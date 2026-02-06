Скидки
Главная Хоккей Статьи

Почему Панарин стал легендой за 6,5 года в Нью-Йорк Рейнджерс, итоги, достижения, рекорды, мнения

Панарин — легенда «Рейнджерс»! Отсутствие Кубка Стэнли этого факта не отменяет
Максим Макаров
Панарин — легенда «Рейнджерс»!
Итоги шести с половиной лет Артемия в Нью-Йорке. За это время Хлебушек установил кучу личных достижений.

Главная сага мини-дедлайна перед Олимпиадой официально закончилась вчера ночью – Артемий Панарин покинул «Рейнджерс» и отправился в «Лос-Анджелес», сразу же подписав двухлетний контракт с кэпхитом $ 11 млн в год.

После письма Криса Друри, в котором он сообщил, что команда собирается устроить пересборку, стало понятно – Панарин в Нью-Йорке не останется. Но были ли вообще переговоры в момент, пока ситуация на Бродвее не стала критической?

По словам Артемия Панарина, были. Однако с одним нюансом.

«Много хороших воспоминаний. Кажется, время пролетело очень быстро… Пару раз дошли до финала конференции. Отличная команда… Я был горд играть за этих парней, носить этот свитер. Большое спасибо фанатам. Мы немного обсуждали контракт, но мне показалось, что это предложение говорило: «Мы не уверены, хотим мы тебя или нет».

О том, что ждёт Панарина в «Лос-Анджелесе», почему он выбрал именно такой вариант и какие ещё были предложения, вы наверняка уже почитали сразу в нескольких источниках. Здесь же хочется подвести итоги шести с половиной лет Артемия в Нью-Йорке.

Начнём с того, как вообще Панарин оказался в «Рейнджерс»? Ещё во время сезона-2018/2019 стало понятно, что Артемий не останется в «Коламбусе», хотя «мундиры» выкатывали заманчивое предложение. На Хлебушка выходили многие команды, в том числе «Айлендерс» и «Колорадо», в тот момент потенциально подбиравшиеся к Кубку Стэнли, а также «Флорида», которая, справедливости ради, ещё была далека от тех амбиций, что сейчас и в последние годы.

Однако Панарин неожиданно для многих выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс», который тогда находился в перестройке и обитал близко ко дну. Но подписание Артемия, удачный (тогда казалось так) выбор на драфте Каапо Какко, усиление в виде Трубы сулило «синерубашечникам» стремительный выход из желеобразного состояния.

Артемий Панарин

Артемий Панарин

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Чего добились «Рейнджерс» и Панарин в командном плане?

Уже в первом сезоне Панарина стало ясно, что команда в Нью-Йорке пока сыровата. Однако форс-мажор в виде коронавируса и последующей приостановки сезона сыграл на руку «Рейнджерс». Команда, которая вряд ли бы претендовала на выход в плей-офф, смогла залезть в плей-ин. Правда, там ничего хорошего «копов» не ждало – грустные 0-3 в серии с «Каролиной».

В следующем сезоне ситуация стала ещё хуже, и главный тренер Дэвид Куинн поплатился своим местом. В чемпионате-2021/2022 «Рейнджерс» возглавил Жерар Галлан, и после этого в Нью-Йорке сделали долгожданный шаг – вышли в плей-офф. Там в семи матчах были пройдены «Питтсбург» и «Каролина», а финал конференции с «Тампой» начался с двух домашних побед. Однако, ведя со счётом 2:0 в третьей встрече, «Рейнджерс» упустили победу, а потом проиграли и следующие три матча.

Следующий сезон обещал планомерное развитие, и работа на дедлайне с приобретением Тарасенко и Патрика Кейна сделала из «Рейнджерс» настоящего контендера. Но эта карета с бриллиантами развалилась уже в первом раунде, хотя «синерубашечники» вновь вели 2-0.

Далее Галлана уволили, место на лавке занял Лавиолетт, а «Рейнджерс» и Панарин совместно выдали лучший сезон за время совместного сотрудничества. Артемий набрал 120 очков и стал четвёртым бомбардиром лиги, «копы» же выиграли Президентский кубок и вышли в финал конференции, где в шести матчах проиграли «Флориде», которая Кубок Стэнли и забрала.

Питер Лавиолетт

Питер Лавиолетт

Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Личные достижения Панарина в «Рейнджерс»

Таковых было немало. Начнём со статистических.

  1. Девятый бомбардир «Рейнджерс» в истории – 607 (205+402) очков.
  2. Лучший по средней результативности в истории «Рейнджерс» — 1,26 очка за игру (больше одного очка в среднем набирали только четыре человека: Энди Батгейт, Яромир Ягр, Уэйн Гретцки и Уолт Поддубный).
  3. Лучший левый вингер по количеству очков в истории «Рейнджерс» — 607 (205+402).
  4. Лучший бомбардир всех шести полных сезонов в составе «Рейнджерс».
  5. Второй результат по количеству очков в рамках одного сезона за «Рейнджерс» — 120 (49+71) в сезоне-2023/2024.
  6. Шестой результат по количеству голов в рамках одного сезона за «Рейнджерс» — 49 в сезоне-2023/2024.
  7. Шестой бомбардир НХЛ за то время, что провёл в «Рейнджерс» — 607 (205+402) очков (выше только Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Кучеров и Пастрняк).
  8. Шестой ассистент НХЛ за время, что провёл в «Рейнджерс» — 402 передачи (выше только Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Драйзайтль и Марнер).
  9. Лучший левый вингер НХЛ по количеству очков за время, что провёл в «Рейнджерс».
  10. Восьмой результат по очкам в одном сезоне НХЛ за время, что провёл в «Рейнджерс» (больше было у Макдэвида (3), Кучерова (2), Маккиннона и Драйзайтля).

Это мы ещё не забываем, что Панарин и в этом сезоне является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

Таблица бомбардиров НХЛ

Также Артемий был финалистом в голосовании на «Харт Трофи» в сезоне-2019/2020 и дважды попадал в первую символическую сборную всех звёзд (сезон-2019/2020 и сезон-2023/2024).

Панарин – легенда «Рейнджерс»

Да, Панарин не привёз в Нью-Йорк Кубок Стэнли, да, он во многих розыгрышах выглядел как сам не свой, но требовать такую нечеловеческую стабильность сложно. Да и давайте не забывать о двух финалах конференции, в обоих «копы» вели в серии (с «Тампой» — 2-0, а с «Флоридой» — 2-1). А дотаскивал туда «Рейнджерс» в том числе и Панарин: в сезоне-2021/2022 забил победный гол в седьмой игре первого раунда с «Питтсбургом», в сезоне-2023/2024 провёл фантастическую серию во втором раунде с «Каролиной» и начал камбэк в шестой игре в момент, когда «ураганы» были в шаге от того, чтобы спасти серию с 0-3. Так что разговоры, как ужасен Панарин в плей-офф, частично – миф. Который в том числе породила стабильно прекрасная игра в регулярке.

Исходя из достижений Панарина, можно сказать смело – он точно стал легендой «Рейнджерс»! За такой срок Артемий успел вписать себя в историю франшизы, а темп набора очков оказался даже выше, чем у Гретцки и Ягра. Пусть они и приезжали в «Мэдисон Сквер Гарден» не в лучшей форме. Панарин все шесть с половиной лет выдавал статистику на уровне главных звёзд лиги, а на его позиции в это время не было человека сильнее во всей НХЛ.

Многие большие игроки остаются без трофея, ведь, чтобы его завоевать, должно сойтись много факторов. Не всё зависит от главной звезды команды.

Больше мнений и эксклюзивов автора о «Сибири» и не только – в его телеграм-канале «Пиетет Макарова».
