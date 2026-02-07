Небольшой, но крепкий десант. Хоккеисты КХЛ, которые выступят на Олимпийских играх

Олимпийские игры в Италии официально стартовали! Но, по обыкновению, хоккейный турнир начнётся несколько позже – матч открытия между собой проведут Финляндия и Словакия 11 февраля.

Чем примечательны эти Игры, помимо отстранения России? Игроки НХЛ впервые за 12 лет (с Олимпиады в Сочи) поедут выступать за свои национальные команды. Этот фактор сразу же кратно повышает интерес к соревнованиям.

Для тех, кому интересно смотреть за «своими», есть небольшой подарок. На Олимпиаде примут участие четыре игрока КХЛ. Да, десант небольшой, но довольно-таки крепкий.

Кто же эти счастливцы?

Стефан Да Коста (сборная Франции)

Страшно представить, но дебютировал Да Коста в играх за сборную ещё 20 лет назад – в далёком 2006 году. Правда, тогда это была юниорская команда. Всего же Стефан сыграл на девяти чемпионатах мира, это автоматически делает его одним из самых опытных игроков турнира не только в составе своей сборной, но и вообще среди всех команд. Однако на Олимпиаде форвард «Автомобилиста» ещё ни разу не выступал. По самой банальной причине – его сборная никак не могла туда попасть.

Стефан Да Коста в составе сборной Франции Фото: Martin Rose/Getty Images

Вопросы относительно участия Стефана звучали, однако не брать лучшего хоккеиста в стране после играющего в НХЛ Александра Тексье – выстрел себе же в ногу. Главный тренер сборной Франции Йорик Трей был несказанно рад тому, что неспортивные причины не вмешались в принцип формирования состава:

«Мои менеджеры и люди из федерации сказали, что игроки из КХЛ могут быть доступны для вызова в национальную команду с того момента, как лига дала на это зелёный свет. Очевидно, что Стефан будет частью нашей команды, он очень креативный игрок, обладает всеми необходимыми навыками нападающего. Он лидер французского хоккея, у него великолепная карьера, самая великая, которую когда бы то ни было имели французские хоккеисты.

Мы счастливы, что он присоединится к нам, его характер, лидерские качества, стремление к победе помогут нам, потому что предстоит сложный турнир. Стефан нам нужен. Мы в нём не сомневаемся».

Несмотря на то что Стефану в этом году исполнится 37 лет, француз до сих пор остаётся одним из лучших форвардов КХЛ, играя в большом клубе и набирая в среднем почти очко за матч. У Да Косты 38 (13+25) очков в 41 встрече.

Адам Лишка (сборная Словакии)

Лишка, как и Да Коста, начал выступление за национальную команду с юниорских чемпионатов мира, сыграл на двух МЧМ, однако такого опыта, как у француза, у него всё же нет. Неудивительно, ведь разница у них в 10 лет. Капитан «Северстали» сыграл на трёх чемпионатах мира, а в 2019 году чуть не стал главным героем фантастического матча в группе с Канадой – Адам забил два гола, но Словакия драматично уступила со счётом 5:6.

Адам Лишка в составе сборной Словакии Фото: Martin Rose/Getty Images

Словак забавно отреагировал на вызов в национальную команду:

«Мне позвонил тренер сборной Словакии где‑то за два часа до наступления нового года и сообщил об этом. Подумал сначала, что это какая‑то шутка. Я не то чтобы удивлён, но это большая честь для меня, всегда рад, когда играю за национальную команду. После я позвонил родителям, они очень сильно за меня порадовались. Это приятное достижение за всю работу, которую сделал на данный момент».

С конца декабря по середину января Лишка выдал чумовую серию: в 10 встречах Адам набрал 15 очков и забросил аж 11 шайб. Да и относительно всего сезона словак играет довольно стабильно, оставаясь лидером «Северстали». Духа и лидерских качеств он точно добавит своей сборной.

Адам Ружичка (сборная Словакии)

Адам ни разу не играл за взрослую сборную на международных турнирах, однако за его спиной есть целых три турнира на МЧМ и два – на ЮЧМ. Да и нельзя забывать, что Ружичка играл в квалификации на Олимпиаду в Китае, где сборная Словакии взяла бронзу.

Ружичка был скуп на слова после вызова в сборную: «Для меня это большая честь. С нетерпением жду этого дня. Счастлив, что получил такое приглашение». Но все знают, что путь Адама к этой поездке был усеян трудностями. Которые, впрочем, он полностью создал себе сам.

Ружичка тяжело летом договаривался о новом контракте со «Спартаком», однако плоды от этого сотрудничества обе стороны получают сполна – Адаму доверили роль лидера, а «Спартак» не потерял габаритного нападающего, который отлично обращается с шайбой.

Кстати говоря, словакам Ружичка точно понадобится, так как в прошлом году в плей-офф Адам показал, как он может играть решающие матчи.

Мартин Гернат (сборная Словакии)

Гернат – единственный игрок КХЛ на этой Олимпиаде, у которого есть опыт выступления на турнире такого масштаба. Мартин вместе со сборной Словакии четыре года назад взял бронзовые медали. При этом удивительно, что защитник «Локомотива» на мировых первенствах выступал лишь дважды – в 2017 и 2021 году.

Лучше всего про вызов Герната в сборную Словакии сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли: «Мартин – суперпрофессионал. От него всегда знаешь, что ждать, всегда отдаётся по полной. Не думаю, что для него это было сюрпризом. То, что увидели от Мартина сегодня, он показывает каждый раз».

И канадец полностью прав – кажется, что его место было там незыблемо. При этом важно отметить, что Мартин летом, когда подписывал контракт, прямо заявил, что условие о том, что его отпустят на Олимпиаду, было одним из главных. Несмотря на то что многие матчи «Локомотива» он пропустит из-за участия на Играх, Мартин почти наверняка побьёт личный рекорд по результативности в КХЛ. В этом году словак выглядит потрясающе.

Могут ли французы и словаки встретиться на этой Олимпиаде? Да, премудрости олимпийского хоккейного турнира, где все сборные выходят в плей-офф, позволяют это сделать. Однако, по правде говоря, шанс не так уж и велик.