали свою победную серию из восьми матчей. Несмотря на поражение, омский клуб стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина оформил «Металлург», занимающий первое место в таблице Востока.

Минское «Динамо» в гостях разгромило «Ладу», забросив восемь шайб

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:3.

В составе «Динамо» шайбы забросили Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Даррен Диц, Станислав Галиев (дубль). У «Лады» голы забили Арсен Таймазов, Дмитрий Кугрышев, Никита Сетдиков.

Судьбу матча решил третий период, который белорусский клуб выиграл со счётом 5:0. После данной победы «Динамо» прервало серию поражений из четырёх встреч.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» примет на своём льду «Торпедо» 10 февраля. «Динамо» в этот же день примет в Минске череповецкую «Северсталь».

СКА одержал победу над одним из лидеров Запада «Северсталью»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 11-й минуте первого периода Сергей Сапего открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Матвей Поляков вновь вывел СКА вперёд. Спустя две минуты Валентин Зыков сделал счёт 3:1.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 10 февраля. СКА в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

ХК ЦСКА одержал шестую победу подряд, оказавшись сильнее «Шанхая»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

В первых двух периодах команды голов не забили. В начале третьей двадцатиминутки Павел Карнаухов открыл счёт во встрече. Данная шайба стала единственной в игре.

Для ЦСКА сегодняшняя победа стала шестой кряду. Шат-аут в стане армейской команды оформил голкипер Дмитрий Гамзин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» примут на своём льду «Локомотив» 10 февраля. ЦСКА 12 февраля встретится в гостях с московским «Спартаком».