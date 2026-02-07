Смотреть Олимпиаду без России — это не предательство

Настоящее предательство — не дать шанс Играм в Италии только из-за того, что там нет нашей сборной.

Олимпийские игры — 2026 официально стартовали. Совсем скоро, 11 февраля, начнётся и хоккейный турнир. В нём впервые за 12 лет примет участие НХЛ — наконец-то это действительно будет турнир лучших против лучших.

Впрочем, с такой формулировкой согласны далеко не все. Мол, без сборной России Олимпиаду даже с игроками НХЛ нельзя назвать соревнованием «лучших против лучших». В этом есть смысл — конечно, в Северной Америке выступают главные российские суперзвёзды, которые всегда находятся на первом плане.

Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Сергей Бобровский и многие другие… без них Олимпиада действительно будет не тем турниром, что могла бы.

Кто-то в своих заявлениях пошёл и того дальше.

Так, например, великий советский и российский экс-хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, будет ли он смотреть ОИ-2026: «Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет».

Кто-то согласился с мнением мэтра нашего хоккея, кто-то выступил против.

Автор этого текста же может высказать лишь свою личную позицию. И он считает, что смотреть Олимпиаду даже без участия наших хоккеистов — это совсем не предательство.

Настоящее предательство — это называть предателями тех, кто действительно любит хоккей. Тех, кто хочет посмотреть на выступление лучших хоккеистов своих стран, лучших хоккеистов мира, даже если часть из них не сможет принять участие в турнире. Тех, кто хочет увидеть высококлассный хоккей, которого мы ждали более 10 лет.

Только вдумайтесь: среди тех, кто будет следить за Играми в Италии, есть люди, которые ещё даже не родились, когда проходила последняя к этому моменту Олимпиада с участием НХЛ! Есть и те, кто смотрел ОИ-2014, ещё будучи школьниками — теперь это взрослые самостоятельные люди. Они только сейчас впервые получают возможность увидеть выступление топовых мировых звёзд хоккея на международной арене в сознательном возрасте. Лишить их такого опыта — не кощунство ли это?

Хоккейный финал Олимпиады в Сочи Фото: РИА Новости

Более того, с последней Олимпиады сменилось целое поколение игроков.

Коннор Макдэвид — вероятно, главная звезда мирового хоккея — ещё даже не был задрафтован, когда проходили ОИ-2014. А с тех пор у него и не было шанса поиграть на Олимпиаде. То же самое касается его одноклубника по «Эдмонтону», но соперника на международной арене Леона Драйзайтля. И Давида Пастрняка. И многих других парней.

Эти звёзды впервые сойдутся на турнире такого масштаба. А вместе с ними будут ещё и несколько легенд прошлого — например, Сидни Кросби, для которого эти Игры станут третьими — и, возможно, самыми важными. Для Малыша Сида это может быть финальный аккорд в карьере — потенциально наивысшая точка.

Это настоящие суперзвёзды. И игру они будут показывать соответствующую.

Конечно, говоря об этом, мы не можем не думать о том, что и у ряда российских хоккеистов мог быть такой финальный аккорд — но его не будет. Однако остальные истории от этого не меркнут.

На Олимпиаде по-прежнему будет огромное количество звёзд хоккея. Чьих-то кумиров, на которых растёт нынешнее и будут расти следующие поколения. Настоящих мастодонтов нашего любимого вида спорта, которые двигают его вперёд.

Есть большое количество интриг — от самой главной в виде того, кто же выиграет золото (ну или: кто же сможет остановить Канаду?), до вопросов вроде «Сможет ли кто-то пополнить «Тройной золотой клуб»?» и «Кто преподнесёт главную сенсацию?».

Помимо этого, есть ряд парней, за которых точно будут болеть во многих городах России. Это бывшие хоккеисты их команд, а ещё — четверо действующих. Так, за сборную Словакии сыграют защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка и капитан череповецкой «Северстали» Адам Лишка. За национальную команду Франции выступит форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Неужели болельщики из Ярославля или Череповца, которые будут следить за своими парнями и поддерживать их, тоже предатели?

В конце концов, есть истории, которые уже цепляют или зацепят в ходе турнира. Будут слёзы, будут улыбки, счастье, боль, крушение надежд и превозмогание. Разве эти истории трогают меньше лишь потому, что кто-то родился в другом месте? Боль и счастье преодоления становятся менее ценными? Или на груди у этих ребят обязательно должны быть триколор и двуглавый орёл, чтобы мы могли проникнуться их историями?

В этом мире всё же есть некоторые универсальные категории. И если лично меня уже не будет цеплять трогательная история преодоления того или иного хоккеиста, то я в первую очередь подумаю о том, что же со мной не так. Не с хоккеем.

В конечном счёте подобные ситуации — это важный момент, чтобы задать самим себе вопрос: а что мы любим в первую очередь — себя в хоккее или хоккей в себе?

И если кому-то турнир неинтересен сам по себе, это нормально. Нет смысла заставлять себя смотреть то, что смотреть не хочется. Однако если кто-то отказывается от просмотра Олимпиады просто потому, что считает это предательством или не видит в этом смысла без сборной России… а точно ли эти люди любят хоккей?

Это не та ситуация, в которой вновь можно прикрыться патриотизмом. Патриотизм — это о любви к своей стране, а не о ненависти или зависти к другим. Любовь к своей стране никак не мешает и никак не должна мешать любви к высококлассному хоккею. Чтобы стать лучше, нужно смотреть на лучших. И хоть в нашей стране большое число звёзд хоккея, они есть и в других сборных.

Коннор Макдэвид и Сидни Кросби Фото: Graham Hughes/Zuma/ТАСС

И уж тем более любовь к своей стране не значит желание закрыться от мира. Не стоит забывать, что хоккей — он о преодолении. О том, как быть сильным, когда тебя бьют. О том, как оставаться хорошим человеком в условиях, когда тебе в любой момент может прилететь чей-то локоть в спину. О том, как выходить на лёд и отдавать всего себя ради того, что ты любишь больше всего на свете. И о том, как протягивать руку своему сопернику и разделять его чувства — будь то разочарование и боль или радость и счастье.

Хоккей учит многому. Высококлассный хоккей — тем более. Нам стоит посмотреть на то, как играют лучшие хоккеисты мира, чтобы и самим стать лучше. А заодно получить удовольствие от самой игры. Было бы желание — цепляющий сюжет всегда найдётся. И это не будет предательством, ведь здесь законное право каждого — решать самого за себя. Уж точно не другим это делать за вас.

А вот что такое настоящее предательство — так это закрываться от мира, словно обиженный ребёнок, и громкими высказываниями заставлять других поступать так же.

