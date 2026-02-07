Ждать ли Панарина в России? Контракт с «Лос-Анджелесом» намекает на это

После олимпийской паузы мы с удовольствием понаблюдаем за Артемием Панариным в форме его нового клуба «Лос-Анджелеса», а пока у Артемия и его семьи есть время перебраться из Нью-Йорка в солнечную Калифорнию. Хорошо, что россиянина успели обменять до Игр, буквально на флажке. В плане логистики и понимания своего дальнейшего будущего это намного удобнее, чем сидеть в неизвестности и ждать окончания турнира в Италии.

Интересно, что предложений у Панарина было достаточно, при этом долгосрочных: на четыре года с не меньшей (и даже большей) зарплатой, нежели ему дали в «Кингз» (не будем забывать про высокие налоги в Калифорнии). Однако сам Артемий и его семья выбрали «Лос-Анджелес», в том числе для комфортной жизни с детьми. Ко всему прочему, у менеджмента «Рейнджерс» были практически полностью связаны руки, так как в контракте форварда стоял пункт о полном запрете на обмен. В итоге хоккеист дал задание своему североамериканскому агенту Полу Теофаносу работать только по варианту с «королями». Соответственно, с этим же вариантом работали и в клубе с Бродвея, получив за звёздного нападающего смешную компенсацию.

«Мне кажется, я не слишком думаю о деньгах. Не знаю, может, это звучит смешно, однако для меня это неважно. Я просто хочу играть за ребят и за организацию. Вот что для меня важно. Очевидно, что это довольно краткосрочный контракт. Это не то, чего я искал, но, поскольку я хочу играть только там, у меня было не так много вариантов.

Я не был готов выбирать команду, в которую не хотел бы переходить. Скорее всего, я бы вернулся в Россию, если бы «Лос-Анджелес» ничего мне не предложил», — заявил сам Артемий после обмена.

Интересно, что с одной стороны Панарин как бы говорит, что «краткосрочный контракт — это не то, что он искал», но с другой тут же отмечает, что «мог вернуться в Россию».

Артемий Панарин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Думается, что Панарин в своих высказываниях прилично юлит. Безусловно, деньги для него были важны, да и любовь к красивой жизни и городам вроде Нью-Йорка или легендарного Эл Эй никуда не делась. Некогда простой парень из Коркина добрался до звёздных американских высот, которые стали неотъемлемой частью его карьеры.

Про Россию Панарин тоже упомянул не случайно. Очевидно, что возможный и вполне вероятный вариант возвращения на родину сидит в голове у Артемия, поэтому в этом случае двухлетний контракт с «Кингз» является оптимальным и служит определённым намёком. Через два года Панарину будет уже 36 лет, — самое то, чтобы успеть завершить карьеру в КХЛ, получив очередное «жирное» соглашение.

— Как считаете, после завершения двухлетнего контракта с «Лос-Анджелесом», когда Артемию Панарину будет уже 36 лет, форвард может вернуться в КХЛ?

— Если смотреть на Александра Радулова и взять его за пример — то всё возможно. Посмотрите, как сейчас Александр выступает в КХЛ, в какой форме находится. Артемий тоже уделяет огромное внимание своей подготовке и физической форме, он является профессионалом с большой буквы. Со статистикой и результативностью у него тоже полный порядок. Думаю, у Панарина хватит сил, чтобы продолжать радовать болельщиков, родных и близких своей игрой, – сказал мне известный агент Александр Черных, представляющий интересы Панарина в России.

Черных вёл Артемия с самого начала его карьеры в КХЛ, прекрасно изучил Панарина и многое для него сделал. Даже сейчас Александр и Артемий на связи и периодически созваниваются. И, кстати, аналогия с Радуловым здесь абсолютно правильная и уместная. Нашей лиге и болельщикам очень нужны звёзды уровня Радулова и Панарина.

Пока же россиянину предстоит проявить себя в непростой команде с отсутствием в ближайшем времени каких-либо перспектив для завоевания Кубка Стэнли. Но, видимо, для Панарина и это тоже не главное.