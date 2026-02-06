Панарин — легенда «Рейнджерс»! Отсутствие Кубка Стэнли этого факта не отменяет

Итоги шести с половиной лет Артемия в Нью-Йорке. За это время Хлебушек установил кучу личных достижений.

Главная сага мини-дедлайна перед Олимпиадой официально закончилась вчера ночью – Артемий Панарин покинул «Рейнджерс» и отправился в «Лос-Анджелес», сразу же подписав двухлетний контракт с кэпхитом $ 11 млн в год.

После письма Криса Друри, в котором он сообщил, что команда собирается устроить пересборку, стало понятно – Панарин в Нью-Йорке не останется. Но были ли вообще переговоры в момент, пока ситуация на Бродвее не стала критической?

По словам Артемия Панарина, были. Однако с одним нюансом.

«Много хороших воспоминаний. Кажется, время пролетело очень быстро… Пару раз дошли до финала конференции. Отличная команда… Я был горд играть за этих парней, носить этот свитер. Большое спасибо фанатам. Мы немного обсуждали контракт, но мне показалось, что это предложение говорило: «Мы не уверены, хотим мы тебя или нет».

О том, что ждёт Панарина в «Лос-Анджелесе», почему он выбрал именно такой вариант и какие ещё были предложения, вы наверняка уже почитали сразу в нескольких источниках. Здесь же хочется подвести итоги шести с половиной лет Артемия в Нью-Йорке.

Начнём с того, как вообще Панарин оказался в «Рейнджерс»? Ещё во время сезона-2018/2019 стало понятно, что Артемий не останется в «Коламбусе», хотя «мундиры» выкатывали заманчивое предложение. На Хлебушка выходили многие команды, в том числе «Айлендерс» и «Колорадо», в тот момент потенциально подбиравшиеся к Кубку Стэнли, а также «Флорида», которая, справедливости ради, ещё была далека от тех амбиций, что сейчас и в последние годы.

Однако Панарин неожиданно для многих выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс», который тогда находился в перестройке и обитал близко ко дну. Но подписание Артемия, удачный (тогда казалось так) выбор на драфте Каапо Какко, усиление в виде Трубы сулило «синерубашечникам» стремительный выход из желеобразного состояния.

Артемий Панарин Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Чего добились «Рейнджерс» и Панарин в командном плане?

Уже в первом сезоне Панарина стало ясно, что команда в Нью-Йорке пока сыровата. Однако форс-мажор в виде коронавируса и последующей приостановки сезона сыграл на руку «Рейнджерс». Команда, которая вряд ли бы претендовала на выход в плей-офф, смогла залезть в плей-ин. Правда, там ничего хорошего «копов» не ждало – грустные 0-3 в серии с «Каролиной».

В следующем сезоне ситуация стала ещё хуже, и главный тренер Дэвид Куинн поплатился своим местом. В чемпионате-2021/2022 «Рейнджерс» возглавил Жерар Галлан, и после этого в Нью-Йорке сделали долгожданный шаг – вышли в плей-офф. Там в семи матчах были пройдены «Питтсбург» и «Каролина», а финал конференции с «Тампой» начался с двух домашних побед. Однако, ведя со счётом 2:0 в третьей встрече, «Рейнджерс» упустили победу, а потом проиграли и следующие три матча.

Следующий сезон обещал планомерное развитие, и работа на дедлайне с приобретением Тарасенко и Патрика Кейна сделала из «Рейнджерс» настоящего контендера. Но эта карета с бриллиантами развалилась уже в первом раунде, хотя «синерубашечники» вновь вели 2-0.

Далее Галлана уволили, место на лавке занял Лавиолетт, а «Рейнджерс» и Панарин совместно выдали лучший сезон за время совместного сотрудничества. Артемий набрал 120 очков и стал четвёртым бомбардиром лиги, «копы» же выиграли Президентский кубок и вышли в финал конференции, где в шести матчах проиграли «Флориде», которая Кубок Стэнли и забрала.

Питер Лавиолетт Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Личные достижения Панарина в «Рейнджерс»

Таковых было немало. Начнём со статистических.

Девятый бомбардир «Рейнджерс» в истории – 607 (205+402) очков. Лучший по средней результативности в истории «Рейнджерс» — 1,26 очка за игру (больше одного очка в среднем набирали только четыре человека: Энди Батгейт, Яромир Ягр, Уэйн Гретцки и Уолт Поддубный). Лучший левый вингер по количеству очков в истории «Рейнджерс» — 607 (205+402). Лучший бомбардир всех шести полных сезонов в составе «Рейнджерс». Второй результат по количеству очков в рамках одного сезона за «Рейнджерс» — 120 (49+71) в сезоне-2023/2024. Шестой результат по количеству голов в рамках одного сезона за «Рейнджерс» — 49 в сезоне-2023/2024. Шестой бомбардир НХЛ за то время, что провёл в «Рейнджерс» — 607 (205+402) очков (выше только Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Кучеров и Пастрняк). Шестой ассистент НХЛ за время, что провёл в «Рейнджерс» — 402 передачи (выше только Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Драйзайтль и Марнер). Лучший левый вингер НХЛ по количеству очков за время, что провёл в «Рейнджерс». Восьмой результат по очкам в одном сезоне НХЛ за время, что провёл в «Рейнджерс» (больше было у Макдэвида (3), Кучерова (2), Маккиннона и Драйзайтля).

Это мы ещё не забываем, что Панарин и в этом сезоне является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Таблица бомбардиров НХЛ

Также Артемий был финалистом в голосовании на «Харт Трофи» в сезоне-2019/2020 и дважды попадал в первую символическую сборную всех звёзд (сезон-2019/2020 и сезон-2023/2024).

Панарин – легенда «Рейнджерс»

Да, Панарин не привёз в Нью-Йорк Кубок Стэнли, да, он во многих розыгрышах выглядел как сам не свой, но требовать такую нечеловеческую стабильность сложно. Да и давайте не забывать о двух финалах конференции, в обоих «копы» вели в серии (с «Тампой» — 2-0, а с «Флоридой» — 2-1). А дотаскивал туда «Рейнджерс» в том числе и Панарин: в сезоне-2021/2022 забил победный гол в седьмой игре первого раунда с «Питтсбургом», в сезоне-2023/2024 провёл фантастическую серию во втором раунде с «Каролиной» и начал камбэк в шестой игре в момент, когда «ураганы» были в шаге от того, чтобы спасти серию с 0-3. Так что разговоры, как ужасен Панарин в плей-офф, частично – миф. Который в том числе породила стабильно прекрасная игра в регулярке.

Исходя из достижений Панарина, можно сказать смело – он точно стал легендой «Рейнджерс»! За такой срок Артемий успел вписать себя в историю франшизы, а темп набора очков оказался даже выше, чем у Гретцки и Ягра. Пусть они и приезжали в «Мэдисон Сквер Гарден» не в лучшей форме. Панарин все шесть с половиной лет выдавал статистику на уровне главных звёзд лиги, а на его позиции в это время не было человека сильнее во всей НХЛ.

Многие большие игроки остаются без трофея, ведь, чтобы его завоевать, должно сойтись много факторов. Не всё зависит от главной звезды команды.