Вместо Кросби на ОИ в Турин поехал «грязный» Тодд Бертуцци. Это стоило Канаде золота?

Вокруг состава сборной Канады на Олимпиаду было две большие интриги – попадут ли в список счастливчиков юные звёзды «кленовых» – Маклин Селебрини и Коннор Бедард. Лидера «Сан-Хосе» за его прогресс во второй взрослый сезон наградили поездкой в Италию, а вот звезда «Чикаго» остаётся дома, несмотря на бодрый старт регулярного чемпионата.

Решение оставить Бедарда вне заявки вызвало много споров, особенно если учитывать наличие в составе таких ребят, как Том Уилсон и Бо Хорват, однако 20 лет назад без Олимпиады оставили куда более значительную фигуру – Сидни Кросби. Как «прокатили» мимо Игр будущую легенду сборной и что это стоило в итоге команде Пэта Куинна?

Сидни Кросби в составе сборной Канады на ОИ-2010 Фото: РИА Новости

Первого сезона Сидни Кросби в НХЛ ждали с придыханием. Малыш Сид должен был стать символом новой эпохи, новой Канады, новой лиги – ведь после локаута Национальная хоккейная лига серьёзно видоизменилась. Драмы добавлял синхронный дебют с Александром Овечкиным – первый номер драфта-2004 ждал своего шанса сыграть в Северной Америке больше года из-за отмены сезона-2004/2005. В СМИ постоянно сравнивали канадского «некствана» с молодой звездой из России. А с учётом того, что сезон-2005/2006 был олимпийским, прикидывали шансы очной встречи Овечкина и Кросби уже на итальянском льду. Однако, в отличие от Александра, Сидни Турин-2006 пропустит. Формировал состав канадской сборной генеральный менеджер Уэйн Гретцки – в плотном контакте с главным тренером Пэтом Куинном, возглавлявшим на тот момент «Торонто». «Мы собираем коллектив, а не смотрим на статистику», – отвечал критикам Куинн.

Кросби был не единственным, кого оставили вне итоговой заявки. В состав не попали и другие молодые звёзды – Эрик Стаал из «Каролины», который шёл на момент старта Олимпиады третьим бомбардиром НХЛ, а через пару месяцев взял с «ураганами» Кубок Стэнли, и Джейсон Спецца, чьи подвиги в составе «Оттавы» также не учитывались. Но их хотя бы включили в список резервистов. Сидни не стали держать даже как запасного на случай травмы, при том что в основном составе были хоть и заслуженные ветераны, но давно не показывающие результативной игры, такие как завсегдатай «Финикса» и «Аризоны» Шейн Доун, легенда «Детройта» Крис Дрэйпер, а также Тодд Бертуцци из «Ванкувера», который большинству болельщиков запомнился подлым ударом Стива Мура и рекордной дисквалификацией на целый сезон. Ставка делалась на опыт, понимание тренерских схем и личные связи.

Тодд Бертуцци Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Если говорить конкретно о Кросби, то с его вызовом в сборную всё действительно выглядело неоднозначно, и можно было встретить разные мнения. С одной стороны, Сидни проводил крутой сезон для новичка лиги, уверенно шагая по графику выше очка за игру, а по его итогам выбив гроссмейстерскую «сотню». С другой – в Канаде явный переизбыток ярких центрфорвардов, заточенных на созидание (нам бы их проблемы, конечно), а с двусторонней игрой у Кросби на тот момент наблюдались проблемы. Кроме того, тогда будущему капитану «Питтсбурга» было трудно сдержать свой юношеский пыл, и часто результативные действия он сводил на нет странным поведением на площадке. Показательный момент: Сидни лидировал не только в бомбардирской гонке клуба, но и с запасом по итогам сезона стал первым по числу удалений среди всех «пингвинов».

Даже менторская роль Марио Лемье не могла унять дерзкого хоккеиста, игроки и тренеры команд-соперника нередко обвиняли Сида в «нырках», а попытки объяснить своё видение происходящего на льду судьям только приводили к новым штрафам. Как такой игрок поведёт себя в стрессовой ситуации на Олимпиаде? Как адаптируется к большим европейским площадкам? Правилам ИИХФ? Слишком много нюансов, которые нужно было учитывать, а ведь у Гретцки с Куинном де-факто и времени не было, чтобы оценить возможности Кросби по достоинству. Определяться с составом было необходимо до Нового года, на тот момент Сидни отыграл на взрослом уровне всего лишь два с лишним месяца. Брать на столь статусный турнир игрока, принимая в зачёт его успехи по юношам и молодёжке – явно не в прерогативе Канады, где объективно звезда на звезде.

Молодой Александр Овечкин в составе сборной России Фото: РИА Новости

И сравнение с Овечкиным тут не совсем справедливо. Во-первых, сопоставимых с канадскими мук выбора у главного тренера российской сборной Владимира Крикунова и генерального менеджера Павла Буре (это был последний случай, когда мы на уровне сборных использовали эту должность) не было и близко. У них хватало своих странных решений, взять хотя бы декларацию о необходимости соблюдать баланс между игроками НХЛ и Суперлиги, но базово количества таланта в разы меньше – и глупо отказываться от пусть и молодой, но суперзвезды. Во-вторых, Александр почти на два года старше Кросби, и, пока Сидни варился в канадских юниорских лигах, Овечкин играл в «Динамо», в одной из сильнейших команд российского чемпионата, и даже выигрывал его. Олимпийский сезон был для него уже пятым с регулярной практикой на взрослом уровне.

Хватало и международного опыта – два чемпионата мира, 2004 и 2005 годов, Кубок мира –2004. Причём два последних турнира по уровню были недалеки от Олимпиады, поскольку Кубок мира организовывала сама НХЛ, а на ЧМ в Австрии в 2005 приехали почти все сильнейшие, поскольку сезон в Национальной хоккейной лиге был отменён. Сомнения могли быть разве что по вызову Евгения Малкина, однако и его игра за «Металлург» убедила рискнуть. Овечкин в итоге забьёт победный гол Канаде в памятном четвертьфинале, а Канада отправится домой – Турин-2006 так и останется для «кленовых листьев» худшей Олимпиадой в эпоху НХЛ. Кросби скажет в интервью, что воспринял решение Гретцки и Куинна не брать его в сборную как вызов, через пару месяцев поедет в Ригу на ЧМ-2006 и, несмотря на ужасный командный результат (поражение 0:5 от Финляндии в игре за третье место), станет лучшим нападающим турнира.

Сидни Кросби празднует чемпионство на домашнем льду на ОИ-2010 Фото: РИА Новости

А ещё через четыре года забросит победную шайбу в овертайме со сборной США на домашней Олимпиаде в Ванкувере, в 2014-м на глазах у Овечкина, который будет смотреть за финалом Канада – США с трибун ледового дворца «Большой» в Сочи, станет двукратным олимпийским чемпионом, в 2015-м победой на ЧМ, уничтожив Россию с Александром в составе в финале 6:1, оформит членство в «Тройном золотом клубе», а в Милан-2026 едет уже в статусе ветерана, претендующего на пантеон величайших. Среди обязанностей Кросби будет в том числе «шефство» над Маклином Селебрини, которого, в отличие от Коннора Бедарда, на Игры всё-таки повезли. Но, может, и для нападающего «Чикаго» это будет лишь важным уроком на будущее?