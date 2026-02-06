«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым

Московское «Динамо» провалило отрезок в регулярном чемпионате КХЛ между двумя паузами – декабрьской на Кубок Первого канала и февральской на Матч звёзд. Если взять отрезок продолжительностью в 15 матчей, на нём бело-голубые набрали 10 очков, что является худшим результатом во всей Западной конференции. Однако даже в столь трудный момент сезона представители московского клуба не закрываются от журналистов. Главный тренер бело-голубых Вячеслав Козлов дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал, как команда планирует выходить из полосы неудач.

«Мы не можем сейчас думать о плей-офф. Нужно играть со «Спартаком» на полную силу»

– Пришлось ли вам дополнительно корректировать тренировочный процесс в наступившую паузу относительно изначальных планов, учитывая результаты команды в последнее время? Видел, что команда сейчас занимается в двухразовом режиме.

– Это не двухразовые занятия. Мы работаем по совмещённой программе: лёд – зал. Просто лёд делаем с заливкой (команда проводит первую часть занятия, после чего происходит заливка льда, и тренировка продолжается. – Прим. «Чемпионата»). Изначально мы так и планировали работу в эту паузу. Сейчас хорошее время перед плей-офф, когда ещё можно подтянуть физику и сделать какие-то наработки.

– На что делается основной упор – на физическую или игровую составляющую? Многим запомнилась ваша недавняя фраза, что команда и на тренировках не забивает.

– Мы разбили тренировочный процесс таким образом, чтобы подтянуть и физику, и игру. В первую очередь стараемся улучшить оборону, потому что очень много пропускаем.

– Часто у тренеров в спорте есть такое понятие, как выход из-под нагрузок. Ожидаете ли вы, что команда будет полностью готова уже к матчу со «Спартаком», или эти самые нагрузки игрокам ещё нужно будет переварить в течение какого-то времени?

– Здесь должен быть баланс. В нашем положении нужно готовиться играть со «Спартаком» на полную силу. Мы не можем сейчас думать о плей-офф. До него ещё много игр. Нужно побеждать и начать радовать наших болельщиков.

«Всех не устраивает та ситуация, в которую мы попали»

– Понятно, что основной анализ вами будет произведён после завершения сезона, но есть ли уже понимание, что привело к такому спаду продолжительностью в полтора месяца?

– Сработала совокупность очень многих факторов. Усталость накопилась. Были болезни. Где-то и у ребят не до конца получалось выполнять наши требования. Можно сказать, что всё это и привело вот к такому кризису. Но мы чётко знаем, что и как нужно сделать, как построить тренировочный процесс, чтобы его преодолеть. Собственно, над этим сейчас и работаем.

– На своей последней пресс-конференции после матча с «Авангардом» вы отметили, что из-за плохого большинства даже ругань уже пошла между игроками. Насколько сплочена и едина сейчас ваша команда?

– Эта пауза должна расставить всё на свои места. Ребятам нужно всё переосмыслить. Когда не идёт игра «пять на пять», тогда и большинство не будет работать. Тут всё взаимосвязано. Неудачи притягивают неудачи.

Дело в том, что при игре «пять на четыре» очень многое зависит от качества паса. Также в большинстве необходимо очень много работать, нужно двигаться, а не просто стоять и чего-то ждать. У нас сейчас происходит так, что один игрок с шайбой, и ему никто не помогает.

Противоположная команда нас просто перерабатывает в своём меньшинстве. Вбрасывание, контроль и удержание шайбы – тут всё идёт друг за другом. А если отдаёшь неточный пас, тогда тебя выбрасывают из зоны – в неё надо опять заходить, приходится тратить силы, энергию. Отсюда копится раздражение, поэтому ребята друг на друга где-то уже обижаются.

– Основываясь на своём богатейшем игровом и тренерском опыте, как планируете выводить из «спячки» лидеров команды? Практикуете ли вы индивидуальные разговоры?

– Да, практикую. Всех не устраивает та ситуация, в которую мы попали. Сейчас идёт хороший тренировочный процесс. Все к нему с пониманием относятся, равно как и к тем нагрузкам, что мы сейчас даём. Все понимают, для чего это делается. Только через работу можно прийти к успеху.

– Ясно, что уже не провести селекцию заново, а летом вас не было в тренерском штабе, но вы не считаете, что нынешнее «Динамо» является слишком возрастной командой? Способа ли она повторить прошлогодний кубковый поход?

– Мы потеряли целый ряд очень важных игроков: Пакетта, Михеева, отдали Рашевского. Это целая тройка плюс Готовец. На рынке в дедлайн мы не смогли успешно сработать, потому что одни клубы просто не отдавали игроков, а другие – просили огромную компенсацию. Поэтому что есть, то есть.

Сами мы не стали никого обменивать, потому что верим в наших игроков. Сейчас нам прежде всего нужно прервать неудачную серию. И хорошо подготовиться к плей-офф. Да, мы знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто у нас есть. Другого пути нет.

Вячеслав Козлов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«В зоне обороны должны все играть – от Кучерова и до всех остальных»

– В последнее время вы стали гораздо чаще посещать матчи молодёжной команды. Можно ли говорить, что ведётся работа с прицелом на будущее? Потому что по вашим ответам на пресс-конференции можно сделать вывод, что никого сейчас вызывать вы не собираетесь.

– Это не совсем так. Да, в первую очередь нам нужно стабилизировать ситуацию с игрой команды КХЛ. Но и на молодёжь мы тоже смотрим. Просто сейчас у нас ребята (Тимур Кол, Курбан Лиъматов, Артём Бондарь. – Прим. «Чемпионата») уехали на Кубок Вызова. А так у нас постоянно кто-то выбывает, поэтому планируем вовлекать в тренировочный процесс игроков молодёжной команды.

Наша команда ВХЛ борется за попадание в плей-офф. В ней мы следим за Прохоровым. Рассчитываем на него. Когда у них не будет игр и он нам понадобится, постараемся его привлечь, чтобы у нас была хорошая конкуренция.

– Может быть, это и более глобальная дискуссия, но хотелось бы обсудить, как вы в принципе видите идеальную доводку молодого игрока до основной команды? Недавно мы видели пример, как Игорь Чернышов в этом сезоне зашёл в НХЛ, его сразу же поставили к Маклину Селебрини, и он выдал яркий результативный отрезок. И там это сплошь и рядом. Почему у нас молодой игрок при вызове в КХЛ чаще всего получает одну минуту и на этом всё заканчивается?

– За океан уезжают лучшие и те, кто действительно там хочет играть. Поверьте мне: если бы у меня сейчас был Игорь Чернышов, то он бы играл и здесь. У нас Егор Римашевский уже три года находится в команде и сейчас не всегда попадает в состав. Он то выдаёт хороший матч, то теряется на две игры. Не все молодые игроки могут держать удар. И не все могут сразу претендовать на топ-6 или топ-9. Поэтому они и получают такое игровое время, как вы сказали. Лучше, чтобы они набирались опыта, играя много в МХЛ или ВХЛ, а потом уже приходили в КХЛ.

Те, кого вы назвали, это единичные случаи. И потом – как всё работает в НХЛ? Когда кто-то из топ-6 получает травму, на его место поднимают молодого игрока. Так произошло и с Игорем. Он зашёл в НХЛ, его подпустили, дали почувствовать и показали, что на него рассчитывают. Но когда вернулся травмированный игрок, его сразу вернули в АХЛ, где он и будет дальше развиваться до тех пор, пока кто-то опять не травмируется. Когда у команды НХЛ травмируется игрок топ-6, на его место поднимают игрока, который занимает аналогичную роль в АХЛ.

Чернышов не будет чекером и никогда не будет играть у них в нижних звеньях. Понимаете, о чём я говорю? Там есть вертикаль, в которой всё чётко рассчитано и выстроено. В НХЛ поднимают игрока конкретно на ту позицию, которая ослабла. Для третьего-четвёртого звеньев у них есть совершенно другие люди. У нас это так не работает. Если мы берём молодого игрока, «лимитчика», то он получает не ту роль, которую должен.

– Допустил ли Прохоров какие-то ошибки в плане своего поведения в раздевалке? Или причины его уже длительного нахождения в ВХЛ кроются исключительно в игровом аспекте?

– Он играет там много. У него и сейчас проскакивают какие-то моменты… Он хорошо играет с шайбой, но игра в обороне… Иногда он или её игнорирует, или проезжает просто [мимо]. У него огромный потенциал, длинные руки, клюшка. Но в этом компоненте Даниил пока уступает остальным игрокам.

Даниил Прохоров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Может ли он раскрыться в НХЛ? И с его стилем игры и габаритами даже лучше себя проявить в Северной Америке, чем в российском хоккее.

— В зоне обороны должны все играть – от Кучерова и до всех остальных. Это ему надо улучшать не только здесь, но и на перспективу. Без обороны его пятёрку всегда будут закрывать – будто они всё время в меньшинстве – ему нужно помогать защитникам.

«У нас колоссальное невезение с вратарями. Одна из главных задач – стабилизировать положение с ними»

— В команде МХЛ выделяется Михаил Меликов, он умный игрок, но ему не хватает мышечной массы. Ему надо добавлять в этом аспекте, чтобы была перспектива заиграть во взрослый хоккей?

— Нужно быть очень быстрым тогда. Джордан Уил тоже небольшого роста, но он и в НХЛ поиграл, и здесь давно – может держать удар, борьбу, держит шайбу, это его отличает от других.

— Если говорить о Тимуре Коле, то в роли седьмого защитника вас больше устраивает более опытный Роман Калиниченко? У меня устойчивое ощущение, что Тимур перерос МХЛ, ему там неинтересно…

— Полностью согласен, ему надо двигаться дальше, будем привлекать его к нашим тренировкам. Если будет возможность, будем здесь его седьмым раздевать. Но хотелось бы посмотреть, как он будет держаться на уровне ВХЛ.

— Пошёл разговор, что Максим Моторыгин рассматривает возможность продолжения карьеры за океаном. Скауты приходят, смотрят. Максим сейчас в той ситуации, где Владислав Подъяпольский находится на долгосрочном дорогом контракте, нужно смотреть в ту сторону или продолжать в России бороться за пост первого номера?

— Тут всё индивидуально, советы сложно давать. Если человек захочет – уедет, если без контракта. Сколько ему обещали перед сезоном игр, всё выполняется. У нас просто какое-то колоссальное невезение с вратарями: то один, то другой травму получает, выздоравливает, снова начинает болеть. Одна из наших главных задач – стабилизировать положение с вратарями, чтобы они играли по графику. Влад, наверное, чуть больше [будет играть], но мы рассчитываем и на Макса тоже.

Максим Моторыгин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«С Комтуа периодически надо проводить профилактику. Это наша тренерская работа»

— Насколько сложным игроком в смысле дисциплины является Максим Комтуа? Вы его уже и дисциплинарно сажали, вроде как на него подействовало. Вот в этой провальной домашней серии к нему-то, наверное, было меньше всего претензий. То есть дошли до него ваши слова?

— Ну, это наша такая тренерская работа. Один игрок может с первого слова понять, второй – со второго-третьего. С Максимом периодически надо проводить такую профилактику, постоянно работать с ним, чтобы вытаскивать из него это, потому что играть он умеет. Но иногда желание что-то сделать такое неординарное приводит и к удалению, и к ошибкам.

— У вас нет ощущения, что Максим, выдав в том сезоне настолько яркий чемпионат, понял, что даже это не помогает ему вернуться в НХЛ, и он словно чуть подугас?

— Это, наверное, к нему вопрос. Но он потерял партнёров, у них получалось с Седриком Пакеттом и Дмитрием Рашевским. Потом он играл ещё с Артёмом Михеевым. Пока мы не можем заменить этих партнёров. Возможно, и с этим связано.

— Сейчас вы как-то будете заново пытаться пересобрать эти топ-6, топ-9? Потому что мы видели, Никиту Гусева сейчас отправили в номинально третье звено, образовали легионерскую тройку. Будете продолжать этот поиск или пытаться вернуться к тому, что когда-то работало: Гусев – Уил – Сикьюра?

— Будем пробовать разные варианты. Потому что пока это не работает.

«По тому, как вылезем из ситуации и пройдём плей-офф – будут разговоры о следующем сезоне»

— Чувствуете кредит доверия от руководства? Есть ли мысли о следующем сезоне? Или главное – спасти этот чемпионат?

— Поддержку чувствую. Мы постоянно с руководством общаемся, пытаемся совместными усилиями вылезти из этой ситуации. Прежде всего, конечно, выйти из этого кризиса, подготовиться к плей-офф, а дальше уже готовиться к следующему. По тому, как мы выберемся из этой ситуации, как проведём плей-офф, уже будут дальше разговоры идти о следующем сезоне.

— Какой результат позволит считать нынешний сезон для «Динамо» успешным? Есть ли чёткая планка?

— Думаю, что удачная игра в плей-офф. По крайней мере, если мы достойно там выступим. Там уже как ситуация сложится, вы же понимаете – можно пройти несколько раундов, а можно вылететь в первом.

Вячеслав Козлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Когда возглавили «Динамо», ожидали, что придётся так сложно?

— Конечно, не думал, что будет такая ситуация. Очень много факторов влияет на такой результат: и болезни, и какое-то невезение. Были матчи, когда играли 55 минут успешно, однако не получали очков. У меня впервые такая ситуация. Но времени на раскачку нет. Нужно всё проанализировать и исправляться.