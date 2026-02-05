Скидки
Результаты матчей КХЛ за 5 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Авангард» проиграл и вышел в плей-офф, «Динамо» Мн забило восемь голов! Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 5 февраля 2026 года
СКА на выезде одолел одного из лидеров Запада, а судьбу матча в Санкт-Петербурге решил единственный гол.

5 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Коротко подводим итоги встреч заключительного игрового дня перед паузой на Матч звёзд.

«Авангард» прервал победную серию из восьми матчей, уступив в овертайме «Автомобилисту», но вышел в плей-офф

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5)     2:1 Потуральски – 38:11 (5x5)     2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (6x5)     2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)    

На 12-й минуте первого периода Роман Горбунов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Николай Прохоркин восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Эндрю Потуральски вывел омский клуб вперёд. В конце третьего периода Александр Шаров сделал счёт 2:2. В овертайме победу гостям принёс бросок Романа Горбунова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ястребы» прервали свою победную серию из восьми матчей. Несмотря на поражение, омский клуб стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина оформил «Металлург», занимающий первое место в таблице Востока.

Минское «Динамо» в гостях разгромило «Ладу», забросив восемь шайб

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 8
Динамо Мн
Минск
1:0 Таймазов (Сетдиков, Михайлов) – 12:34 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Пышкайло, Спунер) – 18:23 (5x5)     1:2 Мелош (Галиев, Лимож) – 25:16 (5x5)     2:2 Кугрышев (Чивилёв) – 29:50 (5x4)     2:3 Шипачёв (Бориков) – 34:01 (5x5)     3:3 Сетдиков (Савчик, Морозов) – 34:31 (5x5)     3:4 Лимож (Хэмилтон, Энас) – 41:41 (5x5)     3:5 Пинчук (Лимож, Энас) – 45:29 (5x5)     3:6 Диц (Энас, Шипачёв) – 51:13 (5x3)     3:7 Галиев (Энас, Шипачёв) – 51:35 (5x3)     3:8 Галиев (Диц, Шипачёв) – 53:02 (5x4)    

В составе «Динамо» шайбы забросили Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Даррен Диц, Станислав Галиев (дубль). У «Лады» голы забили Арсен Таймазов, Дмитрий Кугрышев, Никита Сетдиков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Судьбу матча решил третий период, который белорусский клуб выиграл со счётом 5:0. После данной победы «Динамо» прервало серию поражений из четырёх встреч.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» примет на своём льду «Торпедо» 10 февраля. «Динамо» в этот же день примет в Минске череповецкую «Северсталь».

Публичный конфликт генменеджера и главного тренера! Что случилось в минском «Динамо»?
СКА одержал победу над одним из лидеров Запада «Северсталью»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Голдобин, Зеленов) – 10:10 (5x5)     1:1 Аймурзин (Скоренов, Калдис) – 39:18 (5x4)     1:2 Поляков (Короткий, Гримальди) – 54:06 (5x4)     1:3 Зыков (Голдобин, Плотников) – 56:16 (5x5)    

На 11-й минуте первого периода Сергей Сапего открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Матвей Поляков вновь вывел СКА вперёд. Спустя две минуты Валентин Зыков сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 10 февраля. СКА в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

У Игоря Ларионова появился статусный помощник. Чем Тамбиев будет заниматься в СКА?
ХК ЦСКА одержал шестую победу подряд, оказавшись сильнее «Шанхая»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Дроздов, Саморуков) – 45:00 (5x5)    

В первых двух периодах команды голов не забили. В начале третьей двадцатиминутки Павел Карнаухов открыл счёт во встрече. Данная шайба стала единственной в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для ЦСКА сегодняшняя победа стала шестой кряду. Шат-аут в стане армейской команды оформил голкипер Дмитрий Гамзин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» примут на своём льду «Локомотив» 10 февраля. ЦСКА 12 февраля встретится в гостях с московским «Спартаком».

Ставок больше нет. Кто выиграл и кто проиграл на трансферном дедлайне КХЛ?
