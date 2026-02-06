Полный хаос в Битве за Флориду! Семь голов и 137 штрафных минут – удалили даже тренера!

Битва за Флориду – это всегда горячо. А в последние годы, когда и «Лайтнинг», и «Пантерз» вышли на лидирующие позиции в НХЛ, особенно. Градус противостояния неимоверно высок в каждом матче, и от любой очной встречи этих команд – даже предсезонной – мы стали вправе ожидать чего-то экстраординарного. Что в это же самое время стало для такой вывески вполне обыденным.

Исключений не бывает даже в тех ситуациях, когда принципиальные соперники находятся на противоположных полюсах в турнирной таблице. У «Тампы» всё замечательно – лидерство в Атлантическом дивизионе и на Востоке, невероятное состояние Кучерова и Василевского и шикарное преодоление тех травм, которые накрыли «молний» чуть ли не с головой в первой половине сезона.

«Флорида» со своими кадровыми потерями в полной мере справиться не смогла до сих пор: лазарет действующих чемпионов и без того не пустовал, а перед последним матчем до олимпийской паузы его пополнили ещё три очень важных игрока: Аарон Экблад, Эван Родригес и автор победного буллита во вчерашней игре с «Бостоном» Брэд Маршан. Также встречу пропускал Тобиас Бьёрнфот – из-за этого третью пару обороны «пантер» составили Донован Себранго и дебютант НХЛ Микулаш Говорка.

Давайте называть вещи своими именами – с точки зрения непосредственно хоккея матч получился односторонним. Говорить тут особо не о чем – «Тампа» разгромила обескровленных «Пантерз» со счётом 6:1, сделав результат за первые 40 минут, а главным событием встречи (опять же, если мы говорим про сам хоккей) стала голевая передача Никиты Кучерова в большинстве.

Россиянин продлил результативную серию до 10 матчей, за которые он набрал 24 очка – лидер «Лайтнинг» в 13-й раз за карьеру провёл подобный отрезок и сравнялся по этому показателю с Марселем Дионном. Больше таких серий выдали только четыре хоккеиста – Марио Лемье (14), Ги Лафлёр (15), Коннор Макдэвид (18) и Уэйн Гретцки (31).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но самое веселье – а если точнее, то полный хаос – наступило уже в заключительной трети, когда исход встречи был абсолютно ясен. Разогревы были в каждом из первых двух периодов – там небольшие стычки привели к нескольким обоюдным удалениям, – но, выражаясь языком смешанных единоборств, мейн-ивент, то есть главное событие вечера, начался через четыре минуты после второго перерыва.

В абсолютно безобидной ситуации Мэттью Ткачук зачем-то атаковал со спины Никиту Кучерова. Естественно, это не осталось без внимания игроков хозяев – тут-то и пошло всё самое интересное.

ВИДЕО

За россиянина вступился Брэндон Хагель, у которого уже был опыт драки с Ткачуком на Турнире четырёх наций; Густав Форслинг сцепился с Янисом Мозером и ещё долго не отставал от него даже после того, как повалил его на лёд; остальные находившиеся на площадке хоккеисты тоже попали под раздачу и получили штрафы от арбитра, которому пришлось зачитывать удаления по бумажке.

ВИДЕО

Санкциями в адрес игроков судьи не ограничились – «Флориде» пришлось доигрывать встречу без Пола Мориса, который также был удалён до конца матча. После этого страсти слегка поутихли, хотя Кёртис Дуглас пытался спровоцировать на бой Нико Микколу. Но финн не поддался, и форварду «Лайтнинг» пришлось отбывать наказание за драку в одиночестве. Если, конечно, не считать тех, кто оказался в штрафном боксе на несколько минут раньше.

Команды громко хлопнули дверью перед уходом на паузу, накопив 137 штрафных минут на двоих, но явным победителем здесь вышла «Тампа» – два очка позволили ей сохранить лидерство в конференции перед перерывом, а вот «Флорида» опустилась на единоличное последнее место в дивизионе. И через три недели «пантерам» предстоит приложить все усилия, чтобы зацепиться за постепенно уходящий поезд плей-офф.