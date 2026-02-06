Такого в КХЛ ещё не было! Гид по Матчу звёзд — 2026 в Екатеринбурге

КХЛ ушла на небольшую паузу – всё потому, что на выходных состоится Матч звёзд лиги. Местом проведения в этот раз стал Екатеринбург – центром притяжения лучших хоккеистов нашего чемпионата оказалась новенькая «УГМК-Арена», введённая в эксплуатацию менее года назад.

Локация – не единственное изменение предстоящего МВЗ. Об остальных нововведениях и главной информации о мероприятии мы расскажем для вас в этом гиде.

Формат

В этом году лига подготовила новый формат. Как и ранее, в мини-турнире примут участие четыре команды, однако теперь они будут составлены по другому принципу. Хозяевами Матча звёзд станет сборная KHL Ural Stars, которая собрана из игроков «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», «Металлурга» и «Трактора», то есть уральских клубов.

Второй командой стала KHL World Stars – в неё попали легионеры, выступающие в КХЛ, а также хоккеисты из Беларуси и Казахстана. Остальные две сборные составлены из российских игроков – это KHL U23 Stars – лучшие российские игроки, рождённые не ранее 1 января 2003 года, – и KHL RUS Stars, которая состоит из более возрастных россиян.

7 февраля в первом полуфинале команда U23 Stars встретится с командой World Stars, во втором представители Урала сыграют с командой лучших российских игроков. Проигравшие сборные в воскресенье 8 февраля сойдутся в матче за третье место, а победители встретятся в финале.

Матч звёзд КХЛ — 2025 Фото: РИА Новости

Составы команд

KHL Ural Stars

Тренеры: Андрей Разин («Металлург», второй Матч звёзд), Николай Заварухин («Автомобилист», дебютант)



Вратари: Владимир Галкин («Автомобилист», дебютант), Семён Вязовой («Салават Юлаев», дебютант)



Защитники: Алексей Василевский («Салават Юлаев», дебютант), Григорий Дронов («Трактор», дебютант), Егор Яковлев («Металлург», четвёртый Матч звёзд), Джесси Блэкер («Автомобилист», дебютант)



Нападающие: Джош Ливо, Михаил Григоренко (оба – «Трактор», дебютанты), Владимир Ткачёв, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все – «Металлург», четвертый, второй, второй Матч звёзд), Александр Жаровский («Салават Юлаев», дебютант), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба – «Автомобилист», дебютанты)

KHL RUS Stars

Тренеры: Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск, пятый Матч звёзд), Анвар Гатиятулин («Ак Барс», дебютант)



Вратари: Филипп Долганов («Нефтехимик», дебютант), Максим Дорожко («Амур», третий Матч звёзд)



Защитники: Дамир Шарипзянов («Авангард», третий Матч звёзд), Даниил Пыленков («Динамо» Москва, дебютант), Егор Аланов («Сибирь», дебютант), Никита Лямкин («Ак Барс», второй Матч звёзд)



Нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба – «Локомотив», восьмой Матч звёзд, дебютант), Данил Аймурзин («Северсталь», второй Матч звёзд), Константин Окулов («Авангард», дебютант), Андрей Белозёров («Нефтехимик», второй Матч звёзд), Даниил Сероух (ХК «Сочи», дебютант), Даниил Гутик («Спартак», третий Матч звёзд), Марат Хайруллин (СКА, второй Матч звёзд), Вадим Шипачёв («Динамо» Минск, седьмой Матч звёзд)

KHL U23 Stars

Тренеры: Игорь Гришин («Нефтехимик», дебютант), Алексей Исаков («Торпедо», дебютант)



Вратари: Илья Набоков («Металлург», дебютант), Сергей Иванов (СКА, дебютант)



Защитники: Антон Силаев («Торпедо», дебютант), Даниил Орлов («Спартак», дебютант), Никита Евсеев («Амур», дебютант)



Нападающие: Егор Сурин («Локомотив», дебютант), Матвей Короткий (СКА, второй Матч звёзд), Егор Виноградов («Торпедо», дебютант), Михаил Ильин («Северсталь», дебютант), Герман Точилкин («Нефтехимик», дебютант), Прохор Полтапов (ЦСКА, дебютант), Вадим Мороз («Динамо» Минск, дебютант)

По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч звёзд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звёзд.

KHL World Stars

Тренеры: Михаил Кравец («Барыс», второй Матч звёзд), Митч Лав («Шанхайские Драконы», дебютант)



Вратари: Зак Фукале («Динамо» Минск, второй Матч звёзд), Адам Шил («Барыс», дебютант)



Защитники: Митчелл Миллер («Ак Барс», дебютант), Иоаннис Калдис («Северсталь», дебютант), Джозеф Кин («Спартак», дебютант), Адам Кленденинг («Шанхайские Драконы», дебютант), Либор Шулак («Адмирал», второй Матч звёзд)



Нападающие: Сэм Энас, Виталий Пинчук (оба – «Динамо» Минск, второй, третий Матч звёзд), Джордан Уил («Динамо» Москва, дебютант), Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы», дебютант), Даниэль Спронг («Автомобилист», дебютант), Райли Савчук («Лада», дебютант), Эндрю Потуральски («Авангард», дебютант)

Матч звёзд КХЛ — 2025 Фото: РИА Новости

Мастер-шоу

На Матче звёзд КХЛ в Екатеринбурге в программу мастер-шоу вошло новое соревнование для тренеров, а вместо конкурса «Эффективная защита» болельщики увидят вратарское многоборье.

1. Эффектный буллит

Участвуют по одному вратарю и три полевых игрока от каждой команды. Каждому из полевых предоставляется по одной попытке за счёт мастерства реализовать буллит; допускается использование предметов и навыков, не относящихся к хоккею. Победитель определяется голосованием болельщиков.

Участники определятся позднее.

2. Круг на скорость

Участвуют по одному хоккеисту от каждой команды; участники определяются в соответствии с показателями максимально развитой скорости во время матчей чемпионата КХЛ.

Каждому участнику предоставляется одна попытка, хоккеист делает по площадке полный круг, стартуя на красной линии и финишируя там же. Побеждает игрок, затративший наименьшее время.

Участники: Герман Точилкин («Нефтехимик»), Даниэль Спронг («Автомобилист»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Роман Горбунов («Автомобилист»)

3. Конкурс капитанов

Конкурс состоит из шести этапов, каждый капитан выполняет все шесть заданий подряд, и затраченное время будет служить дополнительным параметром определения победителя в случае равенства набранных очков. Для первого этапа предусмотрено четыре попытки, очки начисляются за каждую точную. Для шестого этапа попытка одна, для всех остальных — по три: в случае выполнения задания с первой капитан получает три очка, со второй — два, с третьей — одно, и за невыполнение задачи — 0 очков. Очки, набранные во всех шести этапах, суммируются.

Точность броска. Задача — поразить четыре мишени. Точность паса. Задача — поразить мини-ворота любой передачей. Точность паса-2. Задача — поразить мини-ворота подкидкой через мини-бортик. Хоккейный бильярд. Задача — поразить ворота броском от дальней синей линии, рикошетом от борта. Хоккейный баскетбол. Задача — попасть шайбой навесом в корзину, установленную в площади ворот. Счастливый бросок. Задача — попасть с синей линии шайбой в отверстие щита, закрывающего дальние ворота.

Участники: Прохор Полтапов (ЦСКА), Сэм Энас («Динамо» Минск), Александр Радулов («Локомотив»), Егор Яковлев («Металлург»)

4. Сила броска

Участвуют по одному хоккеисту от каждой команды; участники определяются в соответствии с показателями максимально развитой скорости полёта шайбы во время матчей чемпионата КХЛ.

Каждому из участников предоставляется по две попытки, в зачёт идёт лучшая из них. Шайба располагается в восьми метрах от ворот, движение к ней игроки начинают из нейтральной зоны.

Участники: Даниил Орлов («Спартак»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Григорий Дронов («Трактор»)

5. Конкурс вратарей

Участвуют по одному вратарю от каждой команды, каждый из них выполняет все задания подряд. На каждое задание отводится по одной попытке; в случае равного количества набранных балов победитель определяется по максимальной силе броска.

Надёжность. Задача — отразить буллит. Бросок в пустые ворота. Исполняется от лицевой линии у противоположных ворот. Точность паса. Задача — поразить мини-ворота передачей. Сила броска.

Участники: Сергей Иванов (СКА), Зак Фукале («Динамо» Минск), Филипп Долганов («Нефтехимик»), Владимир Галкин («Автомобилист»)

6. Хоккейный кёрлинг

Участвуют все тренеры. Задача — броском с линии ворот доставить шайбу ближе всего к центру площадки, при этом можно выбивать чужие шайбы для улучшения позиции собственной. Количество попыток ограничено: по два броска на команду или по одному — на каждого тренера. Последовательность выполнения бросков определяется жеребьёвкой.