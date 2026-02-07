Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные новости в хоккее 7 февраля 2026 года, новости КХЛ, НХЛ, Олимпиады, Матча звёзд

Сборная Швейцарии заболела норовирусом, первый день Матча звёзд. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее 7 февраля 2026 года
Комментарии
Представляем сводку главных хоккейных новостей за 7 февраля.

Андрей Василевский и Илья Сорокин — главные кандидаты на «Везина Трофи» в НХЛ — ESPN

Российские вратари Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Илья Сорокин, представляющий «Нью-Йорк Айлендерс», были включены в список основных претендентов на получение «Везина Трофи» по итогам опроса журналистов ESPN.

Награда вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, а победителя традиционно определяют генеральные менеджеры клубов лиги.

Согласно результатам опроса, главным фаворитом предстоящего голосования считается Василевский. В числе его основных конкурентов называется Сорокин, а также Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».

Женская сборная Швейцарии по хоккею изолирована на Олимпиаде из-за норовируса

Пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии сообщила, что после выявления положительного случая норовируса у одной из хоккеисток женская сборная была изолирована.

«Положительный результат теста на норовирус был получен только после матча с Чехией и незадолго до открытия Игр. Заболевшая спортсменка с момента прибытия в Олимпийскую деревню находилась в отдельной комнате и была изолирована с появления симптомов. С утра пятницы признаки болезни у неё отсутствуют. В качестве меры предосторожности на карантин поместили всю команду. Ни у одной другой хоккеистки симптомов не выявлено», — отметили в федерации.

6 февраля швейцарки выиграли у Чехии со счётом 4:3 в серии буллитов в первом групповом матче. После игры команда пропустила церемонию открытия Олимпиады.

Следующий матч швейцарской команды должен был состояться сегодня, 7 февраля, со сборной Канады. Ранее случай заражения данным вирусом был выявлен в женской сборной Финляндии.

Финал турнира на Матче звёзд — KHL RUS Stars против KHL U23 Stars

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошли полуфинальные встречи звёздного мини-турнира.

В первой игре KHL U23 Stars одержали уверенную победу над KHL World Stars со счётом 8:5. Молодые звёзды весь матч выглядели лучше оппонентов и по делу выиграли. Сложилось даже ощущение, что легионеры были не до конца мотивированы. Но для таких мероприятий такое – норма.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 13:10 МСК
KHL U23 Stars
Окончен
8 : 5
KHL World Stars
0:1 Спронг (Кленденинг, Лабанк) – 02:28 (4x4)     1:1 Бондарь (Орлов, Иванов) – 04:19 (4x4)     1:2 Потуральски (Уил, Кин) – 04:36 (4x4)     2:2 Виноградов (Орлов) – 06:09 (4x4)     3:2 Короткий (Точилкин, Филимонов) – 09:37 (4x4)     4:2 Виноградов (Орлов) – 10:22 (4x4)     4:3 Потуральски (Калдис, Кин) – 13:31 (4x4)     5:3 Евсеев (Виноградов, Полтапов) – 15:17 (4x4)     6:3 Короткий (Точилкин, Филимонов) – 16:25 (4x4)     6:4 Лабанк – 19:10 (5x5)     6:5 Спронг (Потуральски) – 19:18 (5x4)     7:5 Короткий (Бондарь) – 19:32 (en)     8:5 Сурин (Филимонов) – 19:48 (en)    

Во второй встрече KHL RUS Stars неожиданно уверенно переиграли хозяев — KHL Ural Stars. Главными героями встречи стали Константин Окулов и Андрей Белозёров, которые набрали по три очка и обеспечили своей команде выход в финал.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
07 февраля 2026, суббота. 15:40 МСК
KHL Ural Stars
Окончен
3 : 6
KHL RUS Stars
0:1 Окулов (Сероух, Белозёров) – 02:14 (4x4)     0:2 Шипачёв (А. Радулов) – 04:36 (4x4)     1:2 Василевский (Денежкин, Горбунов) – 06:44 (4x4)     1:3 Аланов (Аймурзин, Гутик) – 08:27 (4x4)     2:3 Блэкер (Ливо) – 10:56 (4x4)     3:3 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 13:46 (4x4)     3:4 Белозёров (Хайруллин) – 15:45 (4x4)     3:5 Белозёров – 18:59 (4x4)     3:6 Окулов – 19:17 (en)    

Мозгов потренировался с вратарём «Спартака» Георгиевым

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов впервые встал на коньки и принял участие в хоккейной тренировке. Об этом рассказала пресс-служба ХК «Спартак» в социальных сетях.

Мероприятие прошло на ледовой арене «Мегаспорт». Наставником для 39-летнего Мозгова стал вратарь московского «Спартака» Александр Георгиев, который помог баскетболисту освоить базовые навыки катания и обращения с клюшкой. По итогам занятия Мозгов, чей рост составляет 216 см, уверенно держался на льду и даже забросил свою первую шайбу.

Материалы по теме
Фото
Мозгов вышел на лёд и забил первый гол под руководством вратаря «Спартака» Георгиева

Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026

Форвард минского «Динамо» и команды KHL World Stars Сэм Энас выиграл конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ — 2026.

Игрок белорусского клуба набрал 13 очков за 41 секунду и обошёл Прохора Полтапова (KHL U23 Stars, ЦСКА), Александра Радулова (KHL RUS Stars, «Локомотив») и Егора Яковлева (KHL Ural Stars, «Металлург»).

Василевский победил в конкурсе «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» и команды KHL Ural Stars Алексей Василевский стал победителем конкурса «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ.

Игрок обороны получил 22% в голосовании болельщиков. Егор Сурин из «Локомотива» занял второе место с 16% голосов. Матвей Короткий из СКА — третий с 11% голосов.

Материалы по теме
Видео
Алексей Василевский из «Салавата» победил в конкурсе «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ

«Лос-Анджелес» хочет выменять Трочека

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал об интересе «Лос-Анджелес Кингз» к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсенту Трочеку. Контракт 32-летнего форварда с кэпхитом $ 5,625 млн действует до завершения сезона-2028/2029.

«Мы знаем, что «Кингз» искали центрального нападающего ещё до того, как выменяли Панарина. И тут ничего не изменилось. Они по-прежнему будут пытаться найти центра. Я слышал, что они пытались заполучить Винсента Трочека в рамках сделки по Панарину.

Судя по тому, что я слышал о Трочеке, он не полностью контролирует ситуацию с возможным обменом. Но в целом он предпочитает остаться на Востоке», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

В текущем сезоне в соглашении американского хоккеиста действует ограничение на обмен – стоп-лист из 12 команд. В нынешнем сезоне Трочек набрал 36 (12+24) очков в 43 матчах при показателе полезности «-16».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android