Сборная Швейцарии заболела норовирусом, первый день Матча звёзд. Итоги дня в хоккее

Андрей Василевский и Илья Сорокин — главные кандидаты на «Везина Трофи» в НХЛ — ESPN

Российские вратари Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Илья Сорокин, представляющий «Нью-Йорк Айлендерс», были включены в список основных претендентов на получение «Везина Трофи» по итогам опроса журналистов ESPN.

Награда вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, а победителя традиционно определяют генеральные менеджеры клубов лиги.

Согласно результатам опроса, главным фаворитом предстоящего голосования считается Василевский. В числе его основных конкурентов называется Сорокин, а также Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».

Женская сборная Швейцарии по хоккею изолирована на Олимпиаде из-за норовируса

Пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии сообщила, что после выявления положительного случая норовируса у одной из хоккеисток женская сборная была изолирована.

«Положительный результат теста на норовирус был получен только после матча с Чехией и незадолго до открытия Игр. Заболевшая спортсменка с момента прибытия в Олимпийскую деревню находилась в отдельной комнате и была изолирована с появления симптомов. С утра пятницы признаки болезни у неё отсутствуют. В качестве меры предосторожности на карантин поместили всю команду. Ни у одной другой хоккеистки симптомов не выявлено», — отметили в федерации.

6 февраля швейцарки выиграли у Чехии со счётом 4:3 в серии буллитов в первом групповом матче. После игры команда пропустила церемонию открытия Олимпиады.

Следующий матч швейцарской команды должен был состояться сегодня, 7 февраля, со сборной Канады. Ранее случай заражения данным вирусом был выявлен в женской сборной Финляндии.

Финал турнира на Матче звёзд — KHL RUS Stars против KHL U23 Stars

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошли полуфинальные встречи звёздного мини-турнира.

В первой игре KHL U23 Stars одержали уверенную победу над KHL World Stars со счётом 8:5. Молодые звёзды весь матч выглядели лучше оппонентов и по делу выиграли. Сложилось даже ощущение, что легионеры были не до конца мотивированы. Но для таких мероприятий такое – норма.

Во второй встрече KHL RUS Stars неожиданно уверенно переиграли хозяев — KHL Ural Stars. Главными героями встречи стали Константин Окулов и Андрей Белозёров, которые набрали по три очка и обеспечили своей команде выход в финал.

Мозгов потренировался с вратарём «Спартака» Георгиевым

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов впервые встал на коньки и принял участие в хоккейной тренировке. Об этом рассказала пресс-служба ХК «Спартак» в социальных сетях.

Мероприятие прошло на ледовой арене «Мегаспорт». Наставником для 39-летнего Мозгова стал вратарь московского «Спартака» Александр Георгиев, который помог баскетболисту освоить базовые навыки катания и обращения с клюшкой. По итогам занятия Мозгов, чей рост составляет 216 см, уверенно держался на льду и даже забросил свою первую шайбу.

Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026

Форвард минского «Динамо» и команды KHL World Stars Сэм Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026.

Игрок белорусского клуба набрал 13 очков за 41 секунду и обошёл Прохора Полтапова (KHL U23 Stars, ЦСКА), Александра Радулова (KHL RUS Stars, «Локомотив») и Егора Яковлева (KHL Ural Stars, «Металлург»).

Василевский победил в конкурсе «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» и команды KHL Ural Stars Алексей Василевский стал победителем конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ.

Игрок обороны получил 22% в голосовании болельщиков. Егор Сурин из «Локомотива» занял второе место с 16% голосов. Матвей Короткий из СКА — третий с 11% голосов.

«Лос-Анджелес» хочет выменять Трочека

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал об интересе «Лос-Анджелес Кингз» к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсенту Трочеку. Контракт 32-летнего форварда с кэпхитом $ 5,625 млн действует до завершения сезона-2028/2029.

«Мы знаем, что «Кингз» искали центрального нападающего ещё до того, как выменяли Панарина. И тут ничего не изменилось. Они по-прежнему будут пытаться найти центра. Я слышал, что они пытались заполучить Винсента Трочека в рамках сделки по Панарину.

Судя по тому, что я слышал о Трочеке, он не полностью контролирует ситуацию с возможным обменом. Но в целом он предпочитает остаться на Востоке», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

В текущем сезоне в соглашении американского хоккеиста действует ограничение на обмен – стоп-лист из 12 команд. В нынешнем сезоне Трочек набрал 36 (12+24) очков в 43 матчах при показателе полезности «-16».