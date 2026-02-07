Скидки
Олимпийские игры 2026 года в Италии, хоккейный турнир, расписание, календарь, что происходит с норовирусом

Первые проблемы на Олимпиаде! Новый вирус смешал карты в хоккейном турнире
Егор Торишный
Новый вирус смешал карты в хоккейном турнире
Комментарии
Заболели игроки двух женских национальных команд, а один матч уже был перенесён.

Накануне, 6 февраля, в Италии состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. В этом году главное зимнее спортивное соревнование четырёхлетнего цикла принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо. Сегодня уже были разыграны первые комплекты олимпийских медалей, однако фактически турниры по нескольким видам спорта стартовали ещё несколько дней назад. Первыми свою борьбу в Италии начали представители кёрлинга и хоккея. Проблемы с последним видом спорта на Олимпиаде начались ещё задолго до первых официальных матчей.

В начале января первая встреча на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане, которая стала главной хоккейной ареной Олимпийских игр – 2026, обернулась грандиозным конфузом. В тестовом матче встречались «Кальтерн» и «Варезе» в рамках полуфинала Кубка Италии. Встречу пришлось прервать после того, как во льду образовалась дыра. Сотрудники арены залили повреждённый участок водой. В результате к старту Игр на 100% арену подготовить так и не удалось, но не отменять же из-за этого весь хоккей на Олимпиаде.

Мужской турнир на ОИ-2026 стартует через несколько дней, а женский уже начался. И сразу же в его расписание свои коррективы внёс новый вирус. 4 февраля стало известно, что у четырёх хоккеисток сборной Финляндии обнаружили норовирус — теперь перспективы команды под большим вопросом.

По информации финского издания Iltalehti, симптомы у пострадавших появились в ночь на 4 февраля. Главный врач олимпийской делегации Финляндии Маарит Валтонен подтвердил, что речь идёт о норовирусе — высокозаразной кишечной инфекции, передающейся через поверхности, пищу и воздушно-капельным путём.

«Заболевших игроков вместе с соседками изолировали в их комнатах в Олимпийской деревне. Все командные объекты в деревне и на ледовой арене дезинфицируются для предотвращения распространения болезни. Также на данный момент избегаются любые контакты», — заявил Валтонен в официальном обращении Финского хоккейного союза.

Интересно, что всего за день до вспышки, в воскресенье, финская национальная команда весело проводила время в миланском ресторане — соответствующее видео размещено на странице сборной в социальных сетях. При этом на запрос СМИ в федерации отказались от обвинений в адрес заведения. По словам функционеров, установить точный источник заражения при норовирусе практически невозможно.

5 февраля финки должны были провести свой первый матч группового этапа с главным фаворитом всего турнира — сборной Канады. По регламенту на встречу нужно выставить не менее 15 полевых игроков и двух вратарей. В финской команде ещё 4 февраля подчёркивали, что не знают, как будут действовать в сложившейся ситуации, а на следующий день их положение усугубилось ещё сильнее.

За несколько часов до планируемого начала встречи появилась информация, что уже 13 игроков женской сборной Финляндии по хоккею находятся на карантине — либо из-за болезни, либо из-за контакта с заражёнными. На тренировке присутствовали лишь 10 хоккеисток. В итоге организаторы зимней Олимпиады пошли им навстречу, перенеся их матч с Канадой на 12 февраля.

Спустя несколько дней стало известно, что женская сборная Швейцарии по хоккею вслед за девушками из финской команды отправилась на карантин из-за норовируса. Положительный случай заражения был выявлен у одной из девушек после победной игры с Чехией, в которой швейцарки одолели соперниц со счётом 4:3 Б. В качестве профилактической меры было принято решение изолировать всю сборную, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Швейцарии в день торжественного открытия Игр, 6 февраля.

«Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник, 2 февраля 2026 года, и была изолирована от команды с момента появления симптомов. С сегодняшнего утра у неё отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после матча в тесном сотрудничестве с медицинской командой на месте и после консультаций с экспертами», — отмечается в сообщении.

Женская сборная Швейцарии

Женская сборная Швейцарии

Фото: iihf.com

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби уже успел высказаться о случаях заражения норовирусом у хоккеисток сборных Финляндии и Швейцарии.

«Нет, это не вспышка. Несколько случаев заболевания у финнов, с симптомами. Один случай — у швейцарцев. О них позаботились. Лечение проводится наиболее эффективным с медицинской точки зрения образом. Давайте не будем раздувать из этого большую проблему, заболели пять спортсменов, они проходят лечение. Мы замечательно смогли вернуть сборную Финляндии в турнир, сборная Канады согласилась на другую дату. Соответствующие протоколы проводятся, всё идёт очень хорошо», — цитирует Дюби ТАСС.

«Я связался с главой нашего медицинского штаба. Она говорит, что нет никаких оснований, что данные случаи взаимосвязаны. Это не вспышка. Понимаю, что нужен острый сюжет, но это не он», — добавил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Хотелось бы верить, что ситуация с норовирусом благополучно минует представителей мужского хоккея, всё-таки именно к их виду спорта будет приковано едва ли самое пристальное внимание на Играх в Италии. Не хотелось бы, чтобы какие-либо болезни влияли на расклады в их разборках за медали.

