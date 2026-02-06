Скидки
Вашингтон — Нэшвилл — 4:2 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, передача Овечкина

Овечкин на мажорной ноте ушёл на паузу! Сделал передачу, а также догнал легенду НХЛ
Максим Макаров
Овечкин сделал передачу в матче с «Нэшвиллом»
А «Вашингтон» выиграл четвёртый матч из последних пяти.

«Нэшвилл» в последние дни сыграл два матча, которые достойны жанра «триллера» — сначала смогли отыграться со счёта 1:5 у «Сент-Луиса», а затем во встрече с одним из лидеров Запада с «Миннесотой» забросили пять шайб, но всё равно уступили.

Русский форвард провёл сумасшедший матч в НХЛ! Но его команда проиграла, ведя 5:1
«Вашингтон» ещё совсем недавно пребывал в безвыходном положении, но три тяжелейшие победы вернули «столичных» в гонку.

Александр Овечкин продолжает погоню за старожилами НХЛ – сегодня он догнал Алекса Делавеккьо по матчам в лиге и разделил с ним же 17-е место в истории. Оба провели по 1550 игр.

В первом периоде глобально никто не владел инициативой, однако «Вашингтон» смог забить дважды, не пропустив. Счёт открыл Уилсон, который наносил бросок с непривычной позиции – почти с синей линии. А затем возвращение на лёд отметил Пьер-Люк Дюбуа, который долгое время находился в списке травмированных – канадец вытащил шайбу из-под коньков игрока «Нэшвилла» и идеально направил её в дальний угол.

Во втором периоде хозяева начали прибирать инициативу к рукам, а Чикран забросил удивительную шайбу – защитник, с помощью «спин-о-рамы» обвёл Джоста, вкатился в зону и неотразимо бросил под перекладину.

«Нэшвилл» в конце периода одну забил, но в самом начале заключительного отрезка вновь пропустил. Однако судьи после запроса увидели офсайд у Дьюхейма и гол отменили. «Хищники» отреагировали образцово – сразу же сократили отставание до минимума.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Дюбуа, Чикран) – 04:15     2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp)     3:0 Чикран – 28:42     3:1 Маршессо (Хаула, Вильсбю) – 37:40     3:2 Маккэррон (Смит, Вильсбю) – 41:17     4:2 Чикран (Строум, Овечкин) – 53:11 (pp)    

Но большинство «Вашингтона» сработало второй раз за матч, и больше «столичные» не дали приблизиться сопернику. Забил Чикран с передачи Строума и Овечкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одерживает тяжёлую победу и сокращает отрыв от зоны плей-офф, а Овечкин, сделав передачу, уходит на мажорной ноте на олимпийскую паузу.

Турнирная таблица НХЛ
